ПРИЕХАЛИ!

Он сказал: "Поехали!" А они- "приехали". Приехали в грязь непролазную, откуда все никак не могут вылезти: за 60 лет местные власти не смогли привести Набережную Космонавтов в надлежащее состояние. Она постоянно проваливается, разрушается. А в юбилейный день ее оградили заборами от людей. Зато парк покорителей космоса за миллиард открываем, не приведя в порядок уже существующую Набережную Космонавтов.



Торжества в Саратове открылись 12 апреля в 10 утра - митингом возле памятника Юрию Гагарину. Митинг продолжался 15 минут. Памятник Юрию Гагарину на Набережной Космонавтов перекрыли со всех сторон металлическими ограждениями. Полиция, полицейские машины. Внутри огражденного пространства возле памятника Юрию Гагарину - "первые лица".

Радаева не было. Видимо догуливает отпуск. Выступил Исаев, Панков и ветеран. Потом дети прочитали стихотворение, самодеятельный артист спел песню. После чего раздался оглушительных хлопок салюта и полетели в небо воздушные шары. Потом- возложение цветов. Все по сценарию. Были: спикер облдумы Романов, депутат Воробьев( он же "Пухлый"), Анидалов ,Бондаренко другие "официальные лица". Всего- человек пятьдесят. Стояли коммунисты с несколькими красными флагами. Надписи на плакатах: "Коммунисты запустили Гагарина, Путин- пенсионную реформу", "Первый в мире космонавт- коммунист Гагарин".

"Первые лица" Исаев и Панков поздравили всех с праздником. Кого "всех" не совсем понятно, потому что народу, кроме чиновного люда не было. Да и рабочий день, понедельник- все на работе. Если она, у кого конечно есть.