Кого в Саратовской области и в России беспокоит проблема фальсификата?

«Саратовский репортер» не единственное СМИ в стране, которое пишет о проблемах с фальсификацией пищевых продуктов, молочного фальсификата. Пишут много, но ничего не меняется. «Саратовский репортер» на эту тему пишет уже более года. Но пока из всех органов власти идут только ответы- отписки, что «принято к сведению». Реально, даже внимания на проблему здорового питания в стране не обращают. Идет массовое отравление нации фальсификатом, и никто из власти об этом не беспокоится. Конечно, такое пассивное отношение власти к этой проблеме можно объяснить, что в стране и без того много насущных проблем. Моно было бы согласиться, если бы не одно «но»- фальсификат разрушает здоровье людей. Разве можем мы согласиться, что в государстве жить и работать будут больные люди?

«Молочный фальсификат убивает население страны»- под таким заголовком было направлено открытое письмо редактора «Саратовского репортера» С.Ю. Михайлова в адрес депутатов Госдумы, депутатов областной думы и в адрес депутата ГД Николая Панкова.

В открытом письме были заданы вопросы:

«Что, Вы как депутаты Саратовской областной думы сделали, чтобы противостоять этому процессу?

Вы не вызвали на депутатские слушания для отчета по этой проблеме министра сельского хозяйства Ковальского.

Вы не вызвали на парламентские слушания ни разу господина Частова, руководителя Россельхознадзора и не задали ему вопроса, почему так отвратительно работает его ведомство в плане выявления фальсификата.

Вы молчите, а в это время полки магазинов заполнены молочным фальсификатом.

Между тем, данную проблему поднял в стенах Госдумы Вячеслав Володин и мы напомнили об этом депутатам:

«Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обращаясь к депутатам, 23 июня 2023 года заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и информация об этом размещена на сайте Государственной думы с цитатами из выступления спикера».

По итогам обсуждения, как сообщалось на сайте Государственной Думы, «будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство». Но пока и сами депутаты Государственной думы молчат и не занимаются данной проблемой.

Но разве не Вы, депутаты Саратовской областной думы были обязаны в первую очередь поддержать инициативу нашего земляка? В ваших руках и в ваших полномочиях находятся огромные возможности для того, чтобы поддержать эту инициативу на местном уровне. Но в ответ на инициативу Вячеслава Володина, тишина с вашей стороны…». Полностью текст Открытого письма опубликован ЗДЕСЬ.

Какие ответы (их было три) были получены на это Открытое письмо?

Депутат Николай Панков ответил на Открытое письмо редакции коротко, но полагаем, это не означает, что данная проблема ему безразлична. Мы помним, как несколько лет назад Николай Панков в штабе партии «Единая Россия» на улице Советской в Саратове собирал в Саратове круглый стол по организации качественного питания в школах и дошкольных учреждениях. Тогда же, после обсуждения были приняты конкретные меры по улучшению питания детей, и его качества, были ударены с рынка питания безответственные кормящие организации и на смену им пришли профессионалы. Полагаем, что и тема производства фальсификата могла бы стать серьезным предметом обсуждения на одном из круглых столов депутата Госдумы Николая Панкова. Скажем откровенно, этот депутат, в отличие от других депутатов Госдумы от Саратовской области стоит гораздо ближе к интересам своих избирателей. Поэтому. Избиратели надеются, что тема фальсификата будет поднята на самом серьезном уровне Николаем Панковым.

Открытое письмо «Саратовского репортера» направлено во все фракции Госдумы

От заместителя начальника отдела рассмотрения обращений граждан и организаций пришел в редакцию ответ, в котором сообщается:

«Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и зарегистрированное 05.03.2024 за № вх2.8-15-54387, направлено во Фракцию Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Фракцию Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Фракцию Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ", Фракцию Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России и Фракцию Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ".

Обращение направлено, какие ответы будут получены? Вот как раз и посмотрит избиратель, как перечисленные фракции партий в Госдуме относятся к данной проблеме, которая очень серьезно беспокоит жителей страны.

Третий ответ на Открытое письмо поступил от депутата И. Бабошкина председателя аграрного комитета по аграрным вопросам в облдуме. В письме сообщается, что проблеме фальсификата уделяется депутатами областной думы «пристальное внимание». Это пока все, что могут сообщить из областной думы о борьбе с таким явлением, как производство фальсификата. В ответе Бабошкина сказано:

«Государственной Думой Федеральною Собрания Российской Федерации 25 июля 2023 года было принято постановление № 4711-8 ГД. В указанном постановлении Правительству Российской Федерации было рекомендовано проработать вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации… за фальсификацию пищевых продуктов при их производстве и обороте в целях защиты жизни и здоровья населения.

Саратовской областной Думой 17 августа 2023 года были проведены депутатские слушания на тему «О практике реализации законодательства при осуществлении контроля (надзора) в сфере ветеринарии, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения», по итогам которых Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям было рекомендовано кардинальным образом перестроить работу по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов, особенно молока.

Вопрос оборота фальсифицированной молочной продукции постоянно обсуждается на заседаниях Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, а также комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области. Деятельность указанных комиссий курирует министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

В настоящее время вопросам борьбы с фальсификацией маточной продукции уделяется самое пристальное внимание всех уровней государственной власти Российской Федерации, в том числе депутатов Саратовской областной Думы».

Судя по ответу, нельзя сказать, что депутаты Саратовской областной думы вообще ничего не делают в данном направлении, и их не беспокоит проблема фальсификата.

Но стоит заметить, что время и лечит, и калечит: и пока идут «обсуждения» в Госдуме и областной думе проблемы фальсификата, его производство продолжается массовыми активными темпами по всей стране, и Саратовская область не исключение.

Время работает против простого потребителя, во вред его здоровью, зато время работает на производителя фальсификата, который на здоровье наших граждан зарабатывает огромную прибыль!