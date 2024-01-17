Производство фальсификата: в Госдуме услышали проблему только "для сведения"

Весь прошлый год наша газета «Саратовский репортер» и телеграмм канал «На самом деле», что называется, трубили во все колокола и писали о проблеме производства фальсификата, в том числе, и молочного. Проблема, которая не терпит отлагательства в ее кардинальном решении. Проблема, о которой все знают, но ничего не делают для ее конкретного решения. На статьи в газете обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин: так совпало, что сразу же после выхода серии статьей о вреде пальмового масла при производстве молочных продуктов, Вячеслав Викторович заявил в стенах Госдумы, что к производителям фальсификата должна применяться уголовная ответственность. Прошло несколько месяцев, и возникла пауза. Забыли о проблеме?

Однако, наше издание не оставалось в стороне от этой темы и мы продолжали публиковать статьи. Вот названия статьей, опубликованых, только в декабре прошлого года:

«ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАЛЬСИФИКАТА УБИВАЮТ И ТРАВЯТ НАЦИЮ» (21 декабря 2023), «МОЛОЧНЫЙ ФАЛЬСИФИКАТ: КОГДА БУДЕТ ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?» (14 декабря 2023), «ПРОВЕРКАМИ РОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ» (7 декабря 2023), «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ- ЗДОРОВОЕ ГОСУДАРСТВО» (4 декабря 2023).

По фактам, опубликованным в данных статьях, а название этих статей «кричат» и сами говорят за себя, в Государственную Думу РФ были направлены редакционные запросы.

И вот два ответа, обратите внимание, как эти статьи «рассмотрели» в Госдуме и как отнеслись к проблеме, поднятой газетой.

Один ответ- от 18 декабря 2023 года, второй ответ- от 22 декабря 2023 года. И вот что отвечает главному редактору «Саратовского репортера» С.Ю. Михайлову главный советник отдела информационно-аналитического и документационного обеспечения Т.Д. Бурмистрова:

«Уважаемый Сергей Юрьевич! Ваше обращение, поступившее в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, зарегистрировано 14.12.2023 за № вх2.8-15-430581 и направлено для сведения в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, а также в Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам».

Обратите внимание : «направлено для сведения» (!!!). Стиль обычный, всем нам знакомой отписки. И это значит, что статьи отправлены под сукно. И мы больше чем уверены, никто с ними даже не ознакомился. А значит, никто даже и не собирается приближаться к решению поднятой газетой проблеме.

Но, если депутатам Госдумы эта тема безразлична, и они считают, что нет ничего страшного, и что людей в буквальном смысле, можно продолжать травить фальсификатом, то мы не отступим, и вместе с нашими читателями будем продолжать поднимать эту тему.

Мы напомним депутатам Госдумы, что, актуальность темы возрастает : этот год объявлен Владимиром Путиным Годом семьи в России.

Это сделано, как говорится в Указе Президента страны В.В. Путина, «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

Как будет выполняться этот указ? Каким будет Год Семьи? Как Семья каждого из нас в России будет защищена, как будут сохраняться традиционные семейные ценности? Наше здоровье, здоровье детей?

И еще, хотелось бы напомнить депутатам Госдумы, а там большинство, как мы знаем, членов партии «Единой России», что с 2010 года «Единая Россия» продекларировала о реализации проекта «Качество жизни (Здоровье)».

Очень надеемся, что этот проект будет реализовываться не только в строительстве больниц, поликлиник. Ведь, как известно, болезнь легче предупредить, чем ее лечить.

Поэтому, депутатам стоило бы бросить свои усилия на борьбу не с причиной, а со следствием : сделать так, чтобы были максимально сокращены объемы производства фальсифицированных продуктов, которые отравляют граждан нашей страны.

Поэтому, как мы полагаем, в первую очередь, необходимо вернуться к вопросу, который поднял Вячеслав Володин несколько месяцев назад: о введении уголовной ответственности за производство фальсификата.

Ну и как обычно, мы направляем редакционный запрос в Госдуму. Очень надеемся, что на этот раз по фактам, опубликованным выше, мы не получим отписку, что наша статья «направлена для сведения»

(Продолжение темы следует)