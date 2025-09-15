В Ртищево стреляли в кавалера Ордена Мужества

В Ртищево жестко избили, а потом стреляли из автомата в ветерана чеченских войн, кавалера Ордена Мужества. Эта история, едва не стоившая жизни Герою войн произошла 25 августа вечером. В близлежащих к ФОКу домах люди услышали автоматную очередь, одиночные выстрелы и мгновенно появилась куча машин полиции. Вопросы всколыхнули местную "подслушку". Что случилось?

Августовским, теплым днем, в помещении гаража у дома Угловая 4/2 Собрались Витютин Дмитрий, Горбань Константин, Федоров Денис, Голушкин Сергей,Исаев Максим и владелец гаража Ковыряев Михаил. Захотелось просто выпить по -дружески.

Сидя в гараже, примерно до 17 часов, компания употребила примерно 2 литра водки ( из показаний " потерпевшего" Ковыряева ). Во время распития Федоров Денис предложил поехать к нему во двор, в беседку, на ул. Светлую д. 28, и там продолжить алкогольную вечеринку. Сидели у него во дворе, в беседке, и к ним присоединились ещё две молодые особы, и распивали снова спиртные напитки. Исаев Максим шутя, отвесил подзатыльник Витютину Дмитрию. Ковыряев тут же нанес удар Исаеву, в область головы, посчитав что Ковыряеву грозит опасность, все вышеперечисленные накинулись избивать Исаева.

Хорошенько избив его, сломав пока только нос, пятеро пьяных "ганстеров" успокоились, выпив ещё по одной. Горбань Константин отвез Исаева домой на своей машине "Фольцваген Амарок".

Купив ещё спиртного, пятеро "храбрых" начали названивать Исаеву, провоцировать, назначая ему "стрелку" у ФОКа, как стемнеет. Исаев,находясь в машине Горбаня Константина, видя ранее на заднем сидении автомат Калашникова, понял , что шуток не будет: взял из дома два шумовых пакета ( остались от детской зарницы, на которой он ежегодно участвует в качестве инструктора) и пистолет. И поехал на такси к ФОКу. Как только он подъехал и вылез из такси, раздалась автоматная очередь в его сторону. Все видел на войне: привык,что даже стреляли в упор. Поэтому в ответ, инстинктивно, испугавшись( сколько с войны прошло лет!) он кинул шумовой пакет и начал стрелять из пистолета. После двух выстрелов, ствол у пистолета заклинило, пятеро "гангстеров" шустро набросились на него, и повалив на землю, начали избивать, в том числе и прикладом автомата.

На шум подъехала полиция и все закончилось. В итоге, у Ковыряева пулевое ранение в руку, что ни сколько ему не мешает сэлфиться, а у Исаева перелом носа, перелом челюсти, разорван рот, ухо, огневой ожег на уровне пояса: видимо, по касательной с телом производили выстрелы очередью с автомата.

Что в итоге? Возбуждено уголовное дело по ст. 105 " Покушение на убийство" ст. 30 "Приготовленье к преступлению". Это- в отношении Исаева. Все остальные участники конфликта и побоища ветерана войн, катаются по городу на той же машине, и с тем же автоматом.

Побои с Исава не сняты, а следователь отказал в ходатайстве адвокату!

Показания Горбаня Константина исчезли из материалов дела, как будто его там и не было. Видимо подключилась к делу мама директор Птицефабрики. Исаев- первый награжденный в Ртищевском районе Орденом Мужества за Чеченскую. Так на чьей стороне следствие и Закон в Ртищеве?

На фото: отдыхает на больничной койке с , "якобы" сильно раненой рукой Ковыряев. Слева избитый ублюдками ветеран войн и Кавалер Ордена Мужества Исаев. И документ, что у Исаева после избиения все "нормально" со здоровьем по мнению следователя, ходившего под стол пешком когда Исаев защищал героически страну.