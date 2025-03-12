Молоко: белый элексир от всех болезней

В последнее время очень много пишут в СМИ о фальсификации молочных продуктов, молока. Людей предупреждают об опасности употребления молочного фальсификата. Увы, немало таких производитлей, которые подсовывают потребителю не натуральный продукт, а его фальсифицированную пародию и подделку.

Публикации о молочном фальсификате играют и обратный эффект: перепуганный потребитель начисто отказывается от любого молочного продукта



Но на рынке производителей молочных продуктов немало честных производителей, выпускающих натуральное молоко. Тем более, сейчас ужесточились меры проверки производителей через различные государственный системы контроля. Например, ФГИС «Меркурий» федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, которая помогает Россельхознадзору контролировать движение подконтрольной продукции между предприятиями.

Поэтому, не стоит отказываться от употребления молока. Это все равно, что полностью отказаться от хлеба, от других продуктов, необходимых человеку. Молоко всегда стояло и стоит в особом ряду, это продуктов продуктов. С первых часов жизни человек познает вкус молока, вкус молока матери.

Никакой другой продукт не сможет заменить в рационе человека натуральное коровье, или козье молоко. Молоко это аптека всех витаминов, необходимых человеку.

Кстати, есть такой миф, что молоко не усваивается у взрослых. Но специалисты говорят, что способность переносить молочный сахар - лактозу, эволюционировала в человеческом организме очень быстро - уже к пятому тысячелетию до нашей эры. То есть, молоко прекрасно усваивается в организме взрослого человека.

Всем нам стоит помнить о несомненной пользе молока: при ежедневном употреблении около литра молока в день покрывается вся суточная потребность взрослого человека в жире, кальции, фосфоре и рибофлавине. В литре молока примерно 50% ежедневной потребности в протеине, 33% потребности в витамине А, аскорбиновой кислоте и тиамине.

А кисломолочные продукты нам совершенно необходимы. Они полезны для здоровья, потому что в них в большом количестве содержатся полезные бактерии - важная составляющая для работы кишечника.

О пользе молока говорит большинство медиков. Молочные продукты богаты полноценным легкоусвояемым белком – творог и сыры не уступают по количеству белка мясу и рыбе. В состав капель молочного жира входят также лецитин, жирорастворимые витамины А, Е, и Д».

Белок молока, как и жир, по словам эксперта, неоднороден – он состоит из казеина и сывороточных белков (лактоглобулинов и лактоальбуминов). Благодаря этому, он является полноценным и на 95% усваивается организмом.

Еще одним бесспорным плюсом молока и продуктов из него диетологи считают его минеральный состав. В первую очередь речь идет о кальции. В самом молоке или кефире его относительно немного – около 100 миллиграммов на 100 граммов (при средней суточной норме в 1000 миллиграммов). Но в твердом сыре кальция уже 1000 миллиграммов на 100 граммов. С учетом того, что с молочными продуктами человек получает кальций в оптимальной комбинации с витамином Д и фосфором – их сложно заменить чем-то другим.

Испанские ученые обобщили результаты 14 научных исследований и установили, что правильное потребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить некоторые хронические заболевания, делает кости детей более крепкими, а мускулатуре пожилых помогает не дряхлеть. Работа проведена на фоне снижения потребления молочных продуктов во многих странах, поскольку их польза стала подвергаться сомнению, сообщается на портале Medicalxpress.

При умеренном потреблении молока во время беременности малыши рождаются с большим весом и более крепкими костями, в которых содержится больше минеральных веществ. Если же молоко и молочные продукты включают в рацион пожилые люди, у них становится меньше шансов столкнуться с дегенеративной потерей мышечной массы (саркопенией).

Потребление молочных продуктов с низким содержанием жира снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний: ученые установили зависимость между потреблением молочных продуктов и ишемической болезнью сердца, а также инфарктом миокарда.

Включение в рацион молочных продуктов в умеренных количествах снижает риск заболевания колоректальным раком и раком мочевого пузыря и может быть связано с более низким риском развития диабета второго типа.

Употребление одного стакана молока в день поможет снизить риск возникновения рака молочной железы. Это доказали исследовательская группа Сеульского университета.

По их словам, данное исследование основано на наблюдении 93 306 женщин в возрасте от 40 до 69 лет, проходивших медосмотр в 38 больницах Южной Кореи в период с 2004 по 2013 год. Исследователи обнаружили, что у женщин, выпивавших более одного стакана молока в день риск возникновения рака молочной железы на 42% меньше, чем у тех, кто не пил молока. Отмечается, что чем больше стаканов молока в день пьют женщины, тем ниже риск возникновения онкологического заболевания.

Молоко относится к белковым продуктам. Усвояемость молочного белка высокая. Поэтому продукт полностью усваивается организмом.

И вот несколько причин, по которым стоит пить молоко.

1. Крепкие кости и зубы

Один из самых важных макроэлементов для жизнедеятельности организма — кальций. Он участвует в процессе свёртывания крови, оказывает влияние на сокращения мышц, регулирует секрецию гормонов и нейромедиаторов. Но главная его миссия — здоровье костей и зубов. Молоко богато кальцием. В 100 мл содержится 120 мг этого минерала.

2. Сильный иммунитет

Для правильного усвоения кальция организму нужен витамин D. Он повышает всасывание кальция клетками желудка на 30–40%, а также помогает в его усвоении почкам. Но на этом полезные функции витамина D не заканчиваются. Он участвует в синтезе некоторых гормонов и клеток. Так, витамин D влияет на область костного мозга, которая вырабатывает моноциты — клетки, укрепляющие иммунитет. В молоке витамина D не так много, но вполне достаточно, чтобы кальций хорошо усваивался, а иммунитет повышался.

3. Улучшение настроения

Витамин D участвует в выработке некоторых гормонов. В частности, серотонина. Это гормон счастья. Он напрямую влияет на настроение, аппетит и сон. Перебои в выработке серотонина приводят к ощущению усталости и даже депрессиям. Возможно, поэтому от стаканчика молока с печеньем становится так тепло и уютно.

4. Укрепление сердца и сосудов

Больше, чем кальция, в молоке только калия: 146 мг на 100 мл. Помимо того, что калий поддерживает кислотно-щелочное равновесие крови и водный баланс организма, принимает участие в передаче нервных импульсов и необходим для синтеза белка, он ещё играет важную роль в расширении сосудов и снижении артериального давления.

Люди, пьющие нежирное молоко, обогащают организм калием и тем самым укрепляют свои сосуды, нормализуют давление и сердечный ритм.

5. Рост мышц

В молоке довольно много белка. Белок — главный строительный материал для мышц. Неслучайно многие атлеты пьют его после тренировок. Во время физической активности протеин в мышечной ткани разрушается — для восстановления нужна подпитка.

6. Хороший сон

Кроме помощи в росте и восстановлении мышц, богатые белком продукты благотворно влияют на сон. Они вызывают сонливость и успокаивают пищеварение.

Молоко обладает релаксирующим свойством. Но главное, оно способствует выработке мелатонина — гормона, регулирующего суточные ритмы человека. Попробуйте выпить стакан тёплого молока с мёдом, когда не спится, и не заметите, как уснете.

7. Красивая кожа

Один из секретов божественной красоты Клеопатры — знаменитые молочные ванны. Этот напиток до сих пор широко используется в косметологии. Но, чтобы иметь красивую кожу, не обязательно молоко втирать в неё в виде масок. Ведь оно содержит витамин А. Витамин А называют витамином красоты. Он способствует синтезу гиалуроновой кислоты в эпидермисе, благодаря чему кожа имеет подтянутый вид. Также витамин А для кожи лица — основной фактор образования коллагена, отвечающего за свежесть и упругость кожи.

8. Доступность и безопасность

Жители городов лишены возможности пить молоко прямо из-под коровы. Но современные технологии позволяют сохранять весь спектр полезных веществ молока: витамины D и А, кальций, калий, фосфор, белок и другие. Это называется ультрапастеризацией. Во время этого уникального процесса происходит бережная термическая обработка высококачественного молока. В результате оно очищается от микробов, но сохраняет витамины и микроэлементы.

Польза молока для детей и взрослого человека очевидна. Молоко, должно быть обязательно в нашем рационе, потому что в нем содержится оптимальный объем всех полезных компонентов, необходимых организму.