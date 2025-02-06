"Общественник" из Маркса провоцирует " все сжечь в пламени ненависти"

Общественники это особые люди: не имея властных реальных полномочий они понуждают власть исполнять как следует Законы, призывают к порядку во всех направлениях общественной жизни. Общественник защищает интересы людей, не требуя себе взамен вознаграждения и денег.. В Марксовском районе хорошо известен свой, "доморощенный" "общественный деятель" Ломидзе. При этом, не жители Марксовского района, а он сам объявил себя в Марксе "общественником"

Почему и по какому праву, с какой стати именно Ломидзе и за какие заслуги перед обществом?

Но кто из простых граждан сегодня вспомнит: "А чем конкретно помог жителям Марксовского района этот "общественник"?

Этот персонаж из Маркса давно сам себе присвоил статус "общественника" и его основное "орудие" это публикации в социальных сетях, которые, как правило, направлены в одну цель - в прокуратуру Марксовского района с требованием "разобраться", "наказать", "разворошить осиное гнездо" "снести незаконно построенные дома"...

В статьях Ломидзе именует себя "общественником", при этом, не имея специальных познаний ни в журналистике, ни в законодательстве.

И вот что интересно, почему никто в правоохранительных структурах в Марксе всерьез не задумался: по какому праву этот человек не только выступает от имени общества в социальных сетях, но и призывает правоохранительные органы, прокуратуру "обратить внимание" на нарушения закона, которые по его мнению в Марксе происходят? Каков статус Ломидзе? У него есть какие-то особые знания? Он имеет вес и авторитет в обществе? Кто он такой вообще, чтобы указывать прокуратуре что делать, кого проверять?

Ведь чтобы защищать интересы общества необходимо быть компетентным буквально во всех вопросах: в экономике, в юриспруденции, хорошо знать Законы как федеральные, так и областные. И это- обязательные требования для тех, кто компетентно собирается защищать интересы общества. Отвечает ли всем этим требованиям "общественник" Ломидзе? Нет. Но почему на его статьи тогда реагирует прокуратура Марксовского района? Не понятно. И самое главное: каков статус и полномочия "общественника", что он призывает прокуратуру заняться тем, о чем он пишет в своих статьях? А если завтра он напишет, что на территории Маркса нашли ядерные отходы, или найдено место приземления инопланетян и тоже призовет прокуратуру "принять меры", прокуроры поедут проверять и эти места "происшествия"?

Хайп ради собственного пиара и вознаграждения, гонорара от заказчика? Ни это ли самая главная цель защитника "интересов общества"?

На самом ли деле Ломидзе беспокоят интересы общества, а не свои, личные интересы? Неужели в Марксе есть наивные граждане, которые всерьез считают, что если Ломидзе пишет очередную статью про турбазу на берегу реки и которая строится по его мнению незаконно, то он искренне переживает за интересы людей, за экологию, за природу? При этом, будто бы в насмешку над жителями Маркса, Ломидзе отдыхает прямо рядом с "незаконно" строящейся турбазой- на турбазе своего друга Михаила Брындина, которая прямо на берегу реки стоит! Тут все законно?

В статье "Единый" берег в лесу Политеха!", которая была опубликована в социальной сети "ВКонтакте" Ломидзе в очередной раз возмутился ( деньги закончились?) тем, что на берегу реки турбаза строится незаконно. Почему Ломидзе пишет именно про эту турбазу, разве в Марксовском районе мало незаконно построенных турбаз прямо на ерегу Волги?

И снова Ломидзе приказным тоном "общественника" велит прокурорам пойти в "лес в район Политеха, где выявлены нарушения законодательства на арендованных лесных участках в прибрежной зоне реки Волги". Ломидзе при этом почти опускается до ненормативной лексики, едва шифруя ее, что по его мнению , якобы кто-то "в прямом смысле положил букву Х на местного лесничего Тихонова".

Ломидзе от имени "общественности" и как "общественник" дает дает прямые указания прокурорам: "нужно, чтобы прокурор Альков Н.С. принял более жёсткие меры в виде штрафа на юр. лицо, чтобы другим было неповадно" и чтобы "прокурор Альков Н.С. нашел управу...".

А дальше "общественник" уже все знает и все решил за власть, за прокуратуру, вообще за всех жителей района: "в ближайшее время прокуратура внесёт представление администрации ММР о постановке на кадастровый учёт этих труб и определении охранной зоны. И... что недостроенные туристические домики афреймы, придётся снести".

То есть, все, что строится инвестором для людей из Маркса, для реабилитации бойцов СВО, Ломидзе решает руками прокуратуры снести!

Все это далеко не так безобидно и может иметь серьезные и необратимые последствия, и недаром мы выше задались вопросом о том, почему правоохранительные органы не обращают внимание на активную деятельность "общественника" Ломидзе и насколько она соответствует закону?

Прочитайте комментарий к его последней публикации:

"Если не снесут сами, в момент истребления власти, всё сгорит в пламени ненависти и справедливости, если будут жильцы то сгорят подпертые в этих теремках".

Это что? Призыв к свержению власти, призыв все сжечь вместе с людьми? Угроза жизни людям? Были еще два комментария к этой же статье- " все снести". Знакомо- "разрушить все до основания, а потом...."

Эти комментарии удалены, видимо, сообразили, что могут привлечь по Закону. Но факт остается фактом: своими публикациями Ломидзе подстрекает, провоцирует людей именно к таким действиям : "снести", "разрушить", "сжечь".

Почему такую задачу ставит автор Ломидзе, кто он на самом деле? Провокатор, стремящийся дестабилизировать обстановку в Марксовском районе? При этом, Ломидзе стремится использовать прокуратуру, как инструмент для достижения своих определенных целей, которые перед "общественником" ставит невидимый заказчик таких статей?

Не на это ли должна обратить внимание в первую очередь прокуратура и правоохранительные органы, а не заниматься поиском в лесах возле реки того, чего нет и никогда не было?