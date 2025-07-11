Что происходит на территории Балаковского филиала АО "Аппатит"?

Балаковский филиал АО «Апатит» это химический кластер Группы «ФосАгро» и специализируется на производстве фосфорсодержащих удобрений. Это один из лидеров по объемам выпуска в Европе кормовых фосфатов и единственный в стране производитель кормового монокальций фосфата, а также сульфата аммония. На сегодняшний день предприятие производит более 2 млн 300 тысяч тонн товарной продукции в год. Есть, чем гордится России и нашему региону.

Однако, появилась «ложка» дегтя в этой «бочке фосфорсодержащих удобрений».

И что-то в последнее время на территории этого славного предприятия, пошло не так: тут безответственными усилиями некоторых сотрудников балаковского филиала Санкт-Петербургской фирмы ООО «Универсал – Электрик» собираются банкротить фирму суббодрядчика из Саратова… Причем, за выполненные практически в полном объеме работы. Что происходит? Руководство Санкт-Петербургской фирмы ООО «Универсал – Электрик» объясняет : «Ничего личного это бизнес».( Шокирующие подробности в следующем номере)