ОБЩЕСТВЕННИК ПО ВЫЗОВУ

Странные, непонятные дела происходят в Марксе : прокуратура района бросает важные дела и занимается проведением проверок того чего нет. Прокуроры проверяют несуществующие "факты", которые излагает регулярно в социальных сетях в статьях "общественник по вызову" Ломидзе.



Почему прокуратура Марксовского района идет на поводу "хотелок" безработного "общественника" Ломидзе? И не только идет на поводу, но и невольно помогает ему осваивать бюджет заказных публикаций, реагируя на них в рамках прокурорских проверок. При этом всем давно понятно, что никаких законных доводов в публикациях "общественника" близко нет, а их цель только одна- выполнить заказ, отработать деньги, и речи в них нет о защите общественных интересов жителей Маркса.

Прокуратура Марксовского района, сама того не подозревая, невольно помогает "общественнику" отрабатывать заказы. Схема тут простая: "общественник" Ломидзе "возмущается" и пишет статью. Например, в последнее время Ломидзе часто "возмущается" тем, что добропорядочный инвестор строит возле реки турбазу, возмущается по поводу забытой всеми ржавой канализационной трубы, которая здесь проходит под землей и призывает прокуратуру заняться "беспределом" строителей турбазы, спасти природу от варвара- инвестора.

И все эти статьи глубоко "возмущенного" "общественника" размещаются на ленте группы "Общественное мнение в Марксе" в сети "ВКонтакте". На эти публикации "общественника", к которым в Марксе давно никто из адекватных людей серьезно относится, реагирует прокуратура Марксовского района. И в лес, где строится турбаза, выезжает прокурор, лесничий, сотрудники из министерства природных ресурсов, из администрации района, из лесного фонда. На месте специалисты осматривают место "преступления" и "беспредела", выносят задокументированное заключение: нарушений нет. Так происходило уже два раза, после "возмущенных" публикаций "общественника" Ломидзе, и оба раза "общественнику" прокуратура предоставляла документы, в которых черным по белому указывалось : все происходит в рамках Закона.

И "общественник", отработав очередной "заказ" берет "творческую паузу", временно не "возмущается". Во время своей "творческой паузы" Ломидзе любит отдыхать на турбазе друга Михаила Брындина, которая стоит прямо на берегу реки. Однако, "общественник" Ломидзе не возмущается этим обстоятельством, и не пишет гневные статьи по поводу этой турбазы построенной на бетонном основании своим другом непосредственно на берегу.

Ломидзе давно, хотя его никто и не просил, сам себя назначил в Марксе "общественником". Сообразил: на этом можно отлично зарабатывать. Есть некие заказчики, которые готовы оплачивать за слухи, домыслы, сплетни, непроверенные факты. Прикрываясь знаменем защитника "общественных интересов" можно делать публикации, на которые будет реагировать прокуратура.

"Странное" совпадение: Ломидзе опубликовал не так давно сразу три статьи с требованием к прокуратуре Марксовского района проверить законность строительства турбазы.

Ломидзе "возмутился" сразу после того, как от инвестора получили отказ некие господа, предложившие перенести канализационную трубу. Труба проходит недалеко от земельного участка, который оформил инвестор под турбазу. Господа пришли к нему и предложили перенести ее в другое место, попросив за это 20 миллионов рублей! Инвестор отказал, потому что в администрации Марксовского района имеется проект строительства новой канализационной трубы взамен этой старой. Что делать, если обломилось господам 20 миллионов? Подключать "общественника по вызову"!

"Самозанятый" интригами и сплетнями Ломидзе нигде не работает, не имеет образования, не умеет даже грамотно излагать свои мысли и писать, но при этом, от имени общественности он указывает в своих публикациях, что прокурорам следует делать, что и кого проверить, и это все напоминает шантаж органа власти.

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Все понимают, что тех проблем, о которых пишет Лормидзе, на самом деле не существует, что они буквально высосаны из пальца, и что за публикациями стоит определенный заказчик. Но процедура такова, что даже на самые бредовые публикации "общественника" прокуратура обязана реагировать. Странно, но это пока так.

Ломидзе задает вопросы прокуратуре от имени "общественности", но к нему самому есть у людей немало вопросов.

Например, такие.

1. На каком основании Ломидзе решил, что именно он является представителем общественности? Общественность Маркса разве просила его об этом? Кто его уполномочил на этот род деятельности, требующий знаний, образования, жизненного опыта, честности, порядочности и совести? Кто-то в Марксе может сказать, что "общественник" отвечает хотя бы одному из этих критериев?

2. Время у страны непростое, тяжелое. На СВО гибнут ребята, проливается кровь, им нужна помощь от нас. А "общественник" Ломидзе в Марксе ведет "свою войну" в Марксе и зарабатывает на своей "войне". Чем он помог СВО? Если он позиционирует себя в Марксе как "общественник", то почему он в стороне, тогда как в Марксе очень много тех, кто помогает бойцам? За это не платят, наверное поэтому Ломидзе в стороне?

3. Ломидзе против инвестиций в Марксовском районе? Вячеслав Володин не раз говорил, что инвестора надо поддерживать. Ломидзе против этого? Турбаза строится в интересах людей, для людей. Территория приводится в порядок, тут будет пляж, пристань, сюда будут приезжать на реабилитацию бойцы СВО. Ломидзе тоже против этого?

4. Если Ломидзе такой ярый заступник за Волгу, за природу, за соблюдение Закона, то почему ему бы не пройтись вдоль всего берега Волги Марксовского района и не написать обо всех нарушителях, которые строят и построили свои турбазы прямо на берегу реки? По какой причине он весь свой гнев "общественника" обратил на одну лишь строящуюся турбазу в так называемом районе Политеха?

5. А тот факт, что некая "элита" загораживают целые участки леса в Марксовском районе? Где публикации "общественника" и обращения в прокуратуру ?

6. А тот факт, что в районе Товарного хозяйства болото? Где публикации "общественника" и его гнев?

Не пишет обо всем этом Ломидзе, потому что никто не заказывает и не платит?

Но тогда Ломидзе надо перестать называть себя "общественником", а скажем, говорить о себе по- другому, и что он работает "общественником по вызову": "оплата почасовая, можно продлевать".

Тогда и люди в Марксе будут знать, и в прокуратуре будут знать, что Ломидзе "работает по вызову", а значит не стоит отвлекаться и реагировать на "заказные" статьи.

Так будет точнее, и все в Марксовском районе будут знать: если разродился Ломидзе очередной "гневной" публикацией, то это значит, что он отработал очередной заказ, потому, как является "общественником по вызову". "Оплата почасовая, можно продлевать".

(продолжение следует)