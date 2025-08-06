В ЛИУ-15 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УМИРАЕТ ОСУЖДЕННЫЙ

На этом фото Скопин Андрей Григорьевич из Камышина, 1976 года рождения. Его сердце в каждую секунду может остановиться: но руководство ЛИУ-15 это не интересует.

Андрей Скопин инвалид 3 группы, у него тяжёлое заболевание сердца. По жизненным показаниям он был оперирован в НЦ ССХ им. Бакулева в Москве, где было сделано протезирование сердечного клапана, а в послеоперационном периоде ему был имплантирован кардиостимулятор. Срок службы аккумулятора этого клапана практически истек, но сердце Скопина еще бьется, и как долго? Судьбою этот человек наказан дважды: серьезное заболевание и серьезный срок заключения. С марта 2024 года Скопин отбывает наказание в ЛИУ-15: лишен и свободы, и здоровья. Этот человек сегодня никому в ЛИУ- 15 не нужен: на просьбу о вывозе в медицинское учреждение и оказания срочной квалифицированной помощи руководство исправительного учреждения отвечает отписками. В соответствии с последним обследованием и официальной выпиской из истории болезни нарушены рекомендации врача, а именно при сохранении температуры более 10 дней (согласно выписке врача), необходим вывоз больного для дальнейшего оперативного вмешательства.

И это не сделано до сегодняшнего дня. Температура тела более 39 градусов так и держится. В полном объеме больной не обеспечивается необходимыми лекарствами: в ЛИУ-15 ссылаются на то, что их нет в наличии. Никто не обследует и кардиостимулятор, который был поставлен 14 лет назад и его ресурс предельно истощен.

ФКУ ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области специализированное учреждение и здесь, как указано на сайте этой невеселой организации, содержат осужденных, больных активной формой туберкулеза. Лимит наполнения – 673 человека. Как оказался именно тут Скопин, тоже непонятно: ведь у него нет туберкулеза. Но указано в истории болезни, что возможно, у него пневмония, которую не подтвердили, но его просто лечили от пневмонии, хотя по всем признакам, ухудшение здоровья Скопина происходит от нагноения сердечного клапана. В эпикризе истории болезни No 26298/484 указан диагноз Скопина: «Подострый инфекционный эндокардит ВСУ, вызванный Streptococus гр.G. Протезирование трикуспидального клапана биопротезом по поводу инфекционного источника питания)… Хроническая обструктивная болезнь легких, хронический вирусный гепатит "С". Поступив в ЛИУ-15 Скопин постоянно жаловался, как указано в истории болезни, на слабость, повышение температуры до 40 градусов. Лекарств ему никто не предоставляет. Человек в этой зоне никому не нужен, его никто не лечит, и даже самого необходимого не дают: жаропонижающего средства. Скопин был заочно консультирован кардиохирургом в «ГУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр». Ему было рекомендовано продолжить лечение с применением ряда лекарств (Периндоприл , Ванкомицин, Рифампицин, Омепразол). Эти лекарства в ЛИУ-15 он не получает: это из области фантастики, таких лекарств тут и в помине нет, не говоря уже об элементарных жаропонижающих. Этому пациенту в «ГУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр» рекомендовано было продолжить антибактериальную терапию по месту пребывания (то есть в ЛИУ- 15) с последующим контролем лабораторных показателей крови. И самое главное, что было Скопину рекомендовано кардиохирургом: «При сохранении субфебрильной температуры более 10 дней, показана повторная консультация в ГУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" для решения вопроса об оперативном лечении». Этого нет : ни рекомендованной терапии, ни контроля показателей крови. Скопина срочно надо вывозить из колонии на консультацию в кардиоцентр, и проводить срочное оперативное лечение. Но руководство ЛИУ-15, игнорирует эти рекомендации. Скопин уходит из жизни по вине руководства исправительного учреждения, которое проявляет пассивное безразличие к тяжело больному человеку.