Нация, которую кормят фальсификатом, здоровой не будет

Известно такое выражение: «Мы то, что мы едим». От качества продуктов напрямую зависит и качество жизни, и этот факт не нуждается ни в каких доказательствах.

Что мы едим, что нам предлагают в магазинах? Не будет преувеличением сказать, что большинство продуктов на полках магазинов и особенно сетевых, это фальсификат, и ничего общего с натуральной пищей не имеет. Это, так называемые продукты, сделанные с применением всевозможных вредных добавок для организма человека. Так, по данным Россельхознадзора, около трети молочных продуктов фальсифицированы: производители заменяют молочные жиры пальмовым маслом, добавляют компоненты и химические соединения, известковую воду, поташ, соду…

А вот, что сообщает сегодня газета «Новые Известия»: «Маркировка «Честный знак» еще не гарантирует, что продукт, представленный на полке магазина, действительно качественный. Общественники проверили в лаборатории сметану из магазинов Санкт-Петербурга, и оказалось, что половина образцов — это фальсификат». Полагаем, такая же картина и в других городах России.

В своём послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года Президент сказал, что «мы… полностью обеспечиваем себя продовольствием, и что к 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом». Внушает оптимизм, но каким будет качество этого продовольствия? От качества пищи будет напрямую зависеть и здоровье граждан.

В Послании Федеральному Собранию Президент сказал, что «к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 78 лет, а в дальнейшем вырастет до уровня 80». Бесспорный факт, что продолжительность жизни напрямую зависит от качества самой жизни, а значит и от того, что человек употребляет в пищу, и от качества продуктов.

Многочисленные проверки, исследования, показывают, что качество продуктов сейчас не отвечает требуемым параметрам, а во многих случаях, продукты наносят существенный вред здоровью.

Поэтому, задачу о повышении продолжительности жизни, о которой заявил Президент, никак невозможно будет выполнить без такой технологии производства продуктов, при которой бы не использовались вредные вещества и всевозможные примеси, добавки, вредные для организма людей.

Однако, несмотря на большое количество контролирующих организаций, фальсификата, как отмечают специалисты, становится все больше! О каком же здоровье и о продолжительности жизни можно говорить, если употребление фальсифицированных продуктов, это прямой путь к хроническим заболеваниям человека, и все усилия государства будут уходить на то чтобы лечить людей.

Сегодня наблюдается громадный пробел в законодательстве, который позволяет недобросовестным вредителям- производителям продолжать выпускать фальсифицированную продукцию.

Недавно списке «отличившихся» оказалась компания за торговлю фальсифицированной сметаной. Эта организация ранее уже судилась с торговой сетью, и тогда суд встал на сторону потребителей и обязал торговую сеть прекратить торговлю поддельной сметаной. Но (!!!) производитель (ООО «Русмолоко») нашел выход, и начал поставлять в торговую сеть сметану под другим брендом. Качество такой сметаны, как вы понимаете, осталось тем же. Вот вам и пробелы в законодательстве! Как остановить это?

Как мы помним, летом прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести уголовную ответственность к таким производителям. Однако, пока такая мера законодательно не введена и людей продолжают пичкать фальсификатом недобросовестные производители. Очевидно, что только страх перед уголовным наказанием отобьет охоту зарабатывать на обмане потребителей.

Людей травят производители ( читай- убийцы здоровья) , но никто из ответственных федеральных ведомств не реагируют на эти факты, и вообще, на это явление. При таком тотальном попустительстве производители фальсификата продолжают делать деньги( миллиарды!) на здоровье населения, что самое пагубное и страшное, на здоровье детей! Они отравляют будущее нашей нации.

На протяжении всего прошлого года газета «Саратовский репортер» многократно поднимала тему фальсификата. Мы не просто били в колокола и писали об этом страшном явлении, как фальсификация пищевой продукции, но направляли запросы в федеральные структуры, начиная от Госдумы. Ответы приходили, но это были, в основном отписки.

Вот например, что ответил редакции Минздрав РФ : «Информация, направленная Вами принята к сведению. Вместе с тем, отмечаем, в соответствии с Федеральным Законом от 30 марта 1999 №52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не допускается производство и реализации населению пищевой продукции, оказывающей отрицательное влияние на организм человека. Закон есть, но его нарушают повсеместно!

Почему такие вопросы не ставит Минздрав РФ перед правительством РФ, перед Госдумой, а только «принимает к сведению» публикации в газетах? Ведь публикация в газете ( напомним, это четвертая власть!), есть не прихоть и блажь автора, а отражение общественного мнения!

Вот ответ из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций:

«Ваше обращение направлено в Министерство внутренних дел Российской Федерации, в прокуратуру Саратовской области, в правительство Саратовской области, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

То, есть, запрос СМИ в адрес Администрации Президента был перенаправлен Управлением Президента в другие структуры. Излишне говорить, что из этих структур были получены формальные ответы, отписки. Но почему Администрация Президента лишь перенаправляет запросы редакции, а не проводит конкретную, детальную работу по их рассмотрению сама? Вопрос остается открытым!

Ответ из Госдумы на редакционный запрос «Саратовского репортера» еще «интереснее» : « Ваше обращение направлено для сведения в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству и в Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам».

Для сведения, но, не доля принятия конкретных решений! Вот так реагируют формально на публикации в СМИ, которые волнуют население! А посему, кушайте граждане фальсификат и дальше?

А ведь в каждой публикации содержатся не только конкретные факты, но и конкретные предложения!

Вот одно из них, внедрение, которого бы в жизнь, позволило бы в значительной мере остановить производство фальсификата и попадание его на прилавки магазинов.

Чтобы остановить поток фальсификата в магазины, необходимо вводить кьюр коды на всю продукцию пищевой промышленности, чтобы была возможность отслеживать специальными структурами фальсификат, и чтобы никто не смог купить продукты питания без кьюр кода. При этом, необходимо дать полномочия госструктурам проверять сетевые магазины. Если этого не сделать, то сетевики будут продолжать получать на продаже фальсификата сверхприбыли ( Магнит, Пятерочка ). Сегодня эти сетевеки занижают цену специально для закупки от производителя. Тем самым, наносится огромный экономический ущерб молокозаводам, которые готовы поставлять натуральную продукцию: сетевеки ее просто не покупают, потому что выгоднее купить по низкой цене фальсификат! Как это происходит? Магазины- сетевики берут много фальсификата, никто их при этом не контролирует и сетевики специально снижают цены таким образом производителям, что они не могут зайти в магазины со своим товаром, чтобы те не проходили по низкой цене. Но если фальситфикат убрать, то производитель натурального продукта свободно в этом случае зайдет на полки в магазин и соответственно, у производителя натурального продукта будет реализация, а не убыток, как сейчас в большинстве случаев.

И остановить его поток сможет только требование ввести кьюр коды на всю продукцию отравляющие, или имеющие такие свойства, и только уголовная ответственность для тех, кто поставляет и продает! А кьюр коды надо поставить за счет предприятий. При этом, необходимо дать полномочия структурам для проверки сетевых магазинов и убрать мягкие штрафы! Это создает только видимость работы: проверили и наказали символическим штрафом. Эффект от такого наказания и от таких проверок- нулевой!

Вот в чем корень проблемы, однако, федеральные структуры эта проблема вообще не интересует, и никто не заинтересовался этим предложением. В основном, эти структуры контролируют, а при обнаружении нарушений, в рамках своих полномочий, выносят предостережения, или выписывают символический штраф в 10 – 20 тысяч.

Почему? Видимо, так выгодно и тем самым покрывают производителя фальсификата, лоббируют его интересы. При такой ситуации всеобщего молчания, магазины- сетевики берут много фальсификата, никто их при этом не контролирует и сетевики специально снижают цены таким образом, что производители, не могут зайти в магазины со своим товаром, чтобы те не проходили по низкой цене. Но если фальситфикат убрать, то производитель натурального продукта свободно в этом случае зайдет на полки в магазин и соответственно, у производителя натурального продукта будет реализация, а не убыток, как сейчас в большинстве случаев.

Вот ответ Управления Россельхознадзора по Саратовской области и Самарской областям( руководитель Частов А.А.) от 14 февраля 2024 года редакции «Саратовского репортера»:

«Управлением в рамках предоставленных законом полномочий по фактам обнаружения некачественной и небезопасной продукции объявляются предостережения о недопустимости нарушений требования законодательства». «Предостережения»! То есть, о погрозили пальчиком.

В таком же ключе пришел ответ «Саратовскому репортеру» из Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 февраля 2024 года:

«За 2023 год в Федеральную государственную систему в области ветеринарии ( далее-ФГИС "ВетИС«) направлено 11 предупреждений, приостановлена регистрация 12 уполномоченных лиц, выдано 35 предостережений за нарушения, допускаемые в ФГИС «ВетИС» в области ветеринарии. В отношении всех вышеуказанных производителей Саратовской области проведены профилактические визиты и объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

И снова - «предостережения», и «визиты» к нарушителям. А уголовной ответственности до сих пор нет!

Хотя, еще 23 июня 2023 года Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обращаясь к депутатам, заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и информация об этом размещена на сайте Государственной думы с цитатами из выступления спикера:

«Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать. В продуктах, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока, — сыры — используют говяжий жир. Фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности! Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители... Надо стандартизировать продукцию — во всем мире такой подход. Если это продукт на основе молока, должно быть молоко».

По итогам обсуждения, как сообщалось на сайте Государственной Думы, «будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство».

Идет девятый месяц, с того дня, как Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям фальсификата. Конкретных шагов не сделано: депутаты Государственной думы молчат и не занимаются данной проблемой. И производитель продолжает гнать фальсификат.

Как в таких условиях, когда полки магазинов в России заполнены фальсифицированной продукцией, министерства и ведомства Правительства РФ собираются выполнять задачи, поставленные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию об увеличении продолжительности жизни граждан России к 2030 году до 78 лет, а в перспективе- до 80 лет? Ведь основа основ здоровья человека, это качество продуктов, употребляемых им в пищу. А таких продуктов практически нет, и подавляющее большинство из них выпускается производителями с признаками фальсификации.

Кроме того, 2024 год объявлен Годом семьи в России, и то сделано «В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей», как сказано в Указе Президента РФ Владимира Путина.

Каким будет здоровье российских семей? Здоровая семья, это здоровое государство, а без качественного питания нет здоровой семьи. Поэтому сегодня так остро стоит проблема производства фальсификата, который отравляет здоровье граждан страны.

И так будет продолжаться до тех пор, пока не будет введена уголовная ответственность к производителям, которые сегодня отравляют население страны.

Вопрос к депутатам Государственной думы: «Когда Вы начнете разрабатывать закон об уголовной ответственности за производство фальсифицированных пищевых продуктов, о чем 23 июня 2023 года сказал в стенах Госдумы спикер Госдумы Вячеслав Володин?».

Данную статью мы направляем в Генеральную прокуратуру РФ, в Администрацию Президента РФ, Госдуму , и в Правительство РФ.

Очень надеемся, что из данных организация редакция «Саратовского репортера» получит конкретные ответы. На повестке дня стоит важнейшая проблема: здоровье граждан Российской Федерации, а значит- будущее государства. Больная страна не может быть сильной.

Фото: https://vrubcovske.ru/news/politika/15295-falsificirovannuyu-molochnuyu-produkciyu-vyyavili-v-magazinah-altayskogo-kraya.html