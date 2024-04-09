Сетевые магазины работают на Запад и разрушают экономику России

Сетевые магазины живут по своим законам, а само их присутствие в России давно нарушило баланс в экономике: по всей России сетевеки душат малый бизнес. Чего здесь больше: экономики, или продуманной политики разрушения России изнутри в интересах Запада? Выйдите из дома, и рядом с вами будет только «Пятерочка», или, только «Магнит». Альтернативы нет, а где нет альтернативы, там есть развитие экономики?

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России : на 31 марта 2023 сеть «Магнит» насчитывала 27 909 магазинов. В сетях сетевиков оказались все жители России: выбора нет, все мелкие и средние магазины уничтожены сетевеками монополистами. Путь мелкому и среднему производителю на полки сетевых магазинов недоступен из-за высоких, так называемых, «входных» цен.

Сетевые магазины это раковая опухоль на теле России, но на эту проблему пока ни Совет Федерации, ни правительство РФ, ни Госдума внимания не обращают. Назрел вопрос о принятии Закона о «Сетевых торговых организациях», потому что ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 25 декабря 2009 года безнадежно устарел. Положение этого Закона о равенстве прав хозяйствующих субъектов в нынешних условиях монополии сетевиков не работает, хотя в редакции закона звучит, что всем на рынке обеспечены равные права: «Обеспечение соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность… а также обеспечение при этом соблюдения прав и законных интересов населения». Ничего этого теперь нет, и «баланс экономических интересов» сосредоточен только на интересах сетевеков - «Магнит», «Пятерочка» и других…

Монополисты поглотили полностью рынок торговли, и как результат, страдают наши переработчики, уничтожается малый и средний бизнес. При этом, сельских переработчиков контролируют соответствующие организации ( Россельхознадзор, Роспотребнадзор и др.), они делают качественную продукцию из натуральных продуктов выращенных на полях, полученных на фермах. Но вся эта продукция на рынок по доступным ценам для населения попасть не может!

А сетевеки остались у нас без присмотра: то что хотят, то и творят, и работают по своим собственным правилам и законам! Получают при этом, максимум, 20 тысяч штрафа за торговлю фальсифицированными продуктами, и принимают все подряд от недобросовестных предприятий производителей.

Например, только за первый квартал 2024 года Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям был проведен мониторинг соблюдения ветеринарного законодательства при осуществлении деятельности 1602 хозяйствующих субъектов и у 436 (!!!) из них выявлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД)!

На кого сетевые магазины на самом деле работают, в интересах нашей экономики, в интересах российского потребителя? Кто хозяева сетевиков?

Почти у всех розничных сетей собственники сидят за бугром. В открытом доступе сети Интернет есть немало информации на этот счет.

Основная масса ритейлеров и торговых сетей принадлежит иностранцам. Вот список стран, где зарегистрированы крупнейшие продуктовые сети, имеющие сотни и тысячи магазинов по всей России:

«Пятёрочка» (Нидерланды) «Перекресток» (Нидерланды) «Карусель» (Нидерланды) «Лента» (Британские Виргинские острова) «Магнит» (Кипрский офшор Lavreno Ltd.) «Копейка» (Нидерланды) «Народный» (Нидерланды) «Семья» (Нидерланды)

Какие цены, например, в сети магазинов Магнит, акционеры которой иностранцы? Они здесь, как минимум, на продовольственные товары в два с лишним раза выше цен производителей этой продукции. Справедливо? Почему наше государство не восстановит справедливость, почему молчат депутаты Госдумы, ФАС, прокуратура? Разве интересы сетевиков, работающих на Запад дороже интересов нашего государства и наших граждан? Почему никто всерьез не говорит о том, что в этих магазинах торгуют в основном фальсифицированными пищевыми продуктами? Почему в отношении сетевиков существуют такие смехотворные штрафы за торговлю фальсификатом? Прибыль дороже здоровья граждан?

Не пора ли, наконец, предоставить право самим производителям продавать свою продукцию и получать всю прибыль от этой продукции? И если это будет сделано, то и цены на эту продукцию (натуральную, а не тот фальсификат, что продают в сетевых магазинах) сразу упадут в два с лишним раза.

Свежий пример это цены на яйцо: ведь производство яиц и стоимость их на птицефабриках не изменилась, а посмотрите, что творится в торговой сети! Вот и ответ, кто наших потребителей обворовывает.

Сетевеки управляются из одного центра, откуда и координируют цены и выбивают себе огромные скидки у производителей благодаря огромному закупу. Но этих скидок мы не увидим, для покупателей они делают наоборот- огромные наценки.

То, что в сетевых магазинах продукты намного дешевле, это огромный миф, и сетевики сами запустили этот миф, что их наценка в магазине составляет 15-20%. А на практике- грабеж населения и неоправданно высокие цены, которые в основном, формируются из наценок на продукцию. Например, по признанию некоторых производителей мяса на их продукты наценка составляет 200-300%(!!!).

Главная политика сетевиков- нажива и обман. И государство на этот процесс полностью закрыло глаза.

Политика монополистов сетевиков отобрала возможность у жителей России иметь свои магазины, местные жители лишились права продавать на своей земле. И государство спокойно смотрит, не защищает законные интересы граждан, которые хотят сами распоряжаться своей землей, своей произведенной продукцией на земле.

Люди в нашей стране сегодня лишены права продавать и покупать, создать конкуренцию, дать возможность выбора.

Ситуация с сетевиками пущена на самотек, их никто не контролирует, разве что, западный капитал: «Пятерочка», «Копейка», «Народный» , «Магнит» и прочие принадлежат в той, или иной форме иностранным компаниям.

Глеб Вещаев, директор информационно-аналитического центра социальных технологий «Красс» говорит следующее: «Получается, что иностранный капитал проник своими щупальцами в каждую клеточку российского бизнеса. И здесь, на месте, сетевые гипермаркеты занимают протекционную позицию именно по отношению к западным же производителям. Цепочка замыкается, превращая Россию в инструмент для выкачивания денег из российского населения и переправки их в третьи страны».

Почему многие российские фирмы и компании регистрируются за границей?

Одна из главных причина - минимум требований к регистрации со стороны государства, например в Нидерландах. Речь не о послаблениях в налогах, а именно в сборе и оформлении документов для регистрации права собственности. Когда в России сделают тоже самое, или не делают специально, чтобы дать возможность посредством российского бизнеса развиваться иностранному капиталу?

И в данной ситуации, вся чистая прибыль переводится в материнскую компанию в Нидерландах, Германию и прочие каймановы острова! И эти деньги уже никак и никогда не будут участвовать в развитии российской индустрии, науки, образования, в целом всей экономики и социальной сферы.

Сетевые магазины сегодня, это главная ударная сила западного бизнеса. Цель- не только наживать огромные прибыли, но и травить наше население продажей фальсификатов. Ведь фальсифицированные продукты стоят копейки, потому что в них добавляют различные примеси, добавки, отравляющие организм людей. Вы не найдете в сетевых магазинах ни натуральной сметаны, ни натурального молока.

Ни о каком импортозамещении речь идти реально не может, потому что Запад не намерен договариваться с Россией, а сети продуктовых магазинов — это «ударная сила западного бизнеса». Они высасывают деньги из населения, травят дешевой и вредной продукцией, и выводят их за границу огромными темпами. Стало совершенно очевидно, что продуктовые сетевые магазины сейчас — это часть политической системы, которая разоряет и уничтожает экономику страны, здоровье нации.

Лоббирование интересов западных торговых марок, занижение стоимости, игры с ценами на валюты – всё направлено на то, чтобы на российской территории поддержать зарубежный рынок и утопить российских производителей. Депутаты Госдумы говорят, что надо очистить Родину от иноагентов, конфисковать все имущество у тех, кто говорит против нас. Но никто из них не задался простым вопросом: «А как быть с сетевыми магазинами, которые опутали своей сетью всю страну и травят население? Как быть с ними, чьи хозяева на Западе с нами в открытую воют по всем направлениям?». И разве они не иноагенты, и не наносят нашей стране и нашим людям колоссальный вред?».

Никто из депутатов не ставит вопрос, что пришло время или закрывать паутиную сеть сетевых магазинов, или вводить закон о сетевых магазинах, ибо они торгуют фальсификатами, специально травя наше население и детей, чтобы были бесплодные девушки были,чтобы мы как нация мы исчезали!

Когда этому будет положен конец и когда за решение этой проблемы возьмутся, наконец, депутаты Госдумы?

Данную статью мы посылаем спикеру Госдумы Вячеславу Володину.