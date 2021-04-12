Выпущена открытка "Покорение космоса"

На открытке изображён коллаж из почтовых марок 1961 года, посвящённых первому полёту человека в космос. На оригинальной марке – символический образ ракеты-носителя в космическом пространстве. Тираж выпуска почтовой продукции составляет 22 тысячи экземпляров.

Дополнительно к выпуску почтовой карточки с оригинальной маркой изготовлены штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Энгельса Саратовской области, Байконура, Пензы, Красноярска. Штемпель с изображением легендарного космического аппарата «Восток» и памятной надписью будет действовать всего один день - 12 апреля. В этот день поставить тематический штемпель «60 лет первому полёту человека в космос» можно будет не только на открытку, но и на любое другое почтовое отправление. Сделать это совершенно бесплатно можно в центральном отделении г. Энгельса с 14.00 до 20.00 по адресу: г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 35. После этого «космический» штемпель передадут в Музей связи им. А.С. Попова в г. Санкт-Петербург на хранение. Филателистические образцы, погашенные этим штемпелем, станут уникальной коллекционной ценностью.

Для справки

Специальное гашение — почтовое гашение, организуемое в честь выдающегося события или памятной даты. Производится гашение специально выпущенной к этой дате почтовой продукции также специально изготовленным художественным штемпелем. Погашенная таким образом почтовая продукция приобретает филателистическую и музейную ценность. Особую ценность имеют экземпляры, подписанные непосредственными участниками событий, которым посвящено спецгашение: например, конверты, посвященные полетам в космос и подписанные космонавтами и т.п.