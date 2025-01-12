В Саратове хотят ликвидировать завод автономных источников тока

В Саратове хотят ликвидировать завод автономных источников тока. Нечто типа рейдерского захвата, внутрикорпоративный конфликт — причины ликвидации предприятия для уволенных работников значения иметь не будут. Новый год, не успев начаться, принёс нехорошие новости. Информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что кредиторы саратовского завода автономных источников тока (АИТ) приняли решение о прекращении производственной деятельности предприятия-банкрота и увольнении его сотрудников.

КТО ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ ЗАВОД?

Прикрыть завод решили два кредитора ООО «Завод автономных источников тока»:

АО «Уралэлектромедь» (450 млн. рублей, или 53,4% голосов);

ООО «Трансэнергопром» (260,78 млн. рублей, 31% голосов).

Как сообщает «Интерфакс», кредиторами два этих юридических лица стали в результате перевода на них долга ООО «Завод автономных источников тока» перед одноименным обанкротившимся ПАО на общую сумму 710,78 млн. рублей.

Сразу предупредим наших читателей: «Ригель» не собирается углубляться в детали того, как образовались долги, откуда вылезли кредиторы, имеют ли они право истребовать долги, кто этот чёрт конкурсный управляющий завода по фамилии Авдеев, есть ли конфликт между собственниками завода и проч. Пусть этим занимается Следственный комитет, прокуратура, суды и прочие специальные структуры.

Мы предлагаем посмотреть на то, что именно собираются ликвидировать и зачем.

ЧЕГО ХОТЯТ КРЕДИТОРЫ?

Хотят немыслимого: уволить всех сотрудников и рабочих (об увольнении планируют официально уведомить не позднее 25 января 2025 года), а производственную деятельность прекратить не позднее 1 марта 2025 года.

Да, и параллельно расторгнуть все действующие договоры на поставку сырья и (внимание!) договоры на реализацию готовой продукции.

Как видим, ликвидировать завод спешат так, что аж подмётки на бегу отлетают. Причём, речь-то идёт о реально работающем предприятии. Зачем это делается?

Рассуждая чисто теоретически, интерес можно нарисовать простой. Не вкладывая в проект астрономических денег (не считая мотивации конкурсного управляющего и прочих мелких расходов), закрыть завод, движимое и недвижимое имущество распродать и получить гешефт в 710 миллионов рублей. Это — как минимум. Отсюда — и спешка с ликвидацией завода. Возможно, дело вообще не в этом.

В 2023 году ЗАИТ поставил заказчикам более 185 тысяч единиц продукции (+20% к показателям 2022 года); только на Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) в 2023 году ЗАИТ отправил более 20 тыс. аккумуляторов (фото: страница завода автономных источников тока ВКонтакте).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БАНКРОТСТВА «АИТ»

Не будем углубляться в детали, заметим лишь, что ПАО «Завод автономных источников тока» начал испытывать сложности к середине 2010-х годов. Завод сменил собственников и те предприняли хитрую, но вполне законную процедуру. Они начали процедуру банкротства ПАО как юридического лица, а параллельно зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью с совершенно аналогичным названием.

На ПАО были переведены неликвиды (в том числе долги), а на долю ООО перешли активы, которые позволили продолжить производственную деятельность. Этот рондель дал свои результаты. Несколько лет выручка ООО «Завод автономных источников тока» последовательно, год от года, увеличивалась:

2016 год = 316 млн. рублей;

2017 год = 1,2 млрд. рублей;

2018 год = 1,6 млрд. рублей;

2019 год = 2,0 млрд. рублей;

2020 год = 1,8 млрд. рублей;

2021 год = 1,5 млрд. рублей.

Как видно из этих данных, в 2020 году завод вновь начал испытывать некоторый дискомфорт, хотя на объёме производства это практически не сказывалось. И в конечном итоге (а процедура банкротства ПАО «Завод автономных источников тока», заметим, тем временем продолжалась) осенью 2023 года ООО «ЗАИТ» было признано банкротом.

Пока дело шло к новому банкротству, летом 2024 года дочерние предприятия одного из учредителей зарегистрировали ООО «Завод аккумуляторных батарей» (ЗАКБ) с уставным капиталом 1,3 млрд. рублей. ЗАКБ был зарегистрирован по тому же адресу, что и ЗАИТ.

В качестве основного вида деятельности у новой компании значится производство практически того же вида продукции — аккумуляторных батарей и их частей.

Вроде бы, ничего не предвещало того, что разразилось в январе 2025 года.

Поезд метро «Минск 2024» (модель 81-765.7/766.7), предназначенный для работы в Минском метрополитене и оснащённый аккумуляторами ЗАИТ (фото: страница завода автономных источников тока ВКонтакте).

НИКОМУ НЕ НУЖНОЕ СТАРЬЁ УБЫТОЧНОГО ЗАВОДА?

Между тем завод автономных источников тока имеет славную и долгую историю. Строительство первого в СССР завода щелочных аккумуляторов было начато в 1931 году, а в сентябре 1933 года он начал производить продукцию. История предприятия несложно найти в Сети — хотя в той же интернет-энциклопедии «Википедия».

Предвидим возражение скептиков: да кому нужно это старьё, кто эти АИТ-овские аккумуляторы покупает?!

Ну да. Когда в область пришёл губернатор Павел Ипатов, большой любитель кластеров и знаток французского вина, в Саратове так называемыми «самарскими рейдерами» (помните таких?) был ликвидирован метизный завод. На его месте, само собой, построили полезное — большой торговый центр. Зато такие нужные в строительстве и быту саморезы, банальные гвозди, болты, гайки и прочие метизы теперь в основе своей завозят, к примеру, из того же Китая.

Теперь — пару слов о том, что завод автономных источников тока производит (пока ещё производит) сегодня. Три небольших новости прошлого года.

Июль 2024 года: завод АИТ расширяет географию поставок своей продукции. Подмосковному предприятию «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставлена первая партия аккумуляторов для изготовления подвижного состава, предназначенного Минскому метрополитену. В минском метро на тот момент эксплуатировалось 346 вагонов, изготовленных в Мытищах, а саратовские аккумуляторы для их оснастки использовались впервые.

Август 2024 года: завод АИТ разработал и начал освоил производство щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов типа KGL, которые предназначены для использования в составе систем резервного питания взамен аналогичных импортных или свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Они отличаются длительным сроком службы и простотой обслуживания.

Аккумуляторами завода АИТ уже оснащены социальные и промышленные объекты в Саратовской области и других регионах страны. В их числе — перинатальный центр в Саратове, Балтайская ЦРБ, республиканская детская больница Назрани, подстанции межрегиональной электросетевой компании.

И последнее. В I полугодии 2024 года прирост продукции на заводе АИТ составил 11,8% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Аккумуляторы ЗАИТ в 2023 году поставлялись, помимо прочего, в Новочеркасск (где их устанавливают на грузовые, пассажирские и маневровые электровозы), Брянск (магистральные тепловозы), Мытищи (поезда метро), Тверь (пассажирские вагоны), фото: страница завода автономных источников тока ВКонтакте.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Да, вполне возможно, прав зампред областного правительства — министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин. Он в октябре 2023 года по поводу ситуации на ЗАИТ заявил, что все эти банкротства связаны с корпоративным конфликтом на предприятии, в который областное правительство вмешиваться не имеет права.

— Несмотря на то, что предприятие находится в процедуре банкротства, это проблема корпоративного конфликта, который привёл к этой ситуации. Должен сказать, что предприятие работает, наращивает мощности, обороты. Нет угрозы увольнений. В том, что кто-то пытается, в том числе через СМИ, делать вкидки, митинги, ещё что-то, это оказывает только негативное влияние, — заявил тогда Михаил Торгашин.

Только сегодня наблюдается то, чего не было раньше — речь идёт об увольнении персонала и о ликвидации производства.

Нет, внутрикорпоративный конфликт — это, конечно, дело святое.

Вполне возможно, что и.о. главы города Суркову, министрам Торгашину, Разборову, Марченко, губернатору Бусаргину нет никакого дела до того, будут ли на подведомственной им территории работать промышленные предприятия, платить в местные бюджеты налоги, обеспечивать занятость населения, выпускать крайне востребованную в России продукцию.

Но тогда все их планы и стратегии по поддержке и даже развитию промышленности в Саратовской области не стоят даже той бумаги, на которой они напечатаны.

А так-то — всё нормально…

ИА "Ригель"