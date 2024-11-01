Сосульки из детей?

Две недели в ФОК стоит такая температура. Долго ли будет это продолжаться? Петровск ФОК " Газовик", но без газа.

Глава района ходит на допросы по саратовскому уголовному делу пока в качестве свидетеля, но завтра возможно, станет обвиняемым и соучастником по факту растраты крупной суммы бюджетных средств и срыве строительства объекта социальной инфраструктуры. Вот что писал ИА "Взгляд" про это: "В следственный комитет вызвали экс-главу департамента Гагаринского района Максима Калядина (1 августа его избрали главой Петровского МР - прим. ред.). Ему задавали неприятные вопросы, касающиеся срыва контракта по строительству ледовой арены в поселке Соколовый. Несмотря на то, что заказчиком выступал департамент Гагаринского района, Калядин на допросе пытался отвести подозрения от себя. В общих чертах выходило, что все распоряжения ему якобы поступали от тогдашнего мэра Лады Мокроусовой".

Какова мера ответственности будет на Калядине, теперь решает следствие. Сорвано строительство объекта, который курировал сам Володин. И все это произошло на территории Гагаринского района, которым руководил тогда Калядин. И он не в ответе за то, что произошел срыв строительства важнейшего социального объекта для детей на его территории? Так разве может быть, что заказчик строительства Ледовой арены, коим являлся департамент Гагаринского района Саратова и коим руководил Калядин не виновен в срыве строительства важнейшего социального объекта? Что еще завтра жители Петровска узнают интересного о проделках Калядина в Саратове?