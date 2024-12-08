Саратовский институт стекла под угрозой уничтожения

Помимо кредиторских задолженностей, институт стекла имеет задолженность в выплате зарплат работникам



«Саратовский институт стекла» длительное время находится в кризисной ситуации из-за аварии на производстве. Губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщил, что правительство области вместе с основными кредиторами пытается сохранить предприятие на плаву.

По словам главы региона, к технологической аварии добавилась задолженность свыше одного миллиарда рублей, что усугубляет ситуацию.

Позиция собственника: всячески препятствует выходу из этой ситуации и, очевидно, не заинтересован в том, чтобы сохранить предприятие, — утверждает Бусаргин.

Губернатор сообщил, что ранее было достигнуто мировое соглашение, в котором были разработаны шаги по возобновлению работоспособности завода. "Оно было подписано владельцем, однако он не выполняет его условия. Более того, подано заявление на банкротство предприятия, а от сотрудников поступают сигналы, что их заставляют писать заявления на увольнение по собственному желанию"- комментирует глава региона.

Бусаргин уточнил, что на совещании с основными кредиторами и правоохранителями обсуждались задачи, которые стоят перед правительством. Так, необходимо сохранить имущественный комплекс и защитить коллектив завода, выплатить зарплату.

"Мы будем использовать каждую возможность, чтобы сохранить предприятие, в том числе работать с новыми инвесторами, которые будут готовы вложить деньги в производственную площадку", — заявил губернатор.

Иски о признании завода банкротом подаются не в первый раз. На предприятии по официальным данным работают 436 человек. Численность коллектива за последний год сократилась на 30 человек.