Инвалиду в Областной клинической больнице: "Приходите через месяц"

Месяц назад инвалид первой группы Александр Павлюк был на приеме у губернатора: просил выделить квартиру на первом этаже ,как и положено ему по закону с его группой инвалидности. Пока он проживает(существует) в весьма плохих условиях: на втором этаже, в общежитии. Общий туалет, общая кухня и все остальные «прелести» «общаги».

На приеме у Бусаргина сказали: все вам сделаем, поможем, но только требуется от вас справка, что вам ампутировали ногу в следствии гангрены.

Уехал инвалид, вдохновленный надеждой, что дал ему губернатор. И поехал инвалид в областную клиническую больницу, что в Смирновском ущелье. Поехал на такси, слава Богу, остались еще добрые люди. В больнице объяснили, так мол, и так, нужна справка. Послали его на 9 этаж. Поехал на лифте, но там сказали, что архив переехал на третий этаж. Инвалид поехал туда, и там он повторил, что так мол, и так, нужна справка.

Ему сообщили: справка вам такая будет, приходите… через месяц. Инвалид спросил: « Почему так долго?Что за бюрократия? Мне сейчас справка требуется. А если бы я попросил справку в присутствии Бусаргина?». Инвалиду без ноги посмеялись в ответ: «Тогда конечно, дали бы сейчас вам справку, а так, приходите… через месяц».

Вот так «радушно», так «по -христиански», с «любовью», с должным пониманием долга врача и врачебной этики, встретили инвалида в Областной клинической больнице сего просьбой о справке. И с чем ему идти инвалиду к губернатору?

Вот телефон инвалида Александра Павлюка: 8 906 319 57 32. Так приходить ему, и правда, через месяц, или вопрос руководство в ОКБ решит с пониманием и по-человечески? И, да: не надо беспокить: привезите справку ему домой. Надо ведь, как-то правильно исправлять свои ошибки: перед губернатором даже неудобно.

Руководству ОКБ советуем посмотреть сайт Правительства Саратовской области, правый верхний угол, где размещен лозунг: «Главный потенциал Саратовской области - это её жители». Р.В. Бусаргин.

Не хорошо, как-то согласитесь, гонять одноногий «потенциал» туда-сюда за справкой. Не по-людски, не по-христиански.