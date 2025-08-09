КТО ОПУСТИЛ НА ДНО "ПУТЬ РЫБАКА"?

В мае прошлого года в селе Золотое Красноармейского района отмечали  День рыбака-промысловика. Министр сельского хозяйства области Роман Ковальский  там  поздравил рыбодобывающее предприятие «Путь рыбака»( далее везде- «ПР»- ред.)  с 95-летием со дня основания. Поздравил  министр то, чего нет : предприятие с декабря  2023 года в прежнем его виде перестало существовать. На том празднике не было  представителей прокуратуры,  а жаль:  вопросов  много было  к бывшему и нынешнему руководству, остались они и сейчас.  Пришло время  дать правоохранительным органам на них ответы, и разобраться  с теми, кто опустил на дно  «ПР». Прежде всего это, как мы полагаем,  Просолов и Степанов.

По официальным данным, сейчас «ПР», как указано в отчетах, «находится в процессе реорганизации в форме преобразования».Что-то долго «ПР» «преобразовывается», и как можно преобразовать то, чего нет? С  7 декабря  2023 года сменилось руководство: был  председателем  Просолов С.С.,  стал Степанов А.В. Учредители сейчас  тут такие:  Украинцева В.К.,  Федорова Е.Я. и  Просолов С.С. Юридический адрес: Энгельсский района. Село Квасниковка. В тот год, когда  министр Ковальский поздравлял  «ПР» с юбилеем,  выручка   «ПР» упала до 4, 5 млн.р что составило   минус 21 процент, а  чистая прибыль-  всего 2, 3 млн. р,   минус 34 процента.

Что произошло,  и почему  в декабре  2023 года  Просолов вдруг покинул пост председателя и был назначен на собрании( в котором участвовали родственники  Просолова) Степанов?

Что делают,  когда директор склада,  например, имеет рыло в пуху,  к его рукам что-то «прилипло»?  Вспомните  фильм «Операция «Ы». Есть версия, что  «ПР»   «преобразовали»,  чтобы замести следы  прежнего правления   видным рыбаком современности    Просоловым. Теперь другой   председатель, а вопросы, как говорится,  к  бывшему руководителю «ПР» Просолову  остались,  не пришло ли  время  на них дать ответ и «и посадить» виновных на крючок?

  1. Куда подевались «Жигули 2115»? Этот автомобиль принадлежал колхозу, на нем ездил Просолов. Потом он его продал.  А куда деньги подевал?  Взял себе?    Внес в кассу колхоза?  Но про это бухгалтер ничего не знает.
  2. Работал ли в колхозе сын Просолова Павел и его сноха Юля?   Официально - числились. Юлия- казначеем, а  сын Павел- рабочим. А по факту, приходили ли они на работу, или только получали зарплату в течении  ряда лет?
  3. Для чего сын Просолова и его жена Юлия ежегодно ездили в Сочи?  Отдыхать,  или продавать рыбу? На чьи деньги закупалась рыба в Саратове и Энгельсе? На деньги колхоза, или Юля и Павел  покупали ее на свои деньги?
  4. Было два специализированных ларька у «ПР».  Один на рынке Изобильный. Второй  у  «Магнита»( в районе жд. Вокзала). Рыбой в нем не торговали,  а сдавали в аренду. Куда шли в течении ряда лет деньги от аренды, а это ежемесячно, от  одного     20 тысяч рублей? В карман семьи Просоловых, или в кассу колхоза?
  5. Какие отношения сегодня между Просоловым и Степановым, между «ПР» и «Возрождение» между этими людьми и Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства и лично с Даниловым?
  6. Как сформированы НА САМОМ ДЕЛЕ границы  участков на Волге, которые были разыграны  Комитетом охотничьего  хозяйства и рыболовства?  Все ли тут в порядке и насколько сегодня  границы сужены, и расширены? Знает ли об этом  председатель комитета Данилов? Если да, то почему не спросит со Степанова? Все ли тут законно,  справедливо и соответствуют  границы реальных участков   тем, которые  были официально зарегистрированы?

 

  1. Проходят ли рыбаки медкомиссию,  какие трудовые  договора с ними заключены, и заключены ли, каким образом рыбаки  получают зарплату,   выдавалось  ли специально оборудование для рыбалки?

Все эти вопросы не просто  «висят» в воздухе они «потонули на дне»  вместе с  так называемой реорганизацией  «ПР».

Данилов  знает ли про это все, или делает вид, что не знает, потому что интересы простых рыбаков его не интересуют, и  он на стороне Степанова и Просолова, которые фактически стали хозяевами Волги  от Энгельса и до  Красноармейского района?

 

 