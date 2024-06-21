Главный кукловод Красновой

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Вот эта дама с цепкими  и злыми глазами,  заместитель  руководителя УФНС  по Саратовской области   Красновой – Людмила Олеговна  Галкина. На этом фото она моложе, чем   сейчас,  но суть остается прежняя: она  до недавнего времени руководила всеми  делами  и схемами в УФСН.

Громадный опыт  работы в налоговых органах связи, конвертируются, монетизируется.  У нее не было никогда  амбиций  стать руководителем УФСН: роль теневого хозяина  УФСН ее устраивала,  и если что  пойдет не так, то начальник за все в ответе.  Галкина долгое время  работала  начальником отдела Межрайонной ИФНС России №8 по Саратовской области. А вообще, в налоговой службе она  с  1997 года,  начинала работать в   должности программиста – ведущего специалиста отдела информатизации, а в период с мая 2002 года по март 2003 возглавляла отдел автоматизации информационных систем,  а потом  отдел информационных технологий.  То есть, этот человек долгое время сидел на информационной базе налоговой службы,  и знает все и про всех. А знание, не только сила, но это деньги. Можем предположить, что где-то в тайном месте у Людмилы Олеговны хранятся  целые   Гигабайты  скопированной информации по всем фирмам Саратовской области.  Сейчас ее перевели на работу в Пензу. Но полагаем, стиль и методы ее работы сохранились: так что, трепещите   бизнесмены Пензенской области! Можете представить себе, какое  оружие у нее в руках? Галкина завела знакомство с Красновой  еще тогда,  когда Елена Краснова не была начальником УФСН, и приезжала в Саратовскую область  в командировки  на проверки из Марий Эл, где работала. Потом, получив инсайдерскую информацию   о том, что есть возможность перевода Красновой из Марий Эл в Саратов, Галкина немало поспособствовала, через свои  связи,  чтобы это произошло. Полагаем,  Краснова об этом сегодня, как состоялось ее назначение,  на самом деле, и кто в этом поучаствовал,    не знает. Это «козырь»  Галкиной, который она всегда будет держать в рукаве, даже находясь в Пензе: мало ли?  И,   разумеется,   после назначения  Красновой в феврале 2020 года на должность   руководителя  УФНС, Галкина  стала  абсолютно реальным «теневым»  руководителем в  УФСН,  а Краснова лишь номинально исполняла свои обязанности, полагаясь на опыт и связи Галкиной.  Влияние Галкиной в УФСН на Краснову было  абсолютное : все  шли  за «решением вопросов» к ней, а не к Красновой. Разумеется, во многие дела Галкина не посвящала Краснову и использовала  ее «втемную».  В этом смысле мы были правы, когда говорили,  что Краснову мог завербовать враг. Другом  в такой ситуации, что вытворяла и вытворяет  сегодня в Саратовской области налоговая служба,  Галкину никак не назовешь. И все эти интриги подковерные дела дуэта  Галкина- Краснова,   делались   только с одной единственной целью- ошкурить  саратовский бизнес по максимуму, чтобы не осталось живого места.  То есть,  ушлая дама Галкина, используя административный ресурс Красновой   выстроила  весь саратовский бизнес по струнке, и   выдавливала  из него  миллионы и миллионы, и все это  преподносилось и приподносится после ухода Галкиной в Пензу ,  как возвращение налогов в государственную казну!

В этой   схеме, ничего общего не имеющей с  налоговым законодательством, Краснова являлась всегда  ведомой,  и полностью зависимой  от рекомендаций, которые ей навязывала ее  главный заместитель Галкина. Даже сегодня, после ухода  Галкиной в Пензу, ее влияние на Краснову сохраняется, а сама же Краснова четко усвоила уроки Галкиной и ее методы работы, а кроме того, Галкина передала Красновой все свои наработанные связи.

Местными аналитиками бизнеса  отмечено, что   усилиями Галкиной  в УФНС вернули старых и проверенных    сотрудников,  уволенных в районные филиалы за грязные дела,  за участие  в  схемах  по отъему  финансов у  бизнеса,  на якобы, законных основаниях. Вот пример.  Недавно у  фермера  в одном из районов области  налоговая служба  «выудила» 60 миллионов: копали, проверяли, поселились в офисе фермера.  Была цель, под которую и работали: любыми путями найти повод, и забрать деньги «в пользу государства».  И  добились:  через суд забрали  60 миллионов,  и фермер ничего   не смог доказать даже в Верховном суде. А весь «криминал» был в том, что у сына фермера есть  свое ИП по   покупке и сбыту комбайнов, и классика жанра, к чему докопались налоговики: «дробление бизнеса»!

 Если государство  ставит  целью уничтожить производителя,  оставив его без средств существования и развития, то,  такие кадры как Краснова (Саратов) и Галкина( Пенза)  являются самыми востребованными сегодня! А если называть это своими словами, то в Уголовном Кодексе  есть много статей, под которые могут подпадать  действия Красновой и Галкиной: от злоупотребления служебным положением, до государственной  измены  и диверсии. Своими «беспристрастными» налоговыми наездами Краснова и Галкина уничтожали и уничтожают ( уже без Галкиной) экономику Саратовской области,    весь бизнес  региона. Это и есть главная цель  руководителя УФСН Красновой?  Более того,  иногородний инвестор видя, что  какими методами работает в регионе  налоговая служба области,  не рискует  приходить в Саратовскую область со своими инвестиционными проектами.  Например,  крупнейшая московская фирма планировала   зайти  в Балашовский район с  крупным инвестиционным проектом, но  узнав о методах работы    УФНС области,  московские бизнесмены повернулись обратно, и передумали. Это и есть позитивный вклад в развитие экономики региона  дуэта Краснова-  Галкина?  Бизнес  сегодня в Саратовской области  класс объявлен вне закона. Заниматься  предпринимательством в  регионе   опасно:  действует презумпция виновности, которые установили с виду две, как бы  «невинные» дамы - Галкина и Краснова. И что тут самое страшное и опасное- они прикрываются в своих  явно антигосударственных делах интересами государства! Как отмечают эксперты в экономике,  активный поиск недоимок  в Саратовской области начался  в 2022 году. Кампания по выбиванию  средств выглядит, как помощь государству в трудный период. Но при этом,    есть немало примеров, когда «налоговые наезды» идут как раз на крупный бизнес, который активно помогает СВО. Где логика? Отобрать последнее  у своих, чтобы меньше денег ушло на Победу?  Но это логика врага, и это дает основания  полагать, что в УФНС Саратовской области окопались враги. В реальности, как отметил один известный эксперт в Саратове,  все  работает в обратную сторону:  если выдаивать корову больше, чем она может дать, то животное просто сдохнет. Именно так действуют   Краснова воспитанная  и обученная  Галкиной,   потому что экономика региона - не их задача,  а значит,  их не интересует   экономическое  будущее и развитие  страны.   Их стратегия, это  дойка, невзирая на последствия.   В Саратове  работа  Галкиной и Красновой, по подрыву основ экономики, больше похожая на диверсию,   дала результаты уничтожения:  уход предприятий в другие регионы, новые способы сокрытия доходов и, так называемый, выход в кэш - продажа бизнеса. За последний только год  о продаже задумалось  несколько крупных и средних предприятий в нашем регионе. Среди них есть  крупное пищевое производство, медицинская клиника, сеть кафе.  Что будет дальше с  бизнесом в- нашего региона, и соседней Пензенской области,  если не остановить Краснову в Саратове,  и Галкину в Пензе?

 Неужели от   двух  этих дам, которые проводят сегодня   явно антигосударственную политику, под видом «пополнения государственной казны»,   но на деле занимающихся  разрушением реального сектора экономики, зависит состояние всей экономики Саратовской области и Пензенской области, судьба руководителей крупного и среднего бизнеса,  судьбы тысяч людей, работающих в этом бизнесе. И почему на этот налоговый беспредел,  так спокойно смотрит власть нашего  региона и Пензы?  Губернатор,  УФСБ,   ГУ МВД, Общественная палата области,   депутаты областной думы? Где их веское слово, почему они не остановят этих явно зарвавшихся дам- Краснову и Галкину? Краснова была  назначена на три года руководителем областной налоговой службы с возможностью последующей ротации. Но уже идет четвертый год, и нет никакой ротации. Видимо, не  вся экономика разрушена, у Красновой еще много работы впереди? А Галкина, работающая на разрушение крупного бизнеса в Пензе, всегда подскажет, как правильно и эффективно разрушить и уничтожить бизнес?