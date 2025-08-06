ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ПОЗДНИКИНУ И БИРЮЛЬЦЕВА?

Два сапога пара: Поздникина и Бирюльцев работают в бизнесе, если то, чем они занимаются, можно называть бизнесом, и об этом много писали СМИ.



Живут под одной крышей, находясь личных отношениях ( дом и две иномарки на фото). С недавних пор связаны еще юридическими отношениями: Бирюльцев вызван в суд в качестве свидетеля, где будет давать показания по делу заявителя и руководителя «Стеклокомпакта» Поздникиной. Инициатор вызова в суд Бирюльцева- сама Поздникина и ее представитель в суде. Видимо, на одной из этих иномарок, выйдя из дома, они поедут в суд, уточняя по дороге, какие именно показания в пользу Поздникиной следует давать Бирюльцеву.

В чью пользу будет давать показания Бирюльцев, предугадать несложно: как не помочь женщине, с которой живешь под одной крышей и делишь совместное имущество?

Как показания Бирюльцева можно будет оценить с юридической точки зрения? В суде фирма «Стеклокомпакт», собирается доказать юридически значимые обстоятельства, при помощи заинтересованного лица, что недопустимо. А лицо это, то есть Бирюльцев, заинтересовано в связи с тем, что Поздникина его близкий человек, с которым они совместно живут, имеют общее имущество. По Закону, супругам, близким людям, когда показания даются в рамках уголовного дела, гражданского дела им разъясняют право- не давать показания в силу 51 ст. Конституции РФ, поскольку их показания могут быть недостоверными, пристрастными, ложными. И поэтому им разъясняют это право, для того, чтобы супруги не врали на суде, и могли бы не давать показания.

У обычного человека наступает ответственность за дачу ложных показаний, но у близких родственников такой ответственности нет. Так вот, «Стеклокомпакт» Поздникиной теперь пытается доказать юридически значимые обстоятельства при помощи заинтересованного лица,что недопустимо в силу действующего законодательства.

Бирюльцев, как явно заинтересованное лицо, будет давать такие показания и пояснения, которые будут нужны Поздникиной, руководителю «Стеклокомпакта». То есть вероятность того, что Бирюльцев будет в суде лжесвидетельствовать огромна и если суд примет во внимание такие показания, то будут существенно нарушены права ответчика: в решении суда могут быть внесены заведомо ложные показания.

А кто такой Бирюльцев, что представляет из себя как человек, как бизнесмен и можно ли вообще верить таким людям как он, не только в суде, но и в жизни, в бизнесе?

Об этом- в следующей публикации "Можно и верить бизнесмену и свидетелю Бирюльцеву?"