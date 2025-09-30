  • Вы здесь:  
  Ведомство Рысевой шлет бестолковые отписки по запросу СМИ

Ведомство Рысевой шлет бестолковые отписки по запросу СМИ

Начальник  УФАС Рысева  разучилась работать, или чего она боится и почему не ответила как подобает согласно Закону на официальный запрос СМИ?

 

 Разберем проблему по порядку и по пунктам. Их будет три.

  1. Отписка УФАС – это свидетельство недееспособности УФАС и его руководителя Рысевой.

Напоминаем   чиновникам, и в данном контексте статьи конкретно Рысевой: СМИ  потому и  называют   четвертой  властью, что они своими публикациями побуждают, вскрывая факты коррупции, иных нарушений Закона работать как  это подобает  трем остальным ветвям власти. На сайте областной общественно-политической газеты «Саратовский репортер» 18 сентября была опубликована статья: «Почему "Средневолжская строительная компания" не включена в Реестр недобросовестных поставщиков?»  Приводились факты нарушений, и  редакция направила запрос в УФАС по Саратовской области на имя руководителя Рысевой с требованием принять меры по опубликованным фактам.  Ответ пришел очень быстро.    Видимо в УФАС  по Саратовской области прочитали только заголовок статьи не вникая в суть проблемы и не ознакомившись с фактами,  потому что   содержание отписки  удивительно по своей бестолковости: «Обращений в отношении ООО «Средневолжская строительная компания» в Саратовское УФАС не поступало».  Если так, то проблем нет- мы отправляем запрос в федеральное  ФАС.  Мы полагали, что проблемой займутся на  местном уровне и решат ее, но мы ошиблись, увы.

Хотя,  а что следовало  ожидать от нынешнего начальника УФАС по Саратовской области Рысевой?

  1. Почему на сайте УФАС по Саратовской области в последнее время наблюдается такая активность?

В последнее время   руководство ФАС России приняло ряд решений о смене руководства  в ряде региональных ФАС : в Кировской  и Вологодской областях,  в республике Мордовия, в  Чукотском округе.  Вызвало удивление,  что Саратовская область не оказалось в списке № 1 и  руководитель  Саратовского УФАС  продолжает работать: по нашему мнению, она работала очень плохо. И продолжает работать плохо: где реакция  УФАС по Саратовской области  на   рост цен на бензин в регионе? Цены на бензин в Саратовской области   самые высокие в регионе.   Одновременно с процессом  смены руководства в  УФАС  ряда регионов субъектов  РФ   был замечен старт активности в публичной плоскости   УФАС по Саратовской области: сайт  этого ведомства буквально ожил,  а новости о  работе УФАС по Саратовской области начали появляться едва ли не каждый день. Хотя раньше этого не наблюдалось  вообще: словно бы и не существовало такого ведомства, как УФАС. Разве что  регулярно сообщалось о вынесении штрафов  ООО «Россети» с каким-то странно  постоянной величиной  штрафа  в  300 тысяч рублей.  

Мы объясняем возросшую активность только одним, по нашему мнению:  Рысева очень хочет оставаться на своем месте и не повторить судьбу уволенных коллег в регионах. Значит, Рысевой есть,  за что держаться и это место не очень плохо ее «греет»? 

 

Причина третья: Бусаргин прикрывает Рысеву?

 

И вот последняя надежда:  заявить о своей активности Рысевой  на уровне губернатора. Раз губернатор одобряет ее работу, значит,  руководство региона   ее работой довольно. Полагаем,  что сам Бусаргин не глубоко  погружен  в аспекты работы  УФАС по Саратовской области.

Встреча   Бусаргина и Рысевой состоялась, о чем и сообщил  сайте УФАС по Саратовской области. Было отмечено:  «особое внимание было уделено рассмотрению дел о включении сведений о поставщиках в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Елена Рысева отметила, что в настоящее время реестр недобросовестных поставщиков включает 277 компаний». Но тогда почему лично Рысева и УФАС по Саратовской области не рассмотрела запрос СМИ по поводу   "Средневолжской строительной компании»,  на деятельность которой обратила в своей статье редакция   газеты «Саратовский репортер»  в статье : «Почему "Средневолжская строительная компания" не включена в Реестр недобросовестных поставщиков?» Прокуратура Воронежской области по запросу   «Саратовского репортера»  занимается проверкой этой фирмы, а    УФАС по Саратовской области не желает. Почему? Быть может,  есть личная заинтересованность Рысевой или  других  сотрудников не обращать внимание на запрос СМИ, ведь  руководитель этой фирмы Бирюльцов козыряет,   что у него все схвачено и везде.

Рысева считает, что цены на бензин  не высокие

А вот это вообще перл  встречи губернатора  Бусаргина и руководителя УВАС по Саратовской области Рысевой: «Саратовская область демонстрирует один из самых низких цен на важные товары в ПФО. Ведомством ежедневно отслеживается ценовая ситуация в регионе».

Да неужели?  А цены на бензин? Цены на ряд продуктов питания?

Очевидно, что встреча губернатора и начальника УФАС для отчета, для галочки, дабы показать: ведомство работает, ведомство  стоит на страже интересов людей.

Но на самом деле? Попытка  Рысевой удержаться в  кресле руководителя: сам губернатор доволен ее работой.

А граждане?   Редакция газеты обратилась в УФАС  с  запросом: дать оценку фактам, опубликованным в газете. И что?  В ответ-  бестолковая отписка. И это- работа руководителя  УФАС по Саратовской области?

По фактам, опубликованным в данной статье и в статье «Почему "Средневолжская строительная компания" не включена в Реестр недобросовестных поставщиков?» редакция газеты «Саратовский репортер» направила запрос в федеральное ведомство   ФАС и в Генеральную прокуратуру РФ.