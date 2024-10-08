Бывший глава Заводского района Андрей Марусов

Этот глава проработал на своей должности больше, чем предыдущие два, Киселев и Струков. Марусов занял должность в Заводском районе в мае 2022 года, до того возглавлял управление муниципального контроля мэрии Саратова. Именно Марусов создал с нуля управление муниципального контроля, которое потом стало комитетом.

Кто знает, если бы два года назад на заседании Саратовской городской думы депутаты проголосовали бы за Марусова, а не Мокроусову, был бы сегодня Павел Сурков в Саратове? Два года назад, за пост главы города боролись исполняющий полномочия мэра Лада Мокроусова и глава администрации Заводского района Андрей Марусов.

Заводское лобби тогда проиграло, и Марусов остался в кресле главы Заводского района. Между тем, программа, которую он представил тогда депутатам, была вполне себе оптимистичной: он рассказал, что работал в правительстве, Саратовской областной думе, администрации Саратова. Два года тому назад Марусов сообщил в стенах гордумы, что на посту главы Саратова он уделил бы много внимания инвестиционной привлекательности города, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, развитию промышленного потенциала, строительству школ, скоростному трамваю, решению экологических проблем.

Кто-то скажет, что это стандартный набор обещаний, которые все говорят и будут говорить. Но, возможно Марусов стал бы исключением, и выполнил бы свои задачи на посту мэра лучше, чем Мокроусова?

Смеем предположить, что увольнение Марусова скорее политическое, потому что, как видим, у этого чиновника достаточно большие амбиции. А кому нужен подчиненный с характером, да еще и с амбициями? Возможно, именно по этой причине Марусов попал под раздачу и был уволен с должности главы Заводского района.

Так или иначе, этих троих бывших глав было бы недальновидно списывать с корабля. Возможно, они продолжат работу на тех, или иных должностях, и возможно, в администрации Саратова. Сегодня остро стоит дефицит кадров, и стоит ли разбрасываться кадрами, пусть даже и такими, кто как бы «не оправдал доверия»? Ведь отрицательный опыт это тоже очень хороший опыт, и он точно пригодится этим трем чиновникам в их будущей работе, как и они сами, пригодятся со своим опытом.

Не ошибается тот, кто ничего не делает, а сама ошибка, это не приговор, а возможность роста и движения вперед, на основе сделанных выводов.