"Взлетная полоса": режиссер Диана Шапшай снимет полнометражный фильм о вере, способной изменить мир

В Северной Осетии начались съемки художественного фильма “Взлётная полоса” режиссёра Дианы Шапшай (к/м “Рыбка”, к/м “Премьера”, к/м “Удивительный мир Жени Птицына”). Диана Шапшай — лауреат конкурса короткометражного кино МХТ в номинации “Режиссура”

Фильм о вере, способной изменить мир!

Это семейная история о мальчике Егоре (Александр Бугин) из горного посёлка в Северной Осетии, который не может смириться с исчезновением отца — пилота, пропавшего год назад во время рейса. Пока взрослые строят планы на месте заброшенного аэродрома, Егор продолжает верить, что отец жив. Несмотря на непонимание соседей и родных, он вместе с подругой Таней (Анна Рытова) начинает восстанавливать взлётную полосу в надежде, что однажды в небе появится тот самый самолёт. Но всё идёт не так, как он ожидал… и судьба ставит его перед настоящим испытанием.

Съемочный период в горах продлится до середины октября этого года

Для режиссера-постановщика Дианы Шапшай это полнометражный дебют. До этого они с Алиной Федоровой создали несколько короткометражных фильмов, которые стали участниками и победителями различных кинофестивалей. Диана в качестве режиссера-постановщика, а Алина - сценариста и креативного продюсера.

Кроме того, совместно с режиссером Романом Каримовым они работали над фильмом «Затерянные», премьера которого с успехом прошла на больших экранах страны в сентябре прошлого года.

За производство фильма отвечает кинокомпания LIHO!Production

Жанр: семейный, приключения. Генеральный продюсер: Алексей Лихницкий, Надежда Чернобровкина. Креативные продюсеры: Надежда Чернобровкина, Алина Федорова

Режиссёр-постановщик: Диана Шапшай. Авторы сценария: Дмитрий Чистяков, Сергей Литвинов, Вадим Дутов. Оператор-постановщик: Даниил Кушнаревич.Художник-постановщик: Виктория Попова

В ролях: Александр Бугин, Анна Рытова, Сергей Федоров, Нино Нинидзе, Егор Корешков, Егор Корнев, Андрей Ургант, Сослан Фидаров, Денис Яковлев, Алина Федорова и другие.

Саратовцам будет интересно узнать, что Диана Шапшай и Алина Федорова несколько лет назад закончили Саратовскую государственную юридическую академию и некоторое время даже поработали в ней. Они жили в Саратове с мечтой - снимать кино, а потому уехали в Москву. Учились, окунулись в творческую среду, познавали азы актерской, режиссерской и сценарной работы, пробовали себя в различных проектах. И вот теперь они на «Взлетной полосе» в мире большого кино.

Генеральный продюсер Алексей Лихницкий в момент, когда съемочная группа поздравляла его с днем рождения, обращаясь со словами благодарности ко «всем и каждому» сказал : «Я себе этот проект намечтал! Спасибо, что вы делаете мою мечту явью!»

Кстати, в сентябре в съемочной группе много именинников. Во второй съемочный день отмечали день рождения режиссера-постановщика Дианы Шапшай. Перед тем, как по традиции разбить тарелочку с именами участников проекта, она сказала, что сам Бог так подгадал, чтобы она отпраздновала день рождения на площадке.

24 сентября еще одной имениннице исполнилось целых 9 лет, и это исполнительница одной из главных ролей в фильме - Анна Рытова. Но, несмотря на свой возраст, фильмография юной актрисы уже впечатляет: 19 ролей в 19 проектах( почти все они сейчас в работе) , а среди самых известных это роль Маши в сериале «СуперИвановы» в 2023 году.

Съемочная группа дружная, работает с большим энтузиазмом, о чем они сообщают в своем телеграм-канале «Liho! News». Фильм обязан получиться, ведь его делают такие дружные единомышленники, собравшиеся в красивом и благословенном месте. Фильм «Взлетная полоса» обещает быть интересным и зрелищным еще и потому, что в главной роли зритель увидит сказочную красоту осетинских гор.

Алексей Лихницкий, Надежда Чернобровкина, генеральные продюсеры: «Этот проект нам крайне дорог. У режиссёра — очень точное и тонкое видение, которое позволяет показать, казалось бы, простую историю с совершенно неожиданной стороны. Так случилось, что у нас нет ни одного равнодушного человека на площадке — вся команда горит этой историей. Мы уверены, что сейчас такой искренний, эмоциональный контент особенно востребован — он помогает зрителю не просто смотреть, а чувствовать и сопереживать».

Егор Корешков, актёр: «”Взлётная полоса” — это кино о детской вере, о мечте, а еще и о том, как взрослые своими поступками влияют на эту веру. Мне кажется важным показать детям надежду, а взрослым — ответственность. Это очень точное попадание в наше время. В этой истории мне понравилось, что даже взрослые персонажи не идеализированы. Они противоречивые, как и в жизни. Обычно я играю более прямых героев, а здесь мой персонаж - Мухин - балансирует на грани: он и заботится, и хитрит, и колеблется между личной выгодой и честностью. Для актёра это интересный материал — искать живого человека в таком переплетении мотиваций.»

Премьера фильма состоится в 2026 году.

Первые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/zmZ9RhLqgH0-mA