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Санников знает, что происходит в ПК "Путь рыбака"?

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Что-то нам подсказывает,  что Санников Алексей Сергеевич даже и не слышал о такой организации, хотя,  рыбу,  как мы полагаем,  любит

Кто и как ловит рыбу в «мутной воде»? Полагаем, что и председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области  Гаврилов Александр Иванович тоже, не знает.  Тема обширная,  и ее не затрагивает.  А рассказать есть о чем и о ком.  Заняться правоохранительным органам тоже, есть чем и кем.  Важнейшая проблема: как распределены, как «измерены»,  в чью пользу  промысловые участки? Данилов в курсе?  Может быть да, тогда это плохо для него , а может быть, нет,  но тогда это еще   хуже для него. Сегодня первая тема: заработная плата рыбакам.  Есть ли она, а если и есть, то как выплачивается?  На основании,   каких до договоров? Или, как рассказывают сами рыбаки,  зарплата за сданную рыбу наличными? Другие вопросы тоже  интересы и тоже в сфере контроля трудовой инспекции: проходят ли рыбаки медицинскую комиссию,  ведь работа рыбака относится  к категории тяжелых? А спецодежда, как это положено по правилам,  выдается ли она рыбакам?  По нашим сведениям не выдается. И это тоже, грубейшее нарушение.

Зато с каждого рыбака ежегодно взимается по 100 тысяч рублей (двумя платежами по 50 тысяч рублей). Копия квитанции - на фото. За что и на каком основании берут эти деньги? Рыбаки объясняют, что это типа, плата за разрешение ловить рыбу на участке. А зарплата идет отдельно и наличными, как и плата за сданную рыбу. Например, карась у рыбаков берет  за 1 кг  «Путь рыбака» и «Возрождение»  по 30 р. ,  а сдается  по 150 рублей. Справедливо? Везде идет наличка, и  никакого учета как было раньше. Вопрос к налоговой инспекции, или она у нас проверяет только добропорядочных предпринимателей?

Продолжим тему в следующем выпуске: как  Степанов  А.В. стал председателем  ПК «Путь рыбака», и почему Просолов С.С.  снял с себя полномочия председателя? Видимо, чтобы многое скрыть от правоохранительных органов, но что конкретно? 

 

 