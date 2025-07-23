А РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАЕТ?

Пекарня Алояна в Энгельсе: будьте осторожны, тут можно купить хлеб с тараканами

Сюда не ступала нога сотрудников Роспотребнадзора. Да и полиции стоит сюда обязательно приехать и проверить, все ли в порядке с документацией у арендатора Алояна Самвела Усубовича. Думаем, что вряд ли. Этот дом где Алоян арендует помещение под пекарню, находится в Энгельсе по улице Шоссейной, дом 15 А.

Как вы думаете, куда ведет эта ржавая дверь и что делают за нею? Пекут хлеб! Индивидуальный предприниматель Алоян С.У. устроил за этими дверями пекарню. Как видно из официальной информации лицензии у него на изготовление хлебобулочных изделий не имеется.

А этот хлеб принес с добавкой в виде таракана в нашу редакцию читатель.

Посмотрите на эти фото, на этот беспорядок и антисанитарию в этой «пекарне» Алояна: разве похоже, что тут можно выпекать хлеб безопасный для здоровья? А сам-то Алоян употребляет в пищу свою продукцию?

А что думает Роспотребнадзор, и когда специалисты этого ведомства придут сюда с проверкой?