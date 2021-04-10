ВЕЛОДОРОЖКА К ПАРКУ ПОКОРИТЕЛЕЙ. ИЗ ГРЯЗИ- В КОСМОС



Елена Налимова в группе "Говорит Саратов" пишет:



"На объекте шла бешеная подготовка. Рабочие вырубали деревья, оставшимся срубали ветки - делали из обычной лесополосы "красивую". На вопрос, из какой вы организации, отвечали, - мы тут вообще отовсюду! Работало человек сто. Другие рабочие сажали прутики в газон. Кто их потом польет - не известно. Отдельно доделывался павильон. Подвезли красивые стулья и кофейный аппарат. Это все здесь не оставят, привезли для гостей. Сегодня, как сказали, ждут "федеральную и иностранную прессу". Компания "Велодруг" привезла велосипеды. Их тоже не оставят, чисто для показухи. Молодой человек старательно мыл цепи водой. Делал из обычных велосипедов "красивые". Ну и вершина творения - ворота в велодорожку. Выглядят апокалипсичненько. Говорят, что первым пустят на нее торжественный велопробег. И вроде как от желающих отбоя нет. Велопробег, как водится, ударит по бездорожью - вокруг дорожки обычная весенняя грязь. А еще говорят, что велодорожке очень рады дачники. Будем, говорят, теперь на дачу на велосипеде ездить.Только непонятно откуда - из Энгельса или из прямо Саратова.

Все это расположено в Энгельсе, за "Мясиком" (районом Мясокомбината), где начинаются поля. В районе комбината, кстати, срубили верушки всем пирамидальным тополям вдоль дороги. Ну вы поняли, сделали из них "красивые". Кто будет охранять этот вело-павильон потом и что в нем будет, не ясно. Но жителям Мясика какое-никакое развлечение, можно потусить под инновационными фонарями.

Важно! До 13 апреля не пытайтесь попасть в Парк покорителей. Путь перекрыт, везде дежурят полицейские, всех разворачивают обратно.

Да и нечего там делать в такую грязь. Велодорожка к Парку покорителей. Из грязи - в космос.



