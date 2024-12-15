Екатерина Кованжи: " Я пою, чтобы люди были ближе друг к другу"

В городе Грозный 17 декабря состоится церемония награждения победителей журналистской премии «Золотое перо» памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова



Программа мероприятия включает яркие выступления, захватывающие обсуждения и долгожданное вручение наград, что сделает церемонию незабываемым событием для всех участников и зрителей.

Это торжественное мероприятие украсит бриллиант из Санкт Петербурга Екатерина Кованжи - красивая и замечательная оперная певица, на котором планируется ее выступление.

Катерина Кованжи родилась и выросла в Санкт- Петербурге, здесь же закончила университет имени Герцена, здесь живет и работает. "Моей жизнью руководит творчество, и, в первую очередь, страсть к музыке"- так Екатерина сказала о себе и о своем предназначении в искусстве в одном из интервью. Екатерина Кованжи училась у таких признанных мировых мастеров, как Ф.Косотто, Е.Образцова, П.Дворски и М.Джордани и она Лауреат многих международных и всероссийских конкурсов. Выступала в залах Петербурга, Москвы, Парижа, Сицилии, Мадрида. Екатерина Кованжи Ведет активную концертную и общественную деятельность.

Среди своего насыщенного графика творческой и концертной работы Екатерина Михайловна, конечно, не могла не найти времени для поездки в Чеченскую республику, с которой ее уже давно связывают теплые творческие и человеческие отношения.

- Ваш голос услышат участники и гости церемонии награждения победителей журналистской премии «Золотое перо» и это будет, скажем без преувеличения, для них и сюрпризом, и подарком.

- В моем репертуаре есть уже песни на чеченском языке. Как человек, постоянно находящийся в творческом поиске, и язык, и культуру чеченского народа давно изучаю с огромным интересом. В моем репертуаре есть уже песня на чеченском языке, называется она "Журавли" и она появилась в моем репертуаре не случайно, а как дань уважения чеченскому народу, его культуре, истории, обычаям, людям

- А откуда это у вас, коренного жителя Санкт- Петербурга? Вы давно творчески связаны с Чеченской республикой, и слушатели оценили, что появление песен в вашем репертуаре на чеченском языке, это признак не только уважения к людям для которых вы поете, но еще и вашего профессионализма

- Да, зритель и слушатель в Чеченской республике очень благодарный, добрый и щедрый на комплименты, оценки, что не может не радовать меня, как оперную певицу. Мне выпало счастье уже бывать в Грозном, и я сразу же влюбилась в этот прекрасный город, где живут такие отзывчивые, добрые и красивые люди. Я рада, что снова приеду совсем скоро сюда, увижу красоты этого края, снова буду общаться с замечательными, открытыми людьми. Тем более, что несмотря на большое расстояние между Грозным и Санкт-Петербургом, для меня Чеченская республика совсем рядом, и она всегда со мной. В Санкт Петербурге в эфире радио "Эрмитаж" я посвятила большую передачу о чеченском народе. Это был своего рода культурный мост между Санкт Петербургом и Грозным, где от имени моего благотворительного фонда "Симфония культур", который работает уже более двух лет, и о котором знают уже далеко за пределами России, прозвучал рассказ о культуре чеченского народа, о его истории, о его героях. Моя поездка сейчас в Чеченскую республику, это продолжение такого культурного моста, культурной связи между моим родным Санкт Петербургом и ставшим для меня тоже родным и близким Грозным.

- Почему именно "Симфония культур", как у Вас возникла идея создания такого Фонда?

- У «Симфонии культур» музыкальная предыстория. Я исполнила песню на чеченском языке и не заметила, как увлеклась изучением культуры другого народа России. Мне захотелось стать связующим звеном в деле дружественного сосуществования в одной стране различных этносов и общностей. Это желание и стало причиной создания центра взаимоизучения народов «Симфония культур». Мы хотим, чтобы народы, проживающие в нашей большой стране, в творческом диалоге друг с другом видели источник вдохновения и новых открытий. «Симфония культур», это проект, направленный на формирование и укрепление патриотических настроений, консолидацию российского общества.

И сегодня мое участие в церемонии награждения победителей конкурса "Золотое перо" для меня возможность не только выступить перед его участниками и спеть, но и сделать так, чтобы культурный мост в Чеченскую республику становился с каждым днем все крепче и крепче. Я пою для того, чтобы люди были добрее, чтобы они умели слышать и слушать друг друга, и чтобы они были ближе друг к другу.