Жители "Волжского прайда" проиграли

Арбитражный суд Саратовской области 8 ноября вынес решение по делу "Волжского прайда" – коттеджного поселка в селе Усть-Курдюм

Управляющая компания ООО «Волжский прайд» требовала отменить постановление администрации Саратова о привлечении ее гарантирующим поставщиком водоснабжения и водоотведения, на основании того, что у него нет системы водоотведения, которая содержит очистные сооружения. Якобы сейчас к поселку приезжает ассенизаторская машина, которая собирает сточные воды. Свою позицию также отстаивали владельцы домов коттеджного поселка.



Напомним, после ряда громких судебных процессов выяснилось, что одним из самых известных жителей поселка являлась Надежда Шилловская, мать влиятельного в прошлом персонажа региональной политики Сергея Курихина (хотя, как писали федеральные СМИ (https://www.vesti.ru/article/2643995) на самом деле, судя по всему, в элитном поселке проживает сам экс-депутат).



Не секрет, что последнее время Курихина вообще сопровождает серия судебных проигрышей – так, в марте суд признал ту же Шиловскую виновной в мошенничестве с недвижимостью и постановил вернуть муниципалитету этот самый земельный участок в «Волжском прайде» (https://om-saratov.ru/criminal/01-march-2024-i139575-smi-mat-sergeya-kurixina-ne), позже в Саратове в госсобственность была изъята галерея «Каштан», построенная на месте исторического особняка, неизвестно каким образом оказавшегося в руках строительной компании, аффиллированной с Курихиным, и земельный участок под галереей (https://om-saratov.ru/criminal/15-august-2024-i145463-delo-ob-izyatii-kashtana-ar), а также выстроенный на землях музея Федина ресторан (https://om-saratov.ru/social/25-september-2024-i147356-pravitelstvo-saratovskoi).



Таким образом, неудачный для Курихина исход и данного процесса выглядит, по крайней мере, не таким уж неожиданным, если не сказать логичным.



На заседании 8 ноября судья Диана Мамяшева, выслушав представителей обеих сторон, вынесла решение: "Признать недействительным Постановление администрации МО "Город Саратов" от 21 марта 2024 года о внесении изменений в постановление администрации МО "Город Саратов" от 22 декабря 2023года "Об определении гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению" . Взыскать с МО "Город Саратов" судебные расходы в размере 22 тысячи рублей".

Несмотря на то, что иск "Волжского прайда" удовлетворен судом, на самом деле жители проиграли. Что будет теперь в их поселке с водоотведением и водоснабжением, кто эти затраты возьмет на себя? Жители, которым по большому счету платить за это не хочется?



Да, самый обеспеченный и богатый житель этого поселка тут живет, пользуется всеми благами, в том числе и водой. Но управляющая компанию к нему уже не относится, он проиграл в суде управляющей компании.

Как же теперь: без воды? С его-то деньгами...

vesti.ru (https://www.vesti.ru/article/2643995)



