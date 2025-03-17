Пальмовое масло- отрава для нации



В этом шокирующем видео упоминается "ЭФКО". Что за фирма? И если пальмовое масло наносит такой смертельный вред организму, то почему деятельность фирмы не запрещена государством? Несколько лет назад, в 2018 году, в СМИ появилась информация: "Суд запретил структуре «ЭФКО» перевалку пальмового масла в порту Тамань"



Тогда проверка Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу выявила многочисленные нарушения в работе предприятия «Пищевые ингредиенты» и Краснодарский краевой суд приостановил деятельность ООО «Пищевые ингредиенты» по перевалке пальмового масла через порт Тамань в поселке Волна. ООО «Пищевые ингредиенты» входит в группу компаний «ЭФКО» - крупнейшего в России импортера пальмового масла. Воротами для него служит расположенный в Краснодарском крае порт Тамань – как сообщается, через него проходит около 60% всего объёма пальмового масла, импортируемого в Россию. Там же находится терминал для перевалки пальмового масла и завод, который производит из него специализированные кондитерские жиры, а также заменители масла какао и молочных жиров.

Если проверка Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу и проверка комиссии Генеральной прокуратуры выявила многочисленные нарушения в работе предприятия, то почему оно продолжает работать и не закрыто? Вопрос риторический. Это в России называется "стрельбой по воробьям": проверки прокуратуры и суд это только временная мера. Символическое наказание, и отрава продолжает поступать на российские производства, а оттуда в магазины, а из магазинов на столы россиян. Государство при этом, не принимает кардинальных мер по пресечению поставок пальмового масла в Россию: кто-то на этом очень хорошо "греет" руки. При этом, идет фактическое уничтожение нации: вред пальмового масла доказан во всем мире, и только в России его продолжают применять при производстве продуктов.

Пальмовое масло — прямая дорога к раку

Доказано, что нагревание пальмового масла приводит к образованию токсичных глицидиловых эфиров — GE, которые, согласно отчёту EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов питания), могут вызывать онкологию. С похожим докладом выступила и Всемирная организация здравоохранения, установив возможную связь онкологических заболеваний с GE. Из-за специфичного состава пальмового масла при его переработке глицидола образовывается в разы больше, чем в других маслах, — до 10,52 мг/кг.

В России этот вопрос стоит особенно остро. Несмотря на очевидные свидетельства об опасности GE, его содержание в масле в нашей стране вообще никак не регламентируется.

В Европе ещё в 2016 году после доклада EFSA установили необходимые регламенты для содержания GE — сколько организм может переработать без особого вреда для себя. Это 1 мг/кг. Европейский производитель идёт на финансовые издержки, используя особые температурные режимы для того, чтобы максимально сократить количество GE в продукте.

Но на прилавки России продолжают поступать продукты с дешёвым — техническим по меркам Европы — маслом. То же масло идёт на производство лаков, топлива и горючих материалов.

И сегодня в России разворачивается самая настоящая эпидемия онкологии.

Замдиректора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности при МГУ Дмитрий Еделев рассказал изданию Лайф, что GE действительно вызывают онкологию и другие тяжёлые заболевания. Но если снизить их содержание в пальмовом масле, количество раковых заболеваний в стране может уменьшиться на одну треть.

В России уже на протяжении порядка десяти лет растёт число случаев заболевания раком. Сейчас врачи выявляют порядка 600 тысяч случаев онкологии в год, и эта цифра продолжает расти, о чём обеспокоенно говорит главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Также онкология в стране заметно молодеет. Каждый год в диспансерах страны проходит лечение около тридцати тысяч детей с онкозаболеваниями.

Некоторые эксперты считают, что это связано с ранней диагностикой заболеваний. Но есть и другое мнение: рак вызывают глицидиловые эфиры, о чём изданию Лайф рассказал врач-патологоанатом Дмитрий Григорьев из Санкт-Петербурга. За двадцать лет своей практики он отмечает устойчивый рост смертей от онкологии. Особенно это касается опухолей пищеварительной системы:

"Глицидол — это канцероген. Естественно, его главной мишенью является пищеварительный тракт... Самое неприятное, что продукты с глицидолом поставляют в школы и детские сады. На борьбу с онкологией тратятся огромные средства — и бюджетные, и личные, а пока я наблюдаю только рост смертей".

В Россию продолжают поступать миллионы тонн пальмового масла с высоким содержанием канцерогенных глицидиловых эфиров. Оно содержится в самых дешёвых продуктах — чем дешевле, тем больше "пальмы".

Пальмовое масло везде: в составе почти половины всех продающихся пищевых продуктов — в выпечке, фастфуде, булочках, шоколадных конфетах, мороженом, макаронах, суррогатном сыре, масле и твороге...

И никому нет дела: ни правительству России, ни Генеральной прокуратуре, ни Госдуме? Все хорошо? Можно травить россиян и дальше? При такой политике будет уничтожено со временем все здоровое население страны.

В первую очередь поднять эту проблему обязаны депутаты Госдумы. В стенах этого здания много в последнее время говорят о демографии и о мерах, как поднять рождаемость. Но почему депутаты Госдумы не ставят серьезно вопрос о здоровом питании россиян? Почему никто не ставит вопрос о запрете пальмового масла при производстве продуктов? Видео опубликовано на телеграм канале " На самом деле"t.me/homohomini/2306ini/2306