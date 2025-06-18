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В Саратовской области приставы нарушают законные права граждан

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Главный пристав Саратовской области Илья  Решетняк и его подчиненные  Волжского РОСП  злоупотребляют служебным положением

 

Работа  газеты "Саратовский репортер" парализована: с банковской карты   главного редактора  "Саратовского репортера"   необоснованно списаны денежные средства. Мер к возвращению денежных  средств  Волжский РОСП  злостно не принимает. В то время как,  через карту Сбер главного редактора газеты долг за проведение  лингвистической  экспертизы (по гражданскому делу в отношении  газеты "Саратовский репортер")  в 55 тыс. рублей,  был   в полном объеме исполнен и  погашен. В это же время, с карты Т- Банк  главного  редактора газеты "Саратовский репортер" были  необоснованно списаны так же  денежные средства.

Пристав Волжского РОСП   Захарова, которая  проводила действия по списанию денежных средств  и заблокировала  все  банковские карты  Михайлова С.Ю., главного редактора газеты "Саратовский репортер" находится в отпуске.

Все требования главного редактора "Саратовского репортера"  о возвращении денежных средств  через карту Т -Банк , сегодня в Волжском РОСП  игнорируются.  Трижды главный редактор газеты "Саратовский репортер"  лично обращался в Волжский  РОСП, но без результата. Мало того:  18  июня в 16 ч. 30 м.   в отношении редактора  была проявлена  грубость со стороны дежурного пристава и была  применена сила со стороны дежурного. Пристав,  вместо того,  чтобы выслушать доводы уважаемого  журналиста Михайлова Сергея Юрьевича, приказала  дежурному: "Выведите".

На каком основании так ведут себя подчиненные    главного пристава Саратовской области   Решетняк? Полагаем, что в действиях как самого  главного пристава Саратовской области,  так и его подчиненных  Волжского РОСП   может содержаться состав преступления,   предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации  за злоупотребление служебным положением. Почему  денежные средства  были незаконно списаны и до сих пор не возвращены  владельцу банковской карты Михайлову Сергею Юрьевичу, в результате чего,  деятельность  газеты "Саратовский репортер" остановлена? Почему в Волжском РОСП   главному редактору  "Саратовского репортера"  Михайлову С.Ю. не были даны разъяснения,  не были  приняты меры к срочному возвращению денежных средств, но вместо этого проявили грубость, моральное давление и физическую силу?

Главный редактор требует немедленно     разобраться в этой ненормальной  ситуации,  поскольку  данная проблема касается не лично него,  а  многих людей, которые сталкиваются с непрофессионализмом и грубым поведением    судебных приставов Волжского РОСП.   Люди, обращающиеся в Волжский РОСП,   имея аналогичные проблемы: долг списывают одновременно  со всех  банковских карт, которые имеются у должника,  а потом люди вынуждены  посещать  Волжское РОСП и доказывать,  что деньги списаны  необоснованно,  помимо списанного долга с одной банковской  карты.

Главный редактор  газеты "Саратовский репортер" направил запрос СМИ  Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и директору Федеральной службы судебных приставов - главному судебному приставу Российской Федерации Дмитрию Аристову