В зоне чрезвычайной ситуации прокуратура просит восстановить объект культурного наследия

Чудеса в Вольске в области нарушений прав граждан продолжаются: то ученицу поставят на учет в ПДН ( областной и районный суды доказали незаконность этого решения), то изобьют-подростка и полицейские бездействуют, то вот теперь межрайонная Вольская прокуратура в исковом заявлении в Вольский районный суд просит собственника здания восстановить… в оползневой зоне объект культурного наследия.

Вместо того, чтобы обязать администрацию Вольского района начать незамедлительно работы по укреплению опаснейшей оползневой зоны, прокурор через суд добивается от собственников здания восстановления его исторического облика в оползневой зоне!

Природа появления этого иска непонятна, необъяснима и загадочна: в Вольске десятки объектов культурного наследия, однако, их восстановлением местная власть не занимается. Да что там говорить: фасад самого здания районной администрации разрушается, первый памятник Конституции в СССР на центральной площади Вольска трещит по швам, колонны уникального исторического здания Гостиного двора в огромных трещинах. А межрайонный прокурор Байкулов обратил внимание на маленькое здание, стоящее в оползневой зоне в самом конце улицы Октябрьской и просит суд в исковом заявлении произвести работы по сохранению и восстановлению исторического облика объекта культурного наследия регионального значения! Почему тогда прокурор не выходит в суд с исками к собственникам других объектов культурного значения (Гостиный двор, здание администрации ВМР дореволюционной постройки)? Почему не выходит с иском к самой администрации ВМР за бездействие по охране и восстановлению объектов культурного значения в Вольске?

Собственник здания по ул. Октябрьская, 117 ( Ленина19) годами возил сюда землю грузовиками и укреплял своими силами оползневую зону. А власть Вольска вообще ничего не сделала в этих местах, чтобы провести противооползневые мероприятия. И теперь от собственника требуют абсурдного и невозможного: восстановить то, чего нет. И где восстановить? В оползневой зоне! Сам дом купца Плигина, давно съехал в овраг: от купеческого дома осталось несколько кирпичей. Остался еще магазин 20-х годов постройки прошлого века, появившийся на месте бывшего забора усадьбы Плигина, но почему-то именно этот одноэтажный дом и называют теперь по странному недоразумению во всех документах, в том числе и в исковом заявлении, как «Дом Плигина». И он признан Министерством культуры объектом культурного наследия, что само по себе очень странно: посмотрите на фото этого Паспорта «Объекта культурного наследия». Это точно «объект культурного наследия» с современной крышей?

Вообще-то в русском языке есть точное определение иска Вольской межрайонной прокуратуры: валить с больной головы на здоровую. В прокуратуре не знают, что в этом районе, где стоит так называемый «Дом Плигина» оползневая зона?

Сама же администрация преступно забыла про этот оползень, что подтверждает и ответ на запрос адвоката А.Н. Мищенко, в котором начальник управления землеустройства и градостроительной деятельности АВМР отвечает: «Управление не располагает сведениями о проведении берегоукрепительных работ для остановки оползневого процесса в районе оползня «Городской».

В 2005 году в Вольске на предмет выявления оползневого процесса были проведены исследования специалистами ФГУ «Волгогеология». Заключение было самым неутешительным: оползень «Городской» находится в юго-восточной части Вольска, его длина вдоль берега- 1350 м, ширина 500 м.

Оползень активизировался с 1991 года и, как говорится в заключении, «носит катастрофический характер, сопровождающийся многочисленными разрушениями жилых строений».

Рекомендации специалистов, проводивших исследования: «Создание полномочной комиссии из представителей областной администрации, администрации Вольска, Министерства ГО и ЧС по Саратовской области, комиссии по инженерной защите».

Прошло 19 лет с момента обследования- комиссия создана не была. Про оползень забыли. Между тем, как было сказано в Заключении «Волгогеологии», в районе оползня «Городской» сложилась «крайне неблагоприятная экологическая обстановка». Тут постоянно происходят разрывы труб водовода, газопровода, имеет место быть свалка мусора, бытовых отходов.

В заключении, сделанном 19 лет назад, были рекомендации: «Участок в районе оползня «Городской» должен быть объявлен зоной чрезвычайной ситуации». Так же было отмечено, что оползней, подобных «Городскому» в Вольске в Саратовской области не наблюдалось последние 40 лет.

Прошло почти 20 лет с момента рекомендации объявить зону в районе оползня «Городской» территорией чрезвычайной ситуации. Не объявили, и к рекомендациям специалистов не прислушались, что привело к разрушению десятков жилых домов в этом районе. Оползень продолжает и сегодня уносить в овраг жилые дома.

И вместо того, чтобы противостоять этому, межрайонная Вольская прокуратура требует через суд обязать собственника в зоне реальной чрезвычайной ситуации, восстановить исторический облик объекта культурного значения!

Дом купца Плигина оползень давно разрушил, и унес в овраг, его нет, но в суде теперь по иску прокуратуры идут слушания по восстановлению дома призрака купца Плигина. Вольские чудеса в правоохранительной системе продолжаются!

Рассмотрение абсурдного иска межрайонной Вольской прокуратуры продолжится 15 августа. Какое решение примет судья Вольского районного суда Мартынов?