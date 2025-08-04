КАК АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА САРАТОВА СИРОТУ ОБМАНУЛА

На этом фото 2009 года сирота Дмитрий Тимофеев. Двадцать с лишним лет он не может вернуть квартиру, которая ему принадлежит по праву. Государство отобрало у него жилье. По прихоти властей Саратова Дмитрий бомжевал, жил в заброшенном доме на углу Некрасова и Соборной. Сосед Дмитрия по этой «квартире» замерз насмерть, а сам Дмитрий отморозил ногу, ему ампутировали половину стопы. Ничего этого не было бы, если бы государство, администрация Ленинского района Саратова вернула ему его квартиру. Но, несмотря на это, Дмитрий не обозлился, а наоборот, уверовал, и Бог дал ему силы и он изменился. Двадцать лет Дмитрий обивает пороги инстанций: бесполезно. Но Дмитрий не теряет надежды, и верит, что восторжествует Справедливость.

Последний раз он был в начале июня в администрации Ленинского района Саратова. Принимал в администрации Ленинского района Саратова Прохоров Артем Олегович - заместитель главы по благоустройству. Выслушал проблему и пообещал «связаться» и «решить вопрос». Прошло два месяца: никто даже не позвонил, не говоря уже о том, что «решат вопрос».

И вот история Дмитрия о том, как в Саратове сироту жилья лишили.

В паспорте круглого сироты Дмитрия Александровича Тимофеева, 1971 года рождения, стоит многие годы один единственный штамп, свидетельствующий о его месте жительства и регистрации : " г. Саратов, ул. Измайлова дом № 5, ком. № 90". В паспорте указана дата регистрации по месту жительства : 21 октября 1987 года, запись сделана отделом ЗАГС Ленинского района Саратова. Почти 40 лет сирота Дмитрий Тимофеев прописан по одному и тому же адресу! Но… имея прописку по этому адресу, он тут не живет, потому что в этом праве ему отказано государством: администрацией Ленинского района Саратова, администрацией МО «Город Саратов», судом Волжского района Саратова и Саратовским областным судом.

Комната № 90 общежитии была предоставлена заводом технического стекла в 1983 году бабушке Дмитрия Тимофеева. В то время Дмитрию и его брату Александру было по 12 лет. Бабушка детей Литвинова Мария Дмитриевна была назначена опекуном двух братьев решением исполнительного комитета Совета народных депутатов Ленинского района г. Саратова № 155/4 от 27.04 1983 года в связи со смертью их родителей.

В силу жизненных обстоятельств Дмитрий Тимофеев семь лет в Саратове не проживал, однако, с регистрации не снимался и был прописан все по тому же адресу: Саратов, ул. Измайлова, к. 90. В 1997 году умерла бабушка, трагически погиб его брат Александр.

Вернувшись в Саратов в 2003 году, Дмитрий Тимофеев в комнату по месту регистрации ни войти на порог, ни заселиться не смог: тут проживали посторонние и незнакомые ему люди. За время, пока Дмитрий отсутствовал в Саратове, в 1999 году распоряжением мэра города общежитие было переведено в категорию жилого дома: и комната № 90, в которой жил с бабушкой и братом, и был прописан Дмитрий Тимофеев, из комнаты № 90 превратилась в комнату № 109. Изменился только номер, а стены остались те же. Администрация Ленинского района провела оформление ордеров новыми жильцами, перерегистрацию, приватизацию, и сирота Дмитрий Тимофеев в результате таких бюрократических преобразований, остался на улице и без жилья.

Что же получилось в итоге?

Власть в лице администрации Ленинского района Саратова и завода технического стекла, предоставила в 1983 году бабушке Дмитрия Тимофеева Литвиновой Марии Дмитриевны за ее многолетний и честный труд комнату в общежитии и назначила ее опекуном двух детей сирот. И эта же власть через десять лет, в лице администрации Ленинского района и администрации города Саратова, своим решением сироту Дмитрия Тимофеева лишила законного права проживания в этой комнате.

Уже свыше 20 лет Дмитрий Тимофеев живет фактически, на улице, вынужден снимать квартиру, тратить на это деньги, и лишен законного права проживать в своем жилье, где прописан, где зарегистрирован, и которое было выдано официально его бабушке, имевшей статус опекуна.

В инстанциях не хочет по каким-то необъяснимым причинам видеть, что был нарушен Закон Российской Федерации № 45 от 28 марта 1998 года, пункт третий которого ясно говорит, что если в жилых помещениях, из которых выбыли дети, не остались проживать другие члены семьи, данные жилые помещения передаются указанным детям в собственность. Тоже самое, говорит и пункт 3 части 1 ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР.

Знали об этом в администрации Ленинского района, когда выдавали разрешение на вселение в комнату № 90 не имеющим права на это жилье людям, которая числилась за временно убывшим из Саратова Дмитрием Тимофеевым? Полагаем, что знали, но в администрации Ленинского района Саратова решили обойти Закон, видимо рассчитывая, что сирота в свою квартиру уже никогда не вернется, потому что отсутствовал в Саратове несколько лет.

Но он вернулся, и когда увидел, что в его комнате проживают чужие люди, Дмитрий обратился в суд за защитой своих законных права на жилище. Но суд Волжского района Саратова встал не на сторону Закона и сироты, чьи права были нарушены и попраны, а на сторону администрации города Саратова и администрации Ленинского района города Саратова.

Суд своим решением переступил через Конституцию РФ, отказав в праве на жилище сироте Дмитрию Тимофееву. Основной Закон гарантирует каждому гражданину страны: "Никто не может быть произвольно лишен жилища... Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно".

Решение Волжского суда было вынесено 11 февраля 2014 года, апелляционное определение от 21 мая 2014 года это явно незаконное решение оставило без изменения. Действия администрации Саратова в отношении Дмитрия Тимофеева были и остаются незаконными по факту, морали и совести: сирота лишен права на жилье. Тем самым, администрация Саратова узаконила проживание сироты на улице, при имеющейся регистрации в муниципальном жилье.

Суд не увидел нарушения Закона в том, что администрация города Саратова из одной реальной квартиры сделала две. Одна существовала и существует реально, и в ней до сих пор прописан и зарегистрирован Дмитрий Тимофеев. Вторая квартира была «создана» во время преобразования общежития в жилой дом в пределах стен существующей, но с одной только разницей - был изменен номер квартиры. И этой формальности стало достаточно, чтобы эту «новую» квартиру с другим номером были выданы «новые» документы посторонним людям, не имевших законного оправа на это жилье, во время отсутствия Дмитрия Тимофеева. А затем, новым жильцам квартиры, остававшейся по факту за Дмитрием Тимофеевым, было выдано разрешение на оформление приватизации, а потом и на продажу квартиры.

Суд Волжского района Саратова и Саратовский областной суд не увидели в 2014 году самого главного: сирота был незаконно лишен жилища. Все же остальные ссылки администрации города Саратова и Ленинского района в оправдание своих незаконных действий по отношению к сироте, на решения, на постановления, законные и подзаконные акты, это уже от лукавого. Не увидели в судах самого главного: нарушены законные права сироты на жилье.

Многие годы ни одна инстанция не в состоянии вернуть ситуацию в рамки Закона, идут отписки с общей формулировкой: «Ваша жалоба будет рассмотрена». Двадцать лет «рассматривают» и не видят, что нарушены законные права сироты!

Дмитрий Тимофеев, а потом и его педагог с 40-летним стажем, которая работала в школе интернате воспитателем и хорошо знала Диму с малолетства, писали жалобы, заявления и просьбы им помочь во все инстанции:

Председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину, в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру Саратовской области и в прокуратуру Ленинского района, в правительство Саратовской области и в администрацию Саратова и администрацию Ленинского района.

Переписка с инстанциями продолжается уже более двадцати лет, с того времени, как Дмитрий Тимофеев вернулся в Саратов в 2003 году и увидел, что ему негде жить.

Вот что писал Дмитрий Тимофеев в кассационной жалобе в Президиум Саратовского областного суда 24 октября 2014 года:

«Мое право на жилье суд не восстановил, оставив меня БОМЖем при имеющейся в паспорте регистрации по месту жительства в несуществующем жилье. Считаю, что таким решением суды поощряют преступления властей города Саратова, подделку документов органами власти, отъем жилья у сирот. Судом не рассмотрен тот факт, что никогда Администрация Ленинского района города Саратова не пыталась признать меня утратившим право на проживание по месту моей регистрации, не предоставляла мне иного жилого помещения как сироте. Судом не принят тот факт, что я до настоящего времени зарегистрирован в жилом помещении. С регистрации не снимался. У меня до настоящего времени есть законодательное право пользования этим помещением, и оно никем и никогда не оспаривалось. Судом не приняты во внимание явные многочисленные нарушения закона со стороны Администрации Ленинского района».

Чем закончится этот бумажный марафон жалоб и отписок в поисках справедливости и правды сироты Дмитрия Тимофеева? Писать жалобы можно до глубокой старости, получая ничего не значащие ответы чиновников. Редакция нашей газеты предлагает путь гораздо более открытый и справедливый: исправить ошибку нынешнему главе администрации Ленинского района Игорю Молчанову. Предыдущие главы района и города допустили ошибку, прямую подделку документации, нарушив Закон. Полагаем, что исправить ошибку глава администрации Ленинского района Игорь Молчанов и глава города Саратова Михаил Исаев вполне могут и это в их компетенции. Не писать в адрес сироты очередные отписки, что делают чиновники вот уже более 20 лет, а решить проблему и вернуть то, что более 20 лет назад чиновники администрации у сироты Дмитрия Тимофеева забрали: жилье.

И это было бы справедливое решение вопроса. Разве не этого требует всегда от чиновников города Саратова председатель Государственной думы Вячеслав Володин? Несколько лет назад в одном из телевизионных интервью после Прямой линии с Президентом Путиным Вячеслав Володин так высказался о работе чиновников : «Если проблема может быть решена, не надо от нее бегать. Не надо закрывать глаза на те, или иные вопросы. Иначе все это закончится как в той знаменитой сказке про Колобка. Это посыл всем нам, тем, кто может на месте решать вопросы и помогать людям, учитывая, что эту ответственность мы сами на себя взяли».

Что мешает поступить так, как указывает Вячеслав Володин, главе Саратова Михаилу Исаеву и главе Ленинского района Саратова Игорю Молчанову и восстановить законные права сироты? И речь идет совсем не о благотворительности со стороны власти, а о том, чтобы исправить допущенную ошибку ( намеренную, или нет, даже спустя такой большой срок не мешало бы разобраться с этим правоохранительным органам) которые чиновники города и администрации Ленинского района допустили 20 лет назад и нарушили Закон по отношению к сироте Дмитрию Тимофееву.

Это разве такая архисложная задача для городской власти и власти района - вернуть ситуацию в исходное состояние и обеспечить сироту жильем, которого он был лишен незаконно?