Как обманули...Володина

В декабре прошлого года известный журналист из Маркса Салимжан Гайсин обратился с обращением к Вячеславу Викторовичу в "Лицах губернии". В этом обращении он писал о том, что на пяти улицах города Маркса – Комсомольской, Садовой, Новоселов, Ягодной и Лаврова четыре года не вывозились коммунальные отходы, а платежки приходили. Тем, кто не платил, региональный оператор стал угрожать судами. Марксовская администрация отреагировала на обращение журналиста Гайсина мгновенно и ответила спикеру Государственной Думы:



"Вопрос обустройства дополнительных контейнерных площадок на ул. Лаврова и пяти соседних улицах будет рассмотрен на ближайшем заседании межведомственной комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в сложившейся застройке на территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области, а разъяснения направлены заявителю".

Администрация района признала свою ошибку. Но… так ничего до сих пор и не сделала для ее исправления, ограничившись ответом Володину.

Письмо чиновников из Маркса опубликовано в "Лицах губернии":

"По указанным в обращении улицам Лаврова, Ягодная, Садовая, Новоселов, Комсомольская 15.03.2021 года осуществлен выезд специалистов администрации района, свалок ТКО и КГМ на контейнерных площадках не выявлено".

При этом, замечает журналист Гайсин, в микрорайоне всего одна мусорная площадка на пересечении улиц Аэродромная и Гагарина и два мусорных бака – на пересечении улиц Гагарина и Лаврова, а также у шестиэтажного дома на Аэродромной!

Вот так запросто чиновники администрации Марксовского района обманули, пишет журналист Гайсин, спикера Государственной думы и продолжает:

"Заметая следы лжи, марксовские чиновники неожиданно придумывают новый ход. Они сообщают о каком-то сходе, на котором, якобы, давным - давно решено ни на одной улице не ставить мусорных площадок, а ограничится только одной, что много лет стоит на улице Гагарина. Туда, мол и будут носить мусор из почти трех сотен индивидуальных домов за 500-600 метров, а то и за километр. А живет в этом микрорайоне без малого тысяча человек. Но, напомним, месяц назад чиновники писали В.В.Володину, что на пяти улицах стоят мусорные площадки и баки. Куда они сейчас делись?"