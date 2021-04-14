На банкете в день победы будут пить "Володинку"

Скоро майские праздники. Снова пора тратить бюджетные деньги. Благо - можно легко взять из бюджета. Скоро великий для всего нашего народа день- День Победы. Как его собираются отмечать по замыслу чиновников администрации города Саратова?

Наши коллеги из ИА "Версия Саратов" сообщают, что на банкете в честь Дня Победы будут пить не просто водку, а водку «Володинка». Это управление объявило на днях торги на организацию банкета по случаю Дня Победы. Банкет планируют провести в Саратове, в ресторане «Москва».

По замыслу, подрядчик должен украсить зал воздушными шарами (не менее 200 штук), предоставить оборудование для проведения культурной программы и провести ее (работа ведущего, звукооператора, артистов), расставить на столах цветочные композиции (30 штук), обеспечить ресторанное обслуживание (работа официантов и сервировка).

В меню должно быть: рыбная тарелка (сом, семга, форель, масляная рыба, креветки), сельдь с вареным картофелем, овощная нарезка, рулетики из баклажанов с брынзой, фуршетные пирожки с мясом, филе судака из печи, заварные пирожные и прочее (с полным меню можно ознакомиться в приложенном ниже файле). Будут предоставлены спиртные напитки: 20 бутылок красного полусладкого вина (Saint Annette Maison Bouey из Франции) и 12 бутылок белого полусладкого той же марки, а также 30 бутылок водки «Володинки». Контракт на проведение банкета получило ООО «Огонек».