НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ ФАЛЬСИФИКАТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

"Проработкой необходимых законодательных изменений в части усиления ответственности за фальсификацию молочных продуктов в профильном комитете занимается рабочая группа под руководством заместителя Председателя Комитета по аграрным вопросам Юлии Васильевны Оглоблиной".

Такой ответ был получен из Госдумы на статью "Смертельно опасное молоко", опубликованную на сайте газеты "Саратовский репортер" и на ТК "На самом деле" ( https://t.me/homohomini/2200).

В феврале этого года по этой теме в Госдуме провели круглый стол. Некоторые его итоги публикуем ниже.



«Круглый стол» на тему «Итоги работы молочной отрасли за 2024 год, включая переработку, и проблемы текущего периода»

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам провел «круглый стол» на тему «Итоги работы молочной отрасли за 2024 год, включая переработку, и проблемы текущего периода» под председательством председателя подкомитета по развитию отраслей АПК и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Комитета по аграрным вопросам С.В.Яхнюка.

В заседании «круглого стола» приняли участие депутаты Государственной Думы, представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов управления АПК, Молочного союза России и Национального союза производителей молока, а также представители науки и бизнеса.

По видео-конференц-связи приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители региональных органов управления АПК из более 55 регионов.

С основным докладом выступил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Сергей Воскресенский. Он рассказал об итогах года, планах на текущий период и о задачах до 2030 года в соответствии с Указом Президента РФ № 309.

По предварительной оценке Минсельхоза в 2024 году произведено около 34 млн тонн сырого молока во всех категориях хозяйств, что превысило уровень 2023 года на 200 тысяч тонн или 0,6%.

«В рамках действующей госпрограммы мы имеем стабильный рост показателей молочной отрасли. При этом в сельхозорганизациях мы прибавили порядка 620 тысяч тонн молока. Традиционно примерно 70% общего объема приходится на сельхозорганизации, КФХ и ИП, что составляет порядка 23,5 млн тонн. Показатель средней продуктивности на одну корову в крупных хозяйствах также увеличился и обновил свой исторический максимум, достигнув 8,5 тонн», – отметил Сергей Воскресенский.

Согласно Указу Президента РФ № 309* к 2030 году необходимо нарастить объемы производства на 25% к уровню 2021 года. Применительно к молочной отрасли эта цифра составит порядка 38,5 млн тонн с учетом новых территорий.

В настоящее время Минсельхоз России совместно с регионами завершил работу по декомпозиции плановых показателей производства молока с учетом особенности каждой территории. В целях достижения поставленных задач предусмотрены инструменты государственной поддержки, в том числе направленные на создание инвестиционной привлекательности отрасли и стабильного развития АПК: льготные инвестиционные кредиты и CAPEX, льготные краткосрочные кредиты, прямые меры поддержки отрасли, в том числе объединенные субсидии, а также поддержка малых форм хозяйствования.

С информацией о ситуации на молочном рынке и проблемах молочной отрасли выступили Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока Член комиссии по направлению «Сельское хозяйство» Государственного Совета РФ, член общественного совета при Минсельхозе РФ, член экспертного совета Федеральной антимонопольной Молочного союза России службы; Людмила Маницкая, председатель совета «Молочного союза России», председатель общественного совета при Россельхознадзоре; Марина Балабанова, вице-президент по корпоративным отношениям ПепсиКо Россия и Татьяна Ткаченко, директор по корпоративным отношениям ГК «Эйч Энд Эн» (Данон).

Молочная отрасль является наиболее обеспеченной по числу инструментов поддержки. Только в 2024 году объем субсидий вырос в 1,5 раза, более чем до 80 млрд рублей, такой поддержки не получает ни одно направление АПК. Однако в развитии отрасли есть препятствие – снижение поголовья.

Пока что убыль поголовья компенсируется ростом продуктивности: в 2021 году в сельхозорганизациях она составляла порядка 7 тонн на одну корову, в 2022 и 2023 году – 7,44 тонны и 8,165 тонн, в 2024 году – 8,3 тонны. Всего в стране, по данным Минсельхоза, 7 млн 550 тысяч голов коров, из которых молочных - 5 млн 770 тысяч. При этом в сельхозорганизациях – 2,5 миллиона коров, от которых мы получаем почти 70% всего молока.

Еще 2 миллиона 590 тысяч коров в хозяйствах населения, от которых мы получаем 31,7% молока, в КФХ и ИП – 630 тысяч коров, что соответственно 8,8% молока. Перед отраслью стоит непростая задача – наращивание племенного поголовья.

Участники заседания отметили, что в 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло, к устранению проблемы Россельхознадзор привлек Федеральную налоговую службу (ФНС). Россия увеличила импорт молочной продукции на 100 тыс. т, из них 94% продукции — из Белоруссии. При этом сливочное масло вошло в список самых подорожавших в России продуктов по итогам 2024 года. По данным Росстата, рост составил 36,2%.

Председатель подкомитета по развитию отраслей АПК и регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Комитета по аграрным вопросам Сергей Яхнюк прокомментировал итоги состоявшегося обсуждения: «На круглом столе поднимались действительно серьезные и разноплановые вопросы. Мы посчитали правильным обсудить эту тему более детально, выявить и еще раз озвучить проблемы текущего периода, потому что они на сегодняшний день есть, и их нужно обсуждать, чтобы мы вместе с исполнительной властью, с регионами и отраслевыми союзами могли выработать решения в части поддержки сложной отрасли молочного животноводства.Прежде всего, интересовало общее видение развития отрасли в соответствии с поставленными Президентом стратегическими целями. Очевидно, что следует ужесточать ответственность за некачественные продукты, которые появляются на рынке. Вопрос серьезный, и его необходимо принципиально решить. Сегодня на молочном рынке фальсификата быть не должно!

Здесь особую важность приобретают стабильность и гарантия потребления молочной продукции, а также ценообразование. При этом нельзя забывать о первоочередной проблеме – кадровой. По всем обозначенным направлениям нужна стратегия развития, чтобы понимать, в каком направлении мы все должны двигаться».

По итогам заседания «круглого стола» будут приняты рекомендации, включая поступившие предложения по совершенствованию законодательства и мерах поддержки отрасли молочного животноводства.

* Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на и на перспективу до 2036 года»