Найден главный виновник гибели деревьев в парке «Липки»

Об этом таинственном меленьком вредителе златка, информирует сайт администрации города Саратова: «На протяжении 2024 года на территории города наблюдается ухудшение жизненного состояния насаждений ясеня. В результате неоднократных обследований профильными специалистами была установлена причина негативных изменений – повреждение деревьев ясеневой изумрудной златкой». Все зло, как оказалось, от златки! А может быть, все-таки дело в отсутствии комплексного подхода в озеленении города, о чем многократно и писали, и говорили общественники?

Доктор сельскохозяйственных наук Ольга Сокольская в комментарии в местных СМИ не раз заявляла, что в последнее время в Саратове уничтожаются зеленые насаждения не просто десятками, а уже сотнями. Такая прожорливая златка? Сначала избавлялись от каштана, теперь перешли на ясеневые культуры. На одном из последних заседаний комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений в Саратове было выдано разрешение на вырубку 230 и обрезку 97 деревьев. Неделей раньше выдано разрешение на уничтожение более 100 деревьев, в начале сентября — почти 130. В комиссии считают, что вырубка- единственный путь борьбы за выживаемость деревьев, и спасение от вредной златки. Но так ли это? Каштаны в Саратове начали вырубать из-за напавшей на них минирующей моли, и ее считают самым агрессивным из всех видов моли: она питается внутренним слоем листьев, после чего на них появляются характерные следы – мины. И вот тут взгляды на проблему у чиновников и у специалистов, кардинально расходятся. И.п. главы Саратова Павел Сурков на встрече с представителями общественности в администрации Волжского района заявил, что бороться с этим вредителем невозможно. А Ольга Сокольская еще раньше говорила о том, что этой молью поражены каштаны практически во всех городах страны, но их не вырубают, как в Саратове, а спасают. В Калининграде на стволах размещают специальные пояса с невысыхающим клеем и феромонными ловушками, а также делают инъекции в ствол дерева с использованием экспериментального средства от ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства. А в Севастополе делают инъекции с веществом на основе Лямбда-цигалотрина. Первый замминистра природных ресурсов и экологии области Денис Трошин на заседании профильной комиссии в общественной палате заявил, что «единственным способом является удаление и сжигание» зараженных деревьев. Денис Трошин из министерства природных ресурсов и экологии области считает, что проще взять топор, пилу и дерево убить. И дело с концом, а потом все это можно списать на невидимую златку.

По материалам ИА Ригель