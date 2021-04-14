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Водки "Володинка" на праздничном столе не будет?

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На  нашу  публикацию «На банкете в день победы будут пить "Володинку"»  пресс-служба администрации муниципального образования «Город Саратов» прислала    комментарий  следующего содержания:

 «Управление по труду и социальному развитию администрации города организует масштабную работу с наиболее нуждающимися в этом саратовцами, поддерживая ветеранов, малообеспеченных граждан, инвалидов.  Силами управления до введения ограничительных мер регулярно проводились массовые мероприятия, выезды активных саратовцев «серебряного возраста» на природу, посещения туристических объектов.  Кроме того, ежегодно в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организуется торжественное мероприятие для ветеранов ВОВ, военной службы, труда, заслуженных и Почетных граждан города. В том числе организуется и банкет для них.  В техническом задании никакие торговые марки не указываются, так как это противоречит антимонопольному законодательству.  Указанные по итогам аукциона наименования предложены поставщиком, который победил в результате конкурсной процедуры».

Ответ следует понимать так, что в  администрации Саратова  открещиваются от идеи   угостить гостей водкой «Володинка». И мы даже догадываемся, почему они от этого открещиваются. Водка,  она и есть водка,  и  разве дело в названии? Дело в качестве.     Главное, чтобы водка была крепкой, не "паленой".   Если в администрации города Саратова  увидели в названии «Володинка» тайные смыслы, это их проблемы. Когда-то саратовский ликероводочный завод выпускал водку «Губернаторская»,  и  никто   не  ассоциировал напиток  с  должностью  именно  губернатора Аяцкова. Но что-то нам подсказывает, что после публикации  статьи   в газете «Версия Саратов»   «Водка «Володинка» и судак из печи: стало известно, кто и за какие деньги проведет банкет в честь Дня Победы в Саратове»,  из администрации Саратова устроителю банкета  будет дано строгое указание- водку «Володинскую» на столы не подавать.   Мало ли, вдруг  Валеры, Михаилы,  Игори или не дай Бог,   Коли обидятся?

А ведь новое, это хорошо забытое старое.     Нет ничего  лучше  водки марки «Русская», или  «Столичная»! 

 

 