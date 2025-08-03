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Инвалиду в Областной клинической больнице: "Приходите через месяц"

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Месяц назад  инвалид  первой группы  Александр Павлюк был на приеме у губернатора: просил выделить квартиру на первом этаже ,как и положено  ему по закону с его группой инвалидности. Пока он проживает(существует) в весьма плохих  условиях: на втором этаже, в общежитии. Общий туалет, общая кухня и все остальные «прелести» «общаги».

На приеме у Бусаргина сказали:  все вам сделаем, поможем,  но только требуется от вас справка, что  вам ампутировали ногу в следствии гангрены.

Уехал инвалид, вдохновленный надеждой, что дал ему губернатор.  И поехал  инвалид в областную клиническую больницу, что в   Смирновском ущелье.  Поехал на такси, слава Богу, остались еще добрые люди. В больнице объяснили, так мол, и так, нужна справка. Послали его на 9 этаж. Поехал на лифте,  но там сказали, что архив переехал на третий этаж.  Инвалид поехал туда,  и  там он повторил,  что так мол, и так, нужна справка.

Ему сообщили:  справка вам такая будет, приходите… через месяц.   Инвалид спросил: « Почему так долго?Что за бюрократия? Мне сейчас справка требуется.  А если бы я  попросил справку в присутствии  Бусаргина?».  Инвалиду без ноги посмеялись в ответ: «Тогда конечно, дали бы сейчас  вам справку, а так, приходите… через месяц».

Вот так «радушно», так «по -христиански»,  с  «любовью», с должным пониманием  долга врача и  врачебной этики, встретили инвалида в  Областной клинической больнице сего просьбой о  справке.  И с чем ему  идти инвалиду  к губернатору?

Вот телефон инвалида Александра Павлюка: 8 906 319 57 32. Так приходить ему,  и правда,  через месяц, или вопрос  руководство  в ОКБ решит с пониманием и по-человечески?   И,  да: не надо беспокить: привезите справку ему домой. Надо ведь, как-то правильно исправлять свои ошибки: перед губернатором даже неудобно.

Руководству ОКБ  советуем посмотреть  сайт  Правительства Саратовской области, правый верхний угол, где размещен лозунг: «Главный потенциал Саратовской области - это её жители». Р.В. Бусаргин.

Не хорошо, как-то согласитесь,  гонять одноногий «потенциал» туда-сюда за справкой. Не по-людски, не по-христиански.