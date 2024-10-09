Единогласно: сначала «за», потом «против»

Депутаты Саратовской городской думы единогласно приняли досрочное прекращение полномочий главы Саратова Лады Мокроусовой. Те же депутаты 11 ноября 2022 года так же единогласно проголосовали за Ладу Мокроусову избрания главой МО «Город Саратов» и ее поздравили.



Что-то в этом есть! Наше, саратовское: голосуют единогласно «за», потом те же единогласно «против». Как скажут, так и проглосуют.

Что говорит наука по этому поводу? С решением, единодушно принятым всем коллективом, в реальности может быть не согласен ни один из участников этого коллектива. В этом состоит «парадокс Абилина» – одно из проявлений группового мышления, – который может приводить к неприятным и даже трагическим последствиям.