Бывший глава Кировского района Игорь Струков

Глава этого района тоже проработал едва-едва один год. Прежде, чем возглавить Кировский район в октябре 2023 года, Игорь Струков работал директором-главным инженером территориального управления ПАО «Т Плюс» по теплоснабжению в Саратове.

Долгое время Струков работал в Балакове на подобной же должности, что и в Саратове- директором – главным инженером Территориального управления по теплоснабжению филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Понятно, что эта организация слишком одиозна в глазах населения, но то, что работа в горниле такого вулкана, как «Т Плюс» это отличная закалка во всех отношениях для организма чиновника, отрицать никак нельзя. И вот Струков такую закалку прошел, и с такой же закалкой стал работать в администрации Саратова, а его работа заместителем предыдущего главы района Сергея Пилипенко так же пошла, полагаем, плюсом в его актив.

Что такое год работы для главы района, будь то Волжский, будь то Кировский районы? В первый год ребенок едва ходить начинает. Но ни Струкову, ни Киселеву вырасти даже до пеленок не дали, и уволили, как глав, только-только собиравшихся самостоятельно «ходить» и познавать азы управления районами. Мудро ли это с точки зрения кадровой политики? Если снова вернуться к опыту советского времени, то там работали с кадрами, воспитывали их, а не разбрасывались налево и направо.