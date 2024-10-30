Жительница Энгельса провалилась в подвал: директора УК ждет суд

В Энгельсе будут судить главу управляющей компании, по вине которого пострадала 52-летняя жительница многоквартирного дома. О завершении расследования сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Напомним, 18 марта горожанка, проживающая в доме № 39а по улице Вокзальной, провалилась в подвал, находясь в санузле.

Потерпевшая несколько часов провела в холодном подвале, затопленном стоками. Ей потребовалась госпитализация. После инцидента квартиру с провалившимся туалетом признали непригодной для жилья.

По данным ведомства, директор УК, обслуживающей этот дом, не организовал работы, направленные на недопустимость подтопления подвального помещения. Он находился на этой должности с мая 2019 по февраль 2024 года. За это время жильцы неоднократно жаловались на плачевное состояние пола и аварийное состояние дома в целом. Однако никаких мер предпринято не было.

В связи с этим его обвиняют в ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг по части 1 статьи 238 УК РФ