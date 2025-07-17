Самострой в Балакове: прокурор Яценко молчит

Власть города Балаково, прокуратура Балаково считают, что самовольное строение на улице Минской в Балаково не угрожает здоровью и жизни граждан? Как известно, предпринимателю Д.В. Желтякову в администрации Балаковского района не выдавалось разрешения на строительство рынка на улице Минской в Балакове

Но Желтяков Д.В. построил, не считаясь с местной властью. СМИ Балаково обращали внимание власти Балаковского района на незаконные действия предпринимателя Желтякова Д.В. по строительству рынка на улице Минской. Но власти в городе, похоже, нет: глава Балаковского района Сергей Барулин никаких конкретных мер воздействия административного характера к ИП Желтякову Д.В. во время строительства не принял. Отмолчался и прокурор города Балаково Яценко и также бездействовал, мер прокурорского реагирования к незаконным действиям предпринимателя не принимал, мер по прекращению незаконного строительства не принимал так же.

В результате бездействия власти и прокуратуры незаконное строение было построено. Сегодня в этом здании, которое как самострой, не может иметь официальных разрешительных документов на эксплуатацию, посещают сотни и тысячи людей в день. Задается ли администрация Балаковского района и прокуратура Балаково, МЧС Балаково, Роспотребнадзор Балаково вопросом: подвергается ли жизнь и здоровье граждан, посещающих этот самострой опасности? Имеет ли этот самострой разрешительную пожарную документацию, и всем ли необходимым оборудован в плане пожарной безопасности? Соответствует ли этот самострой правилам технической, экологической и санитарно-эпидиомилогической безопасности? Ответ полагаем, очевиден. Может ли самострой отвечать нормам безопасности? Это самовольное строительство прямо на глазах местной власти началось в начале 2024 года в Балаково на улице Минской. Официального разрешения Желтяков Д.В. на строительство объекта не получал. Оказывается, в Балакове так можно: построить в центре города здание без разрешения власти! В июле 2024 администрация Балаковского района обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с иском к ИП Желтяков Д.В. с требованием снести самовольную постройку. Прошел год, а движения по делу в суде нет никакого вообще: заседания переносятся, назначена экспертиза. А самострой, который Желтяков Д.В. называет рынком, работает ,приносит ему доходы прибыль, а местная власть и прокуратура на это смотрит вполне спокойно. Как может самострой, здание, возведенное незаконно приносить легальные доходы? А если ЧП, а если пожар, кто ответит? Видимо, персонально глава Балаковского района Барулин и персонально прокурор города Яценко?

Почему ни власть Балаковского района, ни прокурор не принимает мер по закрытию этого самостроя именно сегодня и сейчас, не дожидаясь решения суда? Нет полномочий? Полномочия у власти всегда есть, желания нет! А строить без разрешения здание в городе, полномочия есть у господина Желтякова? Кто ему их дал? Сам взял эти полномочия, или прокурор города и глава района дали такие полномочия ему лично и негласно?

Однозначно: глава Балаковского района Сергей Барулин проявил беспомощность как руководитель, заявив публично в прошлом году, что стройка незаконная. А что дальше им было сделано, кроме этих слов? Депутат Госдумы Николай Панков также высказался в СМИ по этому поводу, сказав, что если рынок незаконный, его нужно остановить. Госдеп призывал не повторять ошибок, которые ранее допускали в других городах, и напоминал балаковским чиновникам об ответственности за бездействие. А что последовало за этими словами? Ничего!

Так кто же власть в Балакове?

Барулин, Яценко , Панков или Желтяковы, которые сегодня среди бела дня похищают при поддержке местных приставов чужое имущество, избивают людей, о чем мы уже писали не раз?

По информации министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, разрешительная документация на строительство на данном участке не оформлялась и не выдавалась. И вот официальный ответ СМИ, полученный еще год назад: «Контрольное управление администрации выезжало на место, без взаимодействия с собственником участка. Копии материалов выездного обследования направили в Инспекцию государственного строительного надзора Саратовской области и прокуратуру города Балаково в целях проведения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, контрольно-надзорных мероприятий в отношении лица, осуществляющего самовольное строительство».

Все основания для выхода прокуратуры с иском в суд о приостановке работы этого самостроя имеются. Действия со стороны прокурора Яценко- никаких. Почему?

Прокурор города Яценко и Барулин ждут ЧП на территории этого самостроя? Пожара, обрушения конструкций, вспышки инфекции, и готовы взять всю ответственность на себя вместе с собственником Желтяковым, в случае, если подобное произойдет?