Балаковский РОСП и прокуратрура Балаково бездействуют

Балаково территория вне Закона: в СМИ сообщалось о неоднократных нарушениях Закона со стороны индивидуального предпринимателя Желтякова В.Н. После ряда публикаций об этих нарушениях в газете «Саратовский репортер» были направлены запросы- в Генеральную прокуратуру, МВД РФ, Федеральную Службу приставов. В адрес Балаковского РОСП запрос СМИ был направлен 13 июля, но ответа нет, нарушается Закон о рассмотрении Обращений. Желтяков В.Н. и его сын остаются безнаказанными.

"В Балакове похищают открыто чужое имущество при содействии… приставов"- так называлась публикация в нашем телеграмм канале от 13 июля. Так же, в газете «Саратовский репортер» 13 июля была опубликована статья «В Балакове открыто похищают чужое имущество при поддержке приставов»: редакция направила официальный запрос СМИ, в Балаковское РОСП, но в ответ- тишина.

Напомним, что 18 июня 2025 года перед зданием Балаковского районного суда было совершено открытое похищение дорогостоящего имущества, жестокое избиение Ани Арутюнян предпринимателем Желтяковым.

После этого был похищен Желтяковыми ее автомобиль при участии пристава. Напомним, что произошло в тот день: вместе с Григорян Марией 18 июня 2025 года Ани Арутюнян подъехала к зданию Балаковского районного суда. Ранее, и в этот же день, Ани Арутюнян дважды посетила службу судебных приставов в Балакове по поводу ареста имущества: техники фирмы ООО ДСК «Мегастрой», где она работает экономистом, и там не было сказано, что ее личный автомобиль Land Rover находится в списке изъятия имущества.

После событий возле Балаковского районного суда Дмитрий Желтяков в интервью ИА «Взгляд» 27 июня сообщил в интервью, что они «охотились» за имуществом Каджоянов, и что им «удалось обнаружить их Land Rover у здания суда: «Мы заблокировали этот автомобиль» и «их машину все же удалось увезти на штрафную стоянку». Приехав к зданию Балаковского районного суда, Ани Арутюнян увидела, что, ее «подкараулил» Желтяков В.Д. и его сын, с которыми ранее «возникли конфликтные отношения». Когда Ани Арутюнян прошла в здание суда, Желтяковы заблокировали ее автомобиль своими автомобилями: спереди и сзади, и спустили колеса с левой стороны. Когда Арутюнян вышла из здания Балаковского районного суда, то увидела: ручки на правых дверях ее автомобиля были сломаны. Арутюнян направилась к автомобилю, села на водительское сиденье и попыталась завести двигатель. В этот момент Дмитрий Желтяков подскочил с правой стороны машины, открыл дверь. Схватил женщину за правую руку и стал ее выкручивать, одновременно с этим, слева напал на женщину Желтяков -старший: схватил Арутюнян за левую руку, стал ее вытаскивать из машины. Женщина упиралась ногами, попыталась сопротивляться, но Желтяков В.Д. так сильно дернул за руку, что женщина ударилась о стойку машины головой. После этого происшествия в больнице врачи диагностируют сотрясение головного мозга. Далее, Желтяков В.Д достал газовый баллончик и стал брызгать из него практически в упор в лицо женщины, в глаза, на руки. Потом в больнице были диагностированы ожоги и повреждение зрения.

Была вызвана полиция, Россгвардия. Все стояли, никто не вмешался в конфликт. Ани Арутюнян была в шоковом состоянии, они с мужем уехали с места происшествия в больницу для оказания первой медицинской помощи. Когда они вернулись к зданию Балаковского районного суда, то обнаружили: их автомобиля на месте не было. Желтяков вызвал эвакуатор, он приехал и забрал машину. Сегодня она находится на территории базы Желтякова. Что это было? Вооруженный грабеж группой лиц, похищение чужого имущества?

Ответа на эти вопросы нет, но официальные запросы СМИ были. Прокуратура Балаково бездействует, Балаковский РОСП бездействует. Балаково остается территорией вне Закона.