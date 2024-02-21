Чудо-баня в Вольске

Подобной общественной бани нигде не найти в Саратовской области, да наверное, и в России тоже. Уникальность бани в Вольске в том, что она, площадью более 600 квадратных метров топится…дровами! И недаром, сюда регулярно приезжают настоящие ценители пара и бани за здоровьем: из Балаково, Сенной, Шихан. В Балаково есть две общественные бани, однако, немало банщиков, которые уже много лет приезжают специально в Вольск попариться, а в Шиханах и на Сенной, общественной бани нет.

Баня в Вольске это пример социально ответственного бизнеса. Это словосочетание стало как бы штампом, но в данном случае- это живое доказательство того, как можно и нужно работать на благо людей.

История этой чудо бани начинается в 2011 году. Семья предпринимателей Борисовых купила эту баню на аукционе. Это были одни руины, баня не работала. Все было запущено, баня была доведена до критического состояния до банкротства.

Кроме предпринимателя Борисова Г.А.( сейчас он является исполнительным директором в бане) желающих купить развалины не было. В таком же состоянии и баня возле первой школы: тут сейчас руины- нет до сих пор смельчаков выкупить и возродить на этом месте баню.

Передача имущества индивидуальному предпринимателю Борисову Г.А. состоялась в апреле 2011 года, и по тем временам, событие это было невероятным, потому что банно-прачечное хозяйство по всей Саратовской области лежало в руинах и не находилось желающих поднять его и вложить в него собственные средства.

Надо отметить, что на это событие никто не обратил тогда внимания - ни газеты, ни телевидение. А напрасно, потому что это был пример того, как предприниматель решился восстановить объект социально значимый для населения по оказанию банно- прачечных услуг и вложил средства, силы и время не в бизнес типа «купи-продай», а в полезное и нужное для города Вольска и людей дело.

И у Борисова, у его семьи это получилось: они сделали не просто баню, чудо- баню в Вольске! . Баня имеет сегодня вид образцовый, словно бы это не общественное место а уютный дом. Так это и есть. Это добрый, уютный дом, куда любят ходить жители Вольска. И не только помыться, попариться, но и пообщаться.

Баня работает с 12 дня и до 10 вечера, в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Билет стоит 400 рублей, но что примечательно: купил билет за эти деньги, скажем, в 12 дня, и сиди, хоть до закрытия, никто по времени не ограничивает: мойся, парься, отдыхай.

Баню топят дровами, и это даже в частных банях редкость. В самый морозный месяц февраль, топят исключительно дубовыми дровами. Дров, конечно, уходит очень много. Примерно 9-10 кубометров в день. То есть, в день сжигают КамАз дров, и всего 40 кубов за четыре дня работы бани в неделю. Но сухой пар в парилке после топки дровами, того стоит! А запах! Трещит- потрескивает камин в фойе бани, это ли не прелесть? А представьте, как тут мило в новогодние праздники: елка в фойе, огоньки, игрушки, горящий камин, треск дубовых поленьев! Можно только порадоваться за вольчан, что они имеют такое чудо в городе, которое тем более ценно, что сегодня становится все меньше тепла вокруг нас, в нас самих. Баня в Вольске греет не только тело, но и душу!

Везде аккуратные и красивые шкафчики для одежды, в женском отделении бассейн, в мужском - купель на улице , лавки и спортивный инвентарь во дворе. Лавки, и в женском и в мужском отделении сделаны из балаковского природного камня доломита. Полы с подогревом.

Есть десять душевых номеров со скамейкой внутри ,вешалками. Есть небольшая комната со стиральными машинами- пришел с грязным бельем, ушел с чистым. В фойе, за столиками можно чай попить с травами после массажа в кабинете массажном! Есть парикмахерская. Спросите лучше, чего тут нет! Все есть для отдыха и для здоровья!

Обычно, успешный бизнес, и так принято, увы, в России, власть старается прижимать различными проверками, придирками, несмотря на то, что Президент давно запретил это делать. Есть примеры, когда власть «отжимает» под разными предлогами у предпринимателей успешный бизнес. Слава Богу, у Борисовых с этим все нормально: власть местная не мешает, но и … не помогает, не замечает вольскую чудо- баню.

Если бы власть немного хотя бы поддержала в Вольске банное дело, то выиграли бы все жители, которые сюда ходят. Взять, например, дрова для топки котлов бани. Самая затратная и хлопотная часть в функционировании бани. Дрова надо искать, покупать. В Вольске немало старинных деревянных домов сносят, а бревна, доски после сноса увозят на свалку. Тоже самое, и с опиловкой деревьев в городе. Служба по благоустройству пилит, увозит в овраг, где выбрасывает. Разве по-хозяйски выкидывать то, что может пригодиться? Например, когда строили парк при главе Матвеве, так спиленные деревья увозили за пять километров и сбрасывали в овраг, в отвал. В тоже время, до бани - 500 метров. По-хозяйски ли это, и не проще ли отдать бане и отвезти туда, чем выкидывать в овраг? Говорят о том, что власть должна поддерживать малый бизнес, помогать ему. Неужели, трудно те же деревья просто отдать бане, помочь их отвезти, вместо того, чтобы везти и выкидывать в овраг за 5 километров? В итоге, деревья для бани рабочим пришлось доставать из оврага и везти обратно в город, к бане!

Есть еще важная проблема, и это дорога к бане.

Есть письмо в Министерство по делам территориальных образований, где жители Вольска просят построить дорогу по улице Льва Толстого между улицей Малыковская и улицей Балтицкого). Почему это так важно? На этом участке нет тротуаров. Машины едут- грязь, пешеходам не пройти. А бабульки и дедульки идут в баню. Представляете, как им трудно, ведь нет у них машин. Полагаем, что и местная власть обратит внимание на эту проблему.

А в остальном все хорошо, и как говорится, с легким паром! И вольчанам можно только позавидовать: такие бани, да в каждом бы районном городе области!