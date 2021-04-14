К Парку покорителей космоса- в памперсах?

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Главное  умение чиновника - это своевременно  отработать   официальную повестку. Чтобы быть в тренде,  и угадать, чем «дышит» официальная власть. Вот  главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова, «отработала повестку» о которой  сегодня говорят  федеральные СМИ и телеканалы:   она не рекомендовала местным жителям покидать пределы региона в период майских праздников. На заседании координационного совета она напомнила, что снова закрывается авиасообщение с Турцией. А вот  местную проблему,  которая сегодня возникла в Парке покорителей космоса- главный врач не увидела. Или не захотела увидеть?

Турция далеко.   Парк покорителей космоса - совсем рядом.   Почему-то голоса главного санитарного врача Саратовской области Ольги Кожановой по  поводу проблемы, которая там сейчас  существует,   не  слышно.  А ведь майские праздники  не за горами! Тысячи  и тысячи  людей поедут к месту приземления Юрий Гагарина посмотреть на Парк покорителей космоса. И все они столкнутся с очень большой проблемой. И эта проблема состоит из двух букв: "М" и "Ж".

Это  отсутствие  в Парке покорителей космоса  туалетов. Парк   покорителей Космоса за миллиард отгрохали, а об элементарных удобствах для  посетителей  забыли.  Накануне   12 апреля, как сообщалось в СМИ,  Парк посетило около 20 тысяч человек. Все они столкнулись с этой проблемой: «Куда сбегать по малой ( а то и по большой!) нужде?».

На эту проблему обращает внимание   саратовское издание «Версия Саратов»,  приводя в своем репортаже с места приземления Юрия Гагарина вот такой комментарий одного из рабочих:

«Привезли три туалета, но тут же замотали скотчем и проволокой. На входе ещё какие-то были два туалета навороченные. Возможно, их открывали для журналистов и участников забегов. Но обычно они запертые стояли. А тут - на самом месте приземления - вообще ни одного не осталось. Тут куча рабочих, для которых две недели был один туалет. Но за неделю до праздника его отсюда почему-то увезли. Вот куда хочешь -туда и ходи. Идиотизм какой-то.    И вот эти тысячи человек, которые тут были с утра, постоянно к нам с вопросами приставали: а где тут в туалет сходить можно? Ну, мы отправляли туда, где и все остальные ходят - в лесопосадках вокруг. Туда и силовики, которых море нагнали, и рабочие, и их руководители ходили. Особенно неудобно было женщинам. Мужикам-то проще - за дерево встал и всё».

Если в Парк покорителей космоса  в майские дни приедет снова, как накануне Дня космонавтики тысяч 20 человек,  а мы думаем, что гораздо больше, то где и как, выражаясь по-солдатски, эти  все  люди, будут справлять естественную нужду?

Вот, какой вопрос, в  первую очередь должна была бы поставить вопрос  на заседании координационного Совета главный санитарный врач Саратовской области Кожанова.  Если  не решить эту проблему,  то  сам Парк  и его окрестности,  может очень быстро превратиться в «отхожее место».   Что же делать?  Перед поездкой к месту приземления первого космонавта планеты надевать памперсы?

 

 

 