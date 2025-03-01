СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ МОЛОКО

Уголовная ответственность за производство фальсификата до сих пор не введена. Фальсификат молочных и ряда других продуктов отравляет и убивает население страны. Факт, доказанный лабораторными исследованиями. Медленное убийство граждан страны, покупающих отравленные фальсифицированные продукты в основном, в сетевых магазинах, совершается каждый день. И это происходит при полном молчании депутатов Госдумы и правительства РФ. В этих высших эшелонах власти осведомлены о проблеме фальсификата. Однако, по какой-то неизвестной причине закон об уголовной ответственности за производство фальсификата не принят.



Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обратился к депутатам 23 июня 2023 года, заявив о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата: «Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать». По итогам обсуждения проблемы производства фальсификата было в феврале 2023 года принято решение о подготовке проекта постановления ГД, о необходимости внесения изменения в законодательство.

Но воз и ныне там: уголовная ответственность за производство фальсификата не введена. Производители продолжают массово травить население страны, получая при этом необоснованные сверхприбыли от торговли "пищевой смертью". Сетевые магазины страны продолжают торговать смертельно опасными для здоровья молоком, сметаной, творогом, колбасой и другими дешевыми продуктами, в которых отсутствует натуральные компоненты, но присутствует сплошной яд и отрава. Молоко, сметана, творог присутствуют только в названиях на этикетках, но внутри упаковок и бутылок- сплошная отрава.

Настоящего молока, других продуктов, на полках магазинов нет, и производители фальсификата продолжают травить население, нанося громадный ущерб здоровью, подрывая безопасности страны. Кто будет жить и работать на территории Российской Федерации завтра? Больные люди, отравленные фальсификатом?

Депутаты Государственной думы молчат и не занимаются серьезно данной проблемой. Молчат в Правительстве РФ. Молчат и общественные организации: ОНФ, Общественная Палата РФ.

А вопросов к власти много. Может ли литр натурального настоящего молока стоить всего 50 рублей, а пачка масла сливочного 80 рублей? Когда прекратится и кто прекратит массовое отравление людей? Нет ответа на этот вопрос, и каждый день, каждая минута уносит здоровье граждан, которые покупают фальсифицированные продукты в магазинах и вынуждены употреблять в пищу фальсификат.

На днях сообщили: у 14 производителей нашли фальсификат молочной продукции. Производители молочной продукции выдавали за натуральные масло и творог подделку с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно.

Товары продавались в федеральных сетях «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и других. Генпрокуратура поручила провести проверки этой продукции на фальсификат. Проверка, это хорошо, но много ли она даст? Накажут, выпишут штраф и производство фальсификата продолжится! Так и происходит.

Среди производителей отравы: АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».

При этом, в период с 2022 года по январь 2025 года названные организации уже получали от Роспотребнадзора и Россельхознадзора 474 предостережения, из которых не менее 75 — конкретно по фактам и признакам фальсификации продукции. В том числе у этих производителей уже выявляли использование запрещенной в РФ трансглютаминазы, используется для увеличения массы продукции, и стеринов, которые применяются для увеличения срока годности.

И все это стало возможным именно потому, что до сих пор не введена уголовная ответственность за подобное производство фальсификатов. Производители отделываются символическими штрафами, и продолжают гнать фальсификат. И это вместо того, чтобы наказывать таких вредителей- производителей штрафом минимум от 1 до 25 миллионов, или лишением лицензии, или возбуждением уголовных дел и этапированием руководителей данных предприятий в места лишения свободы!

Но этого ничего нет, а есть пока одни только разговоры на самом высоком уровне о введении Закона об уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции. Но вдумайтесь: это не просто изготовление недоброкачественных продуктов, а умышленное мошенничество, когда вместо натурального молока подсовывают неизвестного происхождения отравленный продукт.

Почему подобное производство так называемых фальсифицированных продуктов, несущих в себе смертельную опасность не рассматривается органами правопорядка по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"? Разве употребление отравленных фальсификатом продуктов не несут в себе угрозу здоровью и самой жизни?

Продуктовые сети сегодня не стремятся самостоятельно отсеивать недобросовестных поставщиков и продолжают закупать у них фальсифицированную продукцию. Это доказывает необходимость принятия регуляторными и правоохранительными органами более решительных мер по пресечению нелегального товарооборота.

Почему государство не беспокоит данная проблема? Почему государство всерьез не обеспокоено, что фальсификатом травят детей, что фальсификат вызывает такие страшные болезни как рак, диабет, бесплодие?

Вот результаты недавней экспертизы, проведенной в одной из лабораторий. Они стали полной неожиданностью даже для самих лаборантов. По законодательству содержание молочного жира должно быть в молочной продукции, например, в твороге не менее 50 процентов. Но анализ показал- молочного жира в твороге нет вообще. От слова "вообще". Зато есть яд в виде заменителя молочного жира который вырабатывается на основе молочного жира. То есть, само наименование "творожный продукт", "сметана", "молоко", не оправдывает себя и так называться не может по определению. Сказать, что подобной фальсификацией, подделкой, вводят потребителей в заблуждение, значит не сказать ничего. Потребителя целенаправленно травят и производитель наживается на его здоровье не неся уголовной ответственности. И это притом, что анализы таких "молочных продуктов" показывают, что в них содержатся трансизомеры, которые смертельно опасны для здоровья и жизни!

Исследования медиков показали: трансизомеры жирных кислот представляют огромную опасность для здоровья и их употребление приводит к повышению количества липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин) в крови, и снижению количества липопротеинов высокой плотности («хороший» холестреин). В результате этого, значительно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца. Надо ли объяснять, что будет с ребенком, который ежедневно употребляет такую "молочную продукцию" через несколько лет?

«У наших детей, перед которыми на столе стоит стакан молока, выбора нет» - это сказал в интервью депутат Госдумы Дмитрий Лоцманов и член аграрного комитета в ГД.

Сказал - и забыл. Правда, депутатами Госдумы был разработан законопроект, направленный на борьбу с распространением фальсификата молока через канал государственных и муниципальных закупок. Его авторы предлагали обязать поставщиков молочной продукции указывать номера электронных ветеринарных сопроводительных документов в документации по закупке и в госконтракте. По замыслу депутатов это позволит блокировать закупку продукции с наличием немолочных жиров.

Система торгов выстроена так, что на них, как правило, побеждает тот поставщик, который обеспечивает наиболее дешевое предложение. Соответственно, производители в целях экономии и удешевления продукта заменяют животные жиры растительными. В России много лет работает система "Меркурий", которая может подтверждать в том числе и качество молочной продукции, подтверждать, что мы имеем дело с молоком, полученным именно от коровы на ферме, переработанным на молкомбинате. Но несмотря на это, фальсификат продолжает поступать и в магазины, и в школьные сады, и в детские садики.

При этом, поставщикам настоящего молока от коровы по госконтрактам создаются жесткие, и практически невыполнимые условия по сравнению с теми требованиями, которые предъявляются поставщикам в обычных магазинах.

Замкнутый круг? Но его сегодня можно разорвать лишь единственной эффективной мерой- законом об уголовной ответственности за производство фальсифицированной продукции: молока, творога, сыра, сметаны и других жизненно важных продуктов.

И пока не будет такого закона, не будет натуральных продуктов в наших магазинах. А значит, население страны будет продолжать употреблять в пищу смертельно опасные продукты.

Данную статью и редакционный запрос редакция направляет Президенту РФ, Председателю ГД и Председателю Правительства РФ.