Главный кукловод Красновой

Вот эта дама с цепкими и злыми глазами, заместитель руководителя УФНС по Саратовской области Красновой – Людмила Олеговна Галкина. На этом фото она моложе, чем сейчас, но суть остается прежняя: она до недавнего времени руководила всеми делами и схемами в УФСН.

Громадный опыт работы в налоговых органах связи, конвертируются, монетизируется. У нее не было никогда амбиций стать руководителем УФСН: роль теневого хозяина УФСН ее устраивала, и если что пойдет не так, то начальник за все в ответе. Галкина долгое время работала начальником отдела Межрайонной ИФНС России №8 по Саратовской области. А вообще, в налоговой службе она с 1997 года, начинала работать в должности программиста – ведущего специалиста отдела информатизации, а в период с мая 2002 года по март 2003 возглавляла отдел автоматизации информационных систем, а потом отдел информационных технологий. То есть, этот человек долгое время сидел на информационной базе налоговой службы, и знает все и про всех. А знание, не только сила, но это деньги. Можем предположить, что где-то в тайном месте у Людмилы Олеговны хранятся целые Гигабайты скопированной информации по всем фирмам Саратовской области. Сейчас ее перевели на работу в Пензу. Но полагаем, стиль и методы ее работы сохранились: так что, трепещите бизнесмены Пензенской области! Можете представить себе, какое оружие у нее в руках? Галкина завела знакомство с Красновой еще тогда, когда Елена Краснова не была начальником УФСН, и приезжала в Саратовскую область в командировки на проверки из Марий Эл, где работала. Потом, получив инсайдерскую информацию о том, что есть возможность перевода Красновой из Марий Эл в Саратов, Галкина немало поспособствовала, через свои связи, чтобы это произошло. Полагаем, Краснова об этом сегодня, как состоялось ее назначение, на самом деле, и кто в этом поучаствовал, не знает. Это «козырь» Галкиной, который она всегда будет держать в рукаве, даже находясь в Пензе: мало ли? И, разумеется, после назначения Красновой в феврале 2020 года на должность руководителя УФНС, Галкина стала абсолютно реальным «теневым» руководителем в УФСН, а Краснова лишь номинально исполняла свои обязанности, полагаясь на опыт и связи Галкиной. Влияние Галкиной в УФСН на Краснову было абсолютное : все шли за «решением вопросов» к ней, а не к Красновой. Разумеется, во многие дела Галкина не посвящала Краснову и использовала ее «втемную». В этом смысле мы были правы, когда говорили, что Краснову мог завербовать враг. Другом в такой ситуации, что вытворяла и вытворяет сегодня в Саратовской области налоговая служба, Галкину никак не назовешь. И все эти интриги подковерные дела дуэта Галкина- Краснова, делались только с одной единственной целью- ошкурить саратовский бизнес по максимуму, чтобы не осталось живого места. То есть, ушлая дама Галкина, используя административный ресурс Красновой выстроила весь саратовский бизнес по струнке, и выдавливала из него миллионы и миллионы, и все это преподносилось и приподносится после ухода Галкиной в Пензу , как возвращение налогов в государственную казну!

В этой схеме, ничего общего не имеющей с налоговым законодательством, Краснова являлась всегда ведомой, и полностью зависимой от рекомендаций, которые ей навязывала ее главный заместитель Галкина. Даже сегодня, после ухода Галкиной в Пензу, ее влияние на Краснову сохраняется, а сама же Краснова четко усвоила уроки Галкиной и ее методы работы, а кроме того, Галкина передала Красновой все свои наработанные связи.

Местными аналитиками бизнеса отмечено, что усилиями Галкиной в УФНС вернули старых и проверенных сотрудников, уволенных в районные филиалы за грязные дела, за участие в схемах по отъему финансов у бизнеса, на якобы, законных основаниях. Вот пример. Недавно у фермера в одном из районов области налоговая служба «выудила» 60 миллионов: копали, проверяли, поселились в офисе фермера. Была цель, под которую и работали: любыми путями найти повод, и забрать деньги «в пользу государства». И добились: через суд забрали 60 миллионов, и фермер ничего не смог доказать даже в Верховном суде. А весь «криминал» был в том, что у сына фермера есть свое ИП по покупке и сбыту комбайнов, и классика жанра, к чему докопались налоговики: «дробление бизнеса»!

Если государство ставит целью уничтожить производителя, оставив его без средств существования и развития, то, такие кадры как Краснова (Саратов) и Галкина( Пенза) являются самыми востребованными сегодня! А если называть это своими словами, то в Уголовном Кодексе есть много статей, под которые могут подпадать действия Красновой и Галкиной: от злоупотребления служебным положением, до государственной измены и диверсии. Своими «беспристрастными» налоговыми наездами Краснова и Галкина уничтожали и уничтожают ( уже без Галкиной) экономику Саратовской области, весь бизнес региона. Это и есть главная цель руководителя УФСН Красновой? Более того, иногородний инвестор видя, что какими методами работает в регионе налоговая служба области, не рискует приходить в Саратовскую область со своими инвестиционными проектами. Например, крупнейшая московская фирма планировала зайти в Балашовский район с крупным инвестиционным проектом, но узнав о методах работы УФНС области, московские бизнесмены повернулись обратно, и передумали. Это и есть позитивный вклад в развитие экономики региона дуэта Краснова- Галкина? Бизнес сегодня в Саратовской области класс объявлен вне закона. Заниматься предпринимательством в регионе опасно: действует презумпция виновности, которые установили с виду две, как бы «невинные» дамы - Галкина и Краснова. И что тут самое страшное и опасное- они прикрываются в своих явно антигосударственных делах интересами государства! Как отмечают эксперты в экономике, активный поиск недоимок в Саратовской области начался в 2022 году. Кампания по выбиванию средств выглядит, как помощь государству в трудный период. Но при этом, есть немало примеров, когда «налоговые наезды» идут как раз на крупный бизнес, который активно помогает СВО. Где логика? Отобрать последнее у своих, чтобы меньше денег ушло на Победу? Но это логика врага, и это дает основания полагать, что в УФНС Саратовской области окопались враги. В реальности, как отметил один известный эксперт в Саратове, все работает в обратную сторону: если выдаивать корову больше, чем она может дать, то животное просто сдохнет. Именно так действуют Краснова воспитанная и обученная Галкиной, потому что экономика региона - не их задача, а значит, их не интересует экономическое будущее и развитие страны. Их стратегия, это дойка, невзирая на последствия. В Саратове работа Галкиной и Красновой, по подрыву основ экономики, больше похожая на диверсию, дала результаты уничтожения: уход предприятий в другие регионы, новые способы сокрытия доходов и, так называемый, выход в кэш - продажа бизнеса. За последний только год о продаже задумалось несколько крупных и средних предприятий в нашем регионе. Среди них есть крупное пищевое производство, медицинская клиника, сеть кафе. Что будет дальше с бизнесом в- нашего региона, и соседней Пензенской области, если не остановить Краснову в Саратове, и Галкину в Пензе?

Неужели от двух этих дам, которые проводят сегодня явно антигосударственную политику, под видом «пополнения государственной казны», но на деле занимающихся разрушением реального сектора экономики, зависит состояние всей экономики Саратовской области и Пензенской области, судьба руководителей крупного и среднего бизнеса, судьбы тысяч людей, работающих в этом бизнесе. И почему на этот налоговый беспредел, так спокойно смотрит власть нашего региона и Пензы? Губернатор, УФСБ, ГУ МВД, Общественная палата области, депутаты областной думы? Где их веское слово, почему они не остановят этих явно зарвавшихся дам- Краснову и Галкину? Краснова была назначена на три года руководителем областной налоговой службы с возможностью последующей ротации. Но уже идет четвертый год, и нет никакой ротации. Видимо, не вся экономика разрушена, у Красновой еще много работы впереди? А Галкина, работающая на разрушение крупного бизнеса в Пензе, всегда подскажет, как правильно и эффективно разрушить и уничтожить бизнес?