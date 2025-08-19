"Заказное" дело налоговой инспекции?

Выполняя "заказ" налоговая инспекция идет на нарушения Закона? В протоколе допроса появились показания… которые свидетель не говорил!

18 августа 2025 года в Марксе, рабочего транспортной компании допрашивала… сам заместитель начальника контрольного отдела № 4 МРИ ФНС России N21 по Саратовской области Булавина Е.А. На месте рабочего стоило бы, обидеться: почему допрашивал не сам руководитель, а просто его заместитель?

Допрос длился полчаса, было задано более десяти вопросов. Сразу же после допроса свидетель вспомнил, что с протокола допроса копию он не сделал, поэтому вернулся к машине инспектора налоговой. Сделал фото на телефон, а когда стал читать дома ответы, то обнаружил, что на третьей странице на вопрос «Укажите ФИО и должности работников ООО…» после фамилии сотрудника организации, которую назвал свидетель, была вписана еще одна, о которой он не упоминал: фамилия и имя отчество генерального директора совсем другой организации. Причем, было неверно указано отчество директора. Фамилия была вписана явно не рукой свидетеля.

Как это стало возможным? Откуда появились вдруг новые сведения? Поэтому свидетель в тот же день подал жалобу в МРИ ФНС России N21 по Саратовской области с требованием: « Прошу внести изменения в протокол допроса, так как ( далее упоминается ФИО генерального директора организации -ред.) мною в ответе о сотрудниках транспортной компании этот руководитель не упоминался».

Как ФИО генерального директора могло появиться в протоколе допроса, и кто ее мог вписать? Вариант тут может быть только один, и занести такие данные, которые не говорил свидетель, мог только тот, кто допрашивал? Можно ли поверить, что заместитель начальника контрольного отдела № 4 МРИ ФНС России N21 по Саратовской области Булавина Е.А. оставила протокол допроса без внимания, и КТО-ТО вписал ФИО генерального директора ее же ручкой да так, что она не заметила? Значит, сама она и вписала ФИО, тем самым исказив сведения в протоколе?

Если у документа нет номера, можно ли его считать документом, и не является ли он просто бумажкой? А протокол допроса, подписанный Булавиной можно ли считать документом, если на нем не стоит номера? ( см. скриншот протокола допроса).

Сам факт допроса не может не вызывать вопросы: что за повод допрашивать такого «ценного» свидетеля простого рабочего? Получен «заказ» любой ценой получить информацию и не важно, от кого? Какие ответы Булавина Е.А. ожидала получить от рабочего, и что такого значимого для дела он мог ей сообщить? «Как работает сайт предприятия?» Был и такой странный вопрос.

Свидетелю было задано более 10 вопросов, и почти на все свидетель отвечал: «не помню», «не располагаю информацией», «мне не известно». Заместитель начальника задавал рабочему вопросы, начиная с вопроса, какое образования им было получено, и, кончая вопросом, кто является бенефициарным владельцем, руководителем и учредителем транспортной компании? Видимо, заместитель начальника контрольного отдела была уверена, что рабочий именно такой информацией о бенифициарах точно располагает?

Или такой вопрос: «Какой сайт использует… организация для продвижения и рекламы финансово-хозяйственной деятельности». Ответ свидетеля был предсказуемым: «Не располагаю такой информацией». Какого ответа ждала заместитель начальника от рабочего, если такие данные находятся в открытом доступе, или налоговой инспекции об этом ничего неизвестно?

Самое интересное, чего быть может, многие не знают, что согласно ст. 90 Налогового кодекса РФ, сотрудник налоговой инспекции может допрашивать «любое физическое лицо, которому могут быть известны какие либо обстоятельства по делу». Только одним «физическим лицам» эта статья делает исключение: малолетним, и их допрашивать(!) нельзя.

Статья 90 НК РФ дает практически безграничные полномочия: в рамках дела можно допросить кого угодно, и сколько угодно свидетелей. А для дела, которое ведет налоговая, разве не важно, придать значимость «расследованию» и увеличить объемом собранных показаний свидетелей? Больше протоколов допроса, толще папка дела! Вот таких, например, протоколов, какие заполнила Булавина: протокол без номера. Еще, есть непонятная «филькина грамота» в виде листа с датой от 2024 года, где свидетелю разъясняются его права, (в прошлом году ему разъяснили? – см. скриншот). Листы протокола допроса не пронумерованы, как это положено. В конце каждого листа протокола нет подписи свидетеля, как полагается делать при оформлении. И… при этом еще, в протокол (или то, что можно назвать протоколом без номера) были внесены сведения, которые свидетель не говорил!

Вот так, по «закону» опросила свидетеля 18 августа 2025 года заместитель начальника контрольного отдела № 4 МРИ ФНС России N21 по Саратовской области Булавина Е.А.

А потом в суде разве трудно будет измотать простых рабочих повестками в суд среди рабочего дня в качестве свидетелей? Разве не будут в суде «грузить» простых рабочих непонятными вопросами, сбивать их с толку, подводя к нужным им показаниям? Технологии поведения в суде стороны обвинения давным-давно отработаны, они идут как по шаблону. Разве не так зачастую собирается необходимая «доказательная» база, а потом подгоняется под версию обвинения: «тяп-ляп», с протоколами без номеров, без подписей на листах, с внесенными данными, которые не говорил свидетель? И все «в рамках Закона»? Статья 90 НК РФ разрешает всех, кого она не пожелает, допрашивать!

За то что, как мы полагаем, госпожа Булавина вписала данные, о которых не сообщал свидетель, в протокол ФИО, и того кто им нужен, полагается благодарность от начальства, статья УК РФ, или увольнение? Очень хотелось бы услышать ответ на этот вопрос от вышестоящего начальства над Булавиной.

А тот факт, что на допрос приехала сама заместитель начальника контрольного отдела № 4 МРИ ФНС России N21 по Саратовской области выдает налоговую : видимо, если самого зама послали допрашивать рабочего, то значит «заказ» идет сильный? А как без результата вернуться в Саратов и о чем доложить начальству? Если не справится- только увольнение, за не выполнение «должностных инструкций»? Но разве может государственный служащий, который работает в серьезной организации, и поставлен отстаивать справедливость и Закон, дописывать что- то свое что им нужно и нарушать тем самым Закон?

Так падает авторитет Налоговой инспекции, и может сложиться впечатление от работы Налоговой инспекции в Саратовской области, что по всей России так и делают, а потом страдают простые люди! Мешая стабильной работе, наказывают предприятия и штрафуют, приписывая и исправляя под себя документы? А суд принимает их сторону и все написанное сотрудниками налоговой инспекции за правду?

Данную статью мы направляем в Генеральную прокуратуру.