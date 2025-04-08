Кто и почему скрыл организацию заказного убийства в Балашове?

Саратовское региональное отделение АРПОиС РФ- Общероссийская общественная организация «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» направила обращение Председателю СК РФ А.И. Бастрыкину, Генеральному прокурору РФ И.В. Краснову, Директору ФСБ РФ А.В. Бортникову и Президенту РФ В.В. Путину.

«В силу усложняющейся криминальной обстановки в стране и недоверия к определенным властным структурам, в виду их коррумпированности, граждане стали всё чаще обращаться с жалобами к нам- в Общероссийскую общественную организацию «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ».

Ассоциация заинтересована в повышении престижа в общественном сознании работы в органах охраны порядка и безопасности, иных государственных, правоохранительных органах и спецслужбах.

Согласно курсу Президента Владимира Владимировича Путина, нашего глубокоуважаемого главнокомандующего, руководствуясь целями деятельности Ассоциации, согласно устава, мы осуществляем содействие в выработке и реализации мер, направленных на совершенствование борьбы с преступностью. Мы оказываем помощь гражданам в реализации своих прав и законных интересов. Помогаем им в составлении заявления, давая общественную, иную возможную, требуемую поддержку, консультацию.

Просим принять к рассмотрению дело Валерия Петровича Серяпина, о покушении на убийство его и его семьи.

Прошу Вас провести проверку и привлечь к ответственности действующих и бывших сотрудников прокуратуры, МВД и суда города Балашова Саратовской области, которые скрыли заказное убийство на сотрудника милиции.

По факту огнестрельного ранения (дубликат выписки из хирургического отделения Балашовской ЦРБ прилагается) старшего лейтенанта милиции Серяпина Валерия Петровича, совершённого 7 февраля 1995г., было возбуждено уголовное дело, которое было впоследствии оперативно сфальсифицировано и закрыто не подведомственным следователем Раскатовым О.П.

Потерпевшему поступили тогда угрозы расправы семьи, в случае его дальнейшей активности. Валерий Петрович обращался несколько раз за помощью в правоохранительные органы, но как оказалось, на его беде им было выгоднее спекулировать и усматривать свои интересы, укрывать преступление.

Сегодня, как считает потерпевший Валерий Петрович, в связи с событиями в стране, пришло время заявить снова о тех преступления, которые совершила группа лиц из семи человек, по предварительному сговору. Ранее было очень опасно идти против этого правоохранительного спрута. Часть из них уже мертва, но заказчики убийства семьи всё ещё живы, на свободе и должны понести наказание.

Ниже, краткое объяснение мотивов преступления. Супруга потерпевшего, познакомилась с семьёй Кравцовых: Валентиной Григорьевной (в последующем контролёр-ревизор в отделе финансового контроля Контрольно-ревизионного управления), её мужем Владимиром и их сыном Григорием (сотрудники ФСИН).

Они занялись совместным бизнесом по реализации продукции из Молдавии. Одним из учредителей был представитель из республики Молдова Аркадий Андроник. Решили купить магазин для этих целей. На покупку магазина и закупку первой партии товара, супруга потерпевшего, по предварительной договорённости, передала Валентине Кравцовой свои 550 тыс. рублей. Своих средств у семьи Кравцовых не было. Купив магазин и купив товар, работали полгода, до ухудшения политической обстановки с Молдавией. После того как прекратились поставки товара из Молдавии, работа магазина остановилась.

Семья Кравцовых так и не стали вводить супругу потерпевшего в состав учредителей ООО «Валентина», как обещали ранее и как выяснилось позже, не собирались ей возвращать денежные средства, в размере 550 тыс. рублей, ранее вложенные в оборот и на покупку магазина. Сам магазин Кравцовы передали в субаренду другому предприятию, а денежные средства пустили в оборот в другой бизнес с другими партнёрами, игнорируя несогласие супруги потерпевшего. Тогда отношения между их семьями испортились. Супруга потерпевшего сказала им, что если они не вернут ей деньги или магазин, то она будет вынуждена обратиться в прокуратуру, по факту их мошеннических действий и захвату её недвижимости.

Спустя время, Валерий Петрович приехал с работы домой, было уже темно, когда он подходил к гаражу, то увидел, что по улице Дачная рядом с его забором стоят два человека. Он направился в их сторону, выяснить, кто такие и что здесь делают. Подойдя к ним на расстоянии 4-5 метров, видя, что у одного (как позже выяснилось Рябов Р.В.) рука была в правом боковом кармане куртки, он предупредил его, что он офицер милиции и попросил его вынуть руку из кармана и спросил их, что они тут делают? Неизвестный (Рябов Р.В.) вынул из кармана пистолет марки ТТ и направил в сторону потерпевшего. В это время второй (как потом выяснилось Подоплелов А.П.) сказал ему: мочи его. Потерпевший пошел на них, прогремело два выстрела, после чего, пистолет заклинил, и киллеры побежали. Одна пуля прошла под сердцем, другая в правую руку, прижав рану рукой, потерпевший пошел домой, его супруга вызвала скорую помощь и его увезли в больницу ЦРБ. Отлежав в больнице, потерпевший вышел на работу и приступил к своим служебным обязанностям. На работу к нему пришел заместитель прокурора Балашовского района Никулаев, он сообщил, что задержан Подоплелов А.П. и он даёт показания на Рябова Р.В., который находится в розыске. Подоплелов А.П. написал явку с повинной, где указал, что заказчик убийства Кравцов Григорий Владимирович. Также, при личной встрече пострадавшего с Подоплеловым А.П., последний сообщил при свидетелях, что они должны были убить всю семью, но т.к. пистолет заклинил, этого не произошло, ещё рассказал ряд других преступлений совершённых этой группой лиц. Уголовное дело вели прокуратура во главе с Геннадием Ефановым и начальник криминальной милиции Попов В.Ю. Явка с повинной, написанная Подоплеловым А.П., находившаяся в уголовном деле исчезла. Кто убрал явку с повинной из уголовного дела, пострадавший не знает, но предполагает, что это или Геннадий Ефанов или Виктор Попов. Потерпевший Валерий Петрович просил Геннадия Ефанова и Виктора Попова, чтобы изъяли пистолет и допросили Кравцова Г.В., но этого не было сделано. Возможно, из этого оружия были убиты ещё люди.

Спустя время к потерпевшему обратился Вологин В.И. – знакомый семьи Рябовых. Он сказал ему, что Рябов Р.В. хочет встретится с ним у себя дома. Потерпевший взял человека и они пошли на встречу к Рябову Р.В. Роман Владимирович Рябов на встрече в квартире, а потом уже в тюрьме, при свидетелях, как и Подоплелов А.П. очень много всего рассказал, о том как они совершали ряд преступлений: убили авторитета Ерёмина В., делали покушения на директора рынка Конобеевского М.И. и про заказ на семью потерпевшего. Как сказал Рябов Р.В., пистолеты им всегда давал Гриша Кравцов. Также Рябов Р.В. заявил, что за ним стоит Кравцов Григорий Владимирович и он ничего не боится. Потерпевший понял, что его семье угрожает опасность.

В суде уголовное дело рассматривала судья Шаркова Т.П. Был сговор, в данную ОПГ входили работники МВД, прокуратуры, суда, тюрьмы, а сама Кравцова Валентина Григорьевна на тот момент уже была контролёром-ревизором контрольно-ревизионного управления г. Балашова и ещё нескольких районов.

Из Балашовской прокуратуры уголовное дело непонятным образом было передано следователю Балашовкого ГОВД Расскатову О.П.. Почему Расскатов О.П. вел это уголовное дело и направил его в суд? Всё уголовное дело сфабриковал, сфальсифицировал, пистолеты не изъял.

Спустя долгое время после тех событий, потерпевший обращался в ФСБ Саратовской области и местное ФСБ г. Балашова. Все документы и заявление он передал директору ФСБ г. Балашова Доронину В.. Приехавшим сотрудникам из Саратова он показал, где живёт Подоплелов А.П. и где работает Рябов Р.В.. Все последующее оперативные действия, делались без его присутствия и после них, не последовало торжества законности и реабилитации потерпевшего.

Данное обращение, мы дублируем в СМИ, в интернет-газете «Саратовский репортёр». Мы все будем следить за ходом следствия и больше не допустим коррумпированным сотрудникам совершать преступления.

Директор Саратовского

регионального отделения

АРПОиС РФ Н.Н. Шурухин"