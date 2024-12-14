Минсельхоз лишает предприятия молочной отрасли будущего



Минсельхоз лишает предприятия молочной отрасли будущего

К чему приведет решение Минсельхоза сократить в 2025 году субсидирование ранее выданных льготных инвесткредитов до 50% от ключевой ставки?

Минсельхоз РФ 31 октября 2024 года опубликовал «Решение о порядке предоставления субсидии», согласно которому в 2025 году ведомство сократит субсидии банкам по выданным с 2017 по 2022 год льготным инвестиционным кредитам до 50% от размера ключевой ставки. Ранее порог был от 80 до 100%. Предполагается, что новые правила вводятся на один год. Практика, когда задним числом вводятся ограничения по обслуживанию кредитов, делает рынок непредсказуемым, ставит крест на инвестиционной активности, и, следовательно, лишает бизнес будущего. Ными словами- завтра натурального молока не будет на нашем столе.

Как пояснили в Союзмолоко, изменения касаются всех старых кредитов, субсидируемых по ставке от 80% до 100% от ключевой ставки ЦБ РФ, за исключением кредитов на специализированное лечебное и энтеральное питание. Такие кредиты выдавались с 2017 года до 15 февраля 2022 года и частично с 1 мая по 31 декабря 2022 года.

Кредиты, субсидируемые по ставке 70% от «ключа» (выдавались с 15 февраля 2022 года), под изменения не попадают. Для заемщиков ставка по таким кредитам может быть повышена банком в 2025 году до 50% от ключевой ставки (действующие значения ставок не превышают 5%). В частности, при ключевой ставке 21% предельная ставка для заемщика может составить 10,5%, при ключевой ставке 23% – 11,5%. Также для таких кредитов предусматривается возможность однократной пролонгации на срок до 1 года в течение 2025 года (с 1 января по 31 декабря).

Кроме того, если до 30 декабря 2025 года Минсельхоз не выплатит банку субсидию в обозначенном объеме, то банк может дополнительно поднять для заемщика ставку не более чем на 50% от ключевой ставки на день принятия банком решения о повышении ставки для заемщика.

«Изменение условий субсидирования действующих кредитных договоров приведет к существенному незапланированному повышению финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей, производителей продовольственных товаров, в том числе молочной продукции, и окажет прямое влияние на повышение себестоимости.

Реакции производителей молока и переработчиков на очередное непопулярное решение Минсельхоза РФ предсказуема. Дальше- уже некуда.

Директор ООО «Сибирское молоко» Евгений Мезин:

"Решение Минсельхоза лишает предприятия молочной отрасли будущего. Это констатация того, что сегодня экономика не может поддерживать развитие молочного направления. Ведомство признает, что денег на это нет. На мой взгляд, в такой ситуации осуществлять инвестиции никто не будет. В 2025 году бизнес завершит начатые инвестпроекты, которые были ранее субсидированы, после чего финансирование в развитие остановится. Решение Минсельхоза приведет к тому, что с нового года кредитная нагрузка на производителей молока увеличится на 10%. Убытки, которые покрывались субсидиями, теперь будет компенсировать нечем».

Директор ООО «СПК «Малахово» Александр Медведев.

Он считает, что нововведение ударит очень больно по всей отрасли. Руководители хозяйств уже задумываются, стоит ли им вообще инвестировать, поскольку сегодня одни правила, завтра – другие. «Большинство людей, у кого есть деньги, уже говорят, зачем заниматься бизнесом, переживать за свое дело, за его развитие, кода средства можно положить на депозит под высокий процент и ничего не делать», − поясняет руководитель.

Генеральный директор ООО «Агромилк» Сергей Блюма:

«Непредсказуемость такого партнерства приводит к тому, что многие представители бизнеса уже не понимают, что им нужно дальше делать: начинать вкладывать средства в депозиты под большие проценты, сокращать инвестирование проектов, что-то распродавать и т.д. В таких условиях хозяйства не знают, как себя подстраховать, как строить молочный бизнес». Сергей Блюма уверен, что в конечном итоге непредсказуемость политики регулятора отразится рано или поздно на потребителях молочных продуктов, в стоимость которых закладываются все издержки:

«Повышение себестоимости вынуждает переработчиков корректировать отпускные цены, чтобы сохранить рентабельность. Таким образом, конечная стоимость производства молочной продукции будет возрастать, что повлияет на доступность товаров для потребителей и создаст дополнительное ценовое давление на рынок. Снижение субсидий по действующим кредитам не только замедлит реализацию планов по развитию молочной отрасли, но и может спровоцировать инфляцию на продовольственном рынке».

Эксперт молочного рынка Дмитрий Мирончиков отмечает, что данное нововведение ставит крест на инвестиционной активности не из-за сокращения субсидированной ставки, а из-за введения плавающей ставки по уже выданным кредитам. По его мнению, решение Минсельхоза отразится в первую очередь на тех производителях, которые в последние годы строили новые комплексы. Теперь их задача погасить действующие кредиты, а не планировать новые проекты.

Генеральный директор ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие»

«В частности, для нашей компании пересчет ставок по льготным кредитам, которые сейчас составляют 5%, приведет к увеличению долговой нагрузки и расходов на обслуживание», − поясняет эксперт.

Что будет дальше с рынком по производству молока?

Евгений Мезин ожидает, что выживут только те, у кого накопился какой-то «жирок»: «На молочном рынке России в скором времени произойдет большой передел: крупные и более эффективные собственники поглотят менее эффективные хозяйства».

Эксперт молочного рынка Дмитрий Мирончиков отмечает: «В связи с дефицитом рабочей силы снижение производства молока в малых хозяйствах продолжится, что приведет к общему сокращению объема сырья».

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков:

«К этому предприятия в текущих экономических условиях не готовы. В результате возросшие издержки будут переложены в себестоимость. Собственных ресурсов для сдерживания ее роста у поставщиков сегодня нет. Это приведет к корректировке себестоимости и может отразиться на ценах всей товаропроизводящей цепочки», − считает Дмитрий Востриков.

Многомиллиардные инвестиции погубят нашего производителя

Звучит абсурдно, но это так: многомиллиардные инвестиции направляются в развитие проектов которые не развивают реальный сектор экономики. Судите сами.

СМИ недавно сообщили, что Россия потратит 3.5 млрд рублей на строительство театра в Таджикистане! Зачем? Даже сейчас, повышая налоги и тратя последние деньги из кубышки ФНБ, наша многонациональная держава находит таки миллиарды рублей на строительство культурного учреждения в чужой стране. Строительство театра на 500 мест продлится три года и уже с 2027 года начнёт свою работу. Сообщают, что содержание его также будет обеспечиваться за счёт российского бюджета - по 140 млн рублей в год. Для чего? Для кого? Зачем? Лишние деньги в стране?

А вот еще пример неуместной роскоши.

Восемь проектов на 32 млрд

В 2024 году одобрение Минэко получили восемь проектов в Алтайском крае и три – в Республике Алтай, следует из данных документа. Три комплекса в крае уже находятся на стадии реализации, сообщил в конце июня в Белокурихе на заседании профильного комитета Госдумы начальник управления края по туризму Евгений Казанцев. Строятся комплексы в турзоне "Бирюзовая Катунь", игорной зоне "Сибирская монета" и на территории "Белокурихи Горной" (она же – Белокуриха-2). Общий объем инвестиций по ним, включая средства льготных кредитов, оценивается примерно в 20 млрд рублей. Всего по восьми проектам – более чем в 32 млрд.

На Петербургском экономическом форуме сообщили о проектах новых курортов и развитие инфраструктуры.

При этом, никто не спорит, что такие проекты нужны. Но до них ли сейчас? Но на фоне уничтожения молочной отрасли в стране ( других многих отраслей тоже) о таких туристических проектах слышать как-то очень странно и дико.

Под Калининградом на побережье Балтийского моря планируется построить интегрированный курорт "Белая Дюна": объем инвестиций - на уровне 400 млрд рублей.

Туристический кластер "Санкт-Петербург марина" в Горской, соглашение о строительстве которого было подписано в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сможет принять турпоток 1,33 млн человек в год.

В Запорожской области туристическую инфраструктуру Приморска собираются оборудовать на площади 6 тыс. га для посещения около 1 млн туристов, объем инвестиций - 351 млрд рублей.

В Кондопожском районе Карелии построят горнолыжный бальнеологический курорт за более чем 21 млрд рублей. А в Сыктывкаре намерены создать уникальный для региона термальный комплекс на площади более 4 тыс. кв. м. В Новой Москве построят аквакурорт с дайвинг-центром и серфинг-центром, размер инвестиций - не менее 20 млрд рублей, общая площадь около 125,5 тыс. кв. м. В Анапе в 2026 году построят пятизвездочный санаторный комплекс мирового бренда, инвестиции в проект превысят 3,3 млрд рублей. В Липецкой области инвесторы вложат около 13,5 млрд рублей в проекты по созданию туристического кластера, восстановлению имения Хвостовых и развитию инфраструктуры природного парка "Олений". Власти Башкирии заключили соглашение с группой компаний "Таврос" о строительстве туристического кластера "Агродеревня" и агропромышленного парка стоимостью порядка 2 млрд рублей.

У наших граждан может возникнуть вопрос в связи с этим: "Когда страна под санкциями и мы не обеспечиваем себя продуктами и даже вплоть до гвоздей, все везем из-за "бугра", когда страна ведет СВО и фронт требует больше электронной техники для ведения эффективных боевых действий, когда мы всем всем миром собираем ребятам воюющим на СВО дроны ,бронижилеты, мы строим курорты, театр в другой стране". Медикаменты вообще проблема у нас в стране! Это просто тихий ужас. Нет самого элементарного: перевязочного материала даже в достаточном количестве! Все на импорте держится, разве это нормально?Как это называется? Предательство интересов страны, перекос в приоритетах? Или, быть может, мы чего то не допонимаем, и строить курорт в Калининграде, Карелии именно сейчас важнее, чем развивать молочное производство, а не уничтожать, как это сейчас происходит?

Когда уже в стране расставят приоритеты, что вкладывать нужно в свою продукцию и оборонку?

Кто ответит за все это? Министры, чиновники, депутаты?

Или, некоторые из них обеспокоены только одним: как бы сегодня кусок жирнее, в виде откатов от многомиллиардных проектов?

Вопросов много, а ответов нет. И похоже, что в 2025 году нас может ожидать полный коллапс, как в сельском хозяйстве, так и в экономике в целом.

Будем ли мы и наши дети пить в следующем году натуральное молоко при такой политике государства? Все идет к тому, что этот натуральный продукт исчезнет из нашего рациона, если не поменять политику государства по отношению к сельхозпроизводителю. Но она, как видим, направлена только на его уничтожение. Значит, это кому- то выгодно?