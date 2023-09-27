ТАВРИДА АРТ: ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Самое большое разочарование от путешествия в Крым - поездка в Капсельскую долину. Здесь сегодня расположилась на правах хозяина Таврида Арт. Посторонним к морю- вход запрещен. Капсельская долина- удивительной красоты место между мысом Меганом и мысом Алчак. Теперь это убито, растоптано. В этих чудесных местах ежегодно снимали фильмы, а один из последних, это сериал о молодежи «Черная весна». В фильме –кадры дуэлей на старинных пистолетах со смертельным исходом, на фоне мыса Меганом. Получилось символично с этим фильмом: убита и сама Капсельская долина. Сегодня тут Таврида Арт. Как написано на сайте Тавриды Арт, тут теперь- какие-то «акселераторы», "амбасадоры", «резиденты»… Все это на территории 30га, 30 арт-объектов, несколько сцен и павильоны для семинаров, лекций, мастер-классов. Все это окружено забором, множество видео камер. Капсельская долина теперь, это строго охраняемая территория. Забор идет на километры вплоть до мыса Меганом.

В 60-е и 70-е годы тут тоже была строго охраняемая территория, потому что ровно на этом месте находилась ракетная часть 72019 «Б». Перед входом и въездом в Капсельскую долину, стоял шлагбаум на дороге, и знак :«Стой!Проход запрещен». Стрельба без предупреждения». Здесь, метрах в 35 от моря , на возвышенности, располагался ракетный дивизион комплекса С-75, который всегда был на боевом дежурстве. Бывало, что в день сирена звучала по нескольку раз и солдаты с офицерами по тревоге бежали на ракетную позицию. Со стороны Турции регулярно летали самолеты США в нашу сторону. Проверяли нашу готовность. Из построек- казарма для солдат и четыре 4-х квартирных одноэтажных дома для офицеров, их семей. Поскольку долина была закрыта для посторонних, то можете представить, какой тут был рай: фауна и флора была в абсолютно девственном видеРакетная часть показана в художественном фильме «Ключи от неба» (1964 год). В главной роли солдата Ладоги дебютировал актер Александр Леньков. Когда необходимость присутствия здесь ракетной части пропала в связи с «известными процессами», то долгое время Капсельская долина сохраняла очарование и тут ничего не строили. Теперь пришла Таврида Арт. Уничтожать и уродовать природу, это, пожалуй, то что у нас очень хорошо умеют делать . В этом следовало бы создать заповедник природы- место историческое, тут жили древние греки, тут множество дольменов, места стоянок древних людей. Чистейшее море, родники, а сам Меганом – место силы. Но нет! Все это решено было уничтожить и построить тут арт кластер!

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко это все очень нравится : он один из авторов идеи построить тут ТАКОЕ. Вот что он сказал на открытии одного из фестивалей Тавриды, на котором собралось 5000 человек.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты». Слова, слова, слова… «Менять жизнь», уничтожая саму жизнь Капсельской долины! Теперь расскажу, что тут возле Тавриды Арт со мной приключилось, когда я захотел пройти к морю, к местам, где прошло мое детство, к Большим камням, которые находятся на пути к Меганому. И если процитировать слова Кириенко, то я не смог в середине этого сентября «добиться реализации своей мечты» и пройти к морю- к Большим камням. Вот как это было.

На фото большие ворота с надписью Таврида Арт. Слева и права от ворот- забор, видеокамеры. Короче режимный объект! Перекрыли проход к морю для таких «посторонних», как я. Не посторонние- это резиденты. Резиденты Тавриды, как их называют на сайте Тавриды Арт.

Иду через ворота, огибаю шлагбаум, и… выбегает охранник из помещения.

- Сюда нельзя!

-Почему?

-У вас есть пропуск?

-Нет, я к морю иду

-Нельзя без пропуска

- А как пройти?

-Зарегистрируйтесь на сайте

-На каком сайте?

-На сайте Таврида Арт

-Серьезно? Тут же степь, интернет у меня в телефоне не работает. Как я зарегистрируюсь?

-Это не ко мне вопрос

-А к кому?

- К тому, кто такие порядки установил

- К Кириенко, что ли?

- Я не знаю, кто это такой

Оказавшись потом в зоне Wi-Fi, я попробовал зарегистрироваться. Ну, все как подобные «резиденты» любят: куча шагов, начиная от пароля и персональных данных Пройдешь эти «шаги», и потом выяснится, что вообще не туда попал и нет возможности получить пропуск на пляж. Полагаю, что так и есть- доступ только для «резидентов» и прочих участников арт кластеров.

Дальше продолжать диалог с охранником к морю, не имело смысла. И я направил свои стопы в сторону Судака. Это 7 км.

Меня не пустили к морю, будто бы Таврида арт- спецобъект. А как могло и должно было бы быть? Тот же охранник спросил бы: «Если вы гость, то вам нужен разовый пропуск. Сейчас мы его выпишем. Кроме того, сейчас к вам подойдет наш волонтер и покажет территорию Тавриды Арт. Добро пожаловать!». Но ума не хватило именно так сделать.

И вот я шел вдоль забора, поглядывая налево сквозь решетку на море. Шел я по пешеходной дорожке, и тут же рядом тянулась велодорожка. Велодорожка и пешеходная дорожка вместе взятые по ширине, как и шоссе рядом. Со словом велодорожка у меня ассоциируется бездумное расходование бюджетных средств на такое же удовольствие в Саратове. И тут теперь, она, родимая велодорожка: тянется от мыса Алчак и до мыса Меганом, и это километров 10. Не встретил за час ни одного велосипедиста. Чем руководствовались, когда строили? Видимо, полагали, что всякий турист в Крым везет с собой велосипед в поезде?

Дошел до пляжа «Ракета». Выбранное название понятно: тут был ракетный дивизион, часть 72019 «Б». Это все, что от нее осталось- название. Хотя, на месте ракетной части уместно было бы построить кадетское училище, или воссоздать саму часть с ракетной позицией. Получился бы классный и живой мемориал. Тем более, часть названа в честь героя Советского Союза И.С. Пьянзина. В солдатской казарме был уголок, посвященный памяти Героя. На вечерней поверке, на перекличке всегда начинали с фамилии Героя и кто-то из солдат произносил: «Герой Советского Союза Иван Пьянзин пал смертью храбрых…». Летом на отдых в 60-х годах сюда приезжали родственники Героя.

Сейчас это все бездумно уничтожено, все сравняли с землей. И память, и здание солдатской казармы. И вот скажите мне господин Кириенко, а чем теперь пляж «Ракета», где есть столовая возле моря, каких сотни в Крыму отличается от других пляжей в Крыму? Названием? В чем прикол, что именно этом памятном месте все снесли и устроили тут столовую, кафе? Мало того, тут срезали части сопки возле моря, и поставили туда огромную фигуру жирафа. А здесь, в чем прикол? Какое отношение имеет жираф к Крыму?

Я уже помалкиваю, что ровно в ста метрах от пляжа лежит на морском дне самоходная баржа. Она затонула здесь во время десанта. Часть нашего десанта в 1942 году высаживалась именно этом месте, о чем говорит памятник на пригорке напротив бывшей ракетной позиции. Нынешним «резидентам» Тавриды никто ничего не рассказывает об истории этих мест. Видимо, не считают нужным чтить память героев. На деле, а не на словах. Взяли бы и подняли самоходную баржу. Сделали бы памятник. Кого интересует эта тема, может прочитать мою статью в Интернет газете «Свободная пресса». https://svpressa.ru/society/article/290496/?ysclid=lmtfbwlnfh319984396 : «Таврида АРТ-кластер»: пляски на костях десанта 1942 года

Много чего известно про Капсельскую долину. Именно тут, теперь на берегу пляжа «Ракета» снимался фильм «Начальник Чукотки» в 1966 году. Вот что можно найти в Интернете про это: «Съёмки фильма проходили на двух натурных площадках: зимние - на Кольском полуострове, неподалёку от города Апатиты, а летние - на морском побережье Крыма. Подходящий пейзаж - скалы и совершенно пустынное побережье - нашёлся в районе Судака (Меганом), в Лисьей бухте, вблизи Коктебеля. Впрочем, едва высадившись на берег, режиссёр, оператор и художник тут же были арестованы пограничниками. Как выяснилось в штабе, это пустынное место является территорией «очень секретной ракетной базы». Тем не менее, создателям фильма удалось уговорить ракетчиков». В фильме снимался великий уже тогда Алексей Грибов и начинающий актер Михаил Кононов. Знают ли хотя бы что-то про это «резиденты Тавриды»? Конечно, нет. Думаем, что и Кириенко не знает. А про фильм «Сказка о Мальчише Кибальчише»? Тоже тут снимался- прямо напротив ракетного дивизиона между сопками. Впрочем, о фильмах, снятых в этих местах можно рассказывать часами. Кстати, чем не тема для Тавриды Арт?

И вот, дойдя до пляжа «Ракета», к которому доступ открыт, я пошел вдоль моря. От Маленьких камней в сторону мыса Алчак. И тут меня ждало уж второе приключение, даже интереснее, чем первое, когда меня охранник не пустил к Большим камням. Я стал… нарушителем! Хотелось бы завершить тему Капсельской долины. Понимаю, что это уже малоинтересно читателю, потому что писать –то не о чем: долины нет, она уничтожена. Об этом? Скучно, неинтересно уже. И писать для кого? Для тех, кто ее уничтожал? Так они же циники, не знающие своей истории. Знали бы, так не поступали бы с природой. Они никого не слышат: захотели и сделали, и решено было уничтожить ландшафт долины и построить здесь дома, гостиницы, арт площадки, а все это огородить забором и назвать- Таврида арт. Как мне сказал водитель автобуса на Солнечную долину( идет мимо Капсельской долины): « Что сделано, то сделано, ничего не изменить». И он прав. Власть не посчиталась с мнением простых граждан, которые пытались бороться за сохранение здесь природы и ландшафта. Спросите любого крымчанина, и они тихо возмущаются: наряду с позитивными изменениями качества жизни на полуострове люди видят, как продолжают беспощадно губить Крым. Появились новые несуразные дома в Коктебеле, застраивается Капсельская долина и осталось одно только название: долина. Хотя идея классная: собрать творческую молодежь со всей страны на фестиваль около моря. Но не так же, создавая новое, выламывая руке природе? Это напоминает мне ленивого и жирного водителя частной машины: он пытается припарковаться прямо у крыльца магазина, вместо того, чтобы спокойно припарковаться подальше от крыльца магазина и спокойно пройти к нему- никому не мешая. Так и Капельская долина. Зачем надо было лезть прямо к морю и прямо на берегу строить дома? Причем, дома весьма уродливые. Причалы? Зачем они здесь? Тут прекрасные бухты. Ведь можно было бы построить Тавриду за километр- полтора от моря. И не трогать долину, бухты, не уродовать берег моря. Провести к нему дорожки, наладить движение сюда мини электроавтобусов. Сохранили бы и долину, и при этом создали бы новый творческий арт кластер в доступной досягаемости. Кто бывал тут, тот знает- тут стоит прямо на берегу моря огромный старинный пароход( внутри него снимали недавно сериал «Черная весна»). Его притащил один горе-бизнесмен еще во времена Украины, хотел тут устроить ресторан. Знаете, что было сделано самое ужасное? Чтобы установить тут пароход этот горе ресторатор… снес маленькую бухту. Совсем срыл берег и уничтожил ее, чтобы поставить сюда чудовище- пароход. Так он и стоит здесь. Было раньше тут три маленькие уютные бухты, теперь- всего две и все это благодаря чудовищу пароходу, который тут ржавеет на берегу. То же самое получилось и с Тавридой.

Теперь-то что зря сотрясать воздух? Теперь остаются только воспоминания тех, кто помнит, как тут было, а таких людей уже очень и очень мало.

И как издевательство смотрится знак на границе с Тавридой Арт : «Внимание: водоохранная зона».( снимок публикуем внизу). От кого охраняем море?

Тут еще и другое может случиться: из путешественника вы можете превратиться в …нарушителя. Вот как это было со мной. С пляжа «Ракета» я пошел по берегу моря от Маленьких камней, что у сопки ( снесли вершину, сделали плоской и поставили жирафа!) пошел в сторону Судака, по направлению мыса Алчак ( как пишут географы, некогда это был риф, когда тут присутствовал мировой океан).

Этим маршрутом мало кто ходит: большие валуны камней, купаться особо негде, потому что тут в море находится обширное плато и по этой причине- мелководье. Примерно так, как в фильме «Бриллиантовая» рука- идешь, идешь, вода по щиколотку, но можешь провалиться в дырку, как герой Миронова.

Иду вдоль берега. Тут как бы сразу три иронии судьбы поджидало. Первая- сразу за Маленькими камнями берег перегораживает пластмассовая сетка, и ее часть уходит на метр- полтора в море. Табличка: « Территорию охраняет ЧОП?». И что? Какую территорию? Почему? От Кого? Что значит эта информация? Где ЧОП и где море? Разумеется, я по морю обошел эту сетку и двинулся дальше. И вот первая ирония. Ровно на этом месте в 60-е 7-е годы, я уже упоминал раньше- стоял знак с надписью: « Стой! Стрельба без предупреждения!». Это хотя бы понятно было- начнут стрелять, если пойдешь вдоль берега в сторону запретной зоны, где была ракетная часть. А тут, какой- то ЧОП! Ну и что с того? Это ирония первая.

Короче, иду, гуляю, дышу морским воздухом. Потом решил подняться от моря по сопке. Тут, конечно еще то зрелище: на возвышенностях огромные фигуры из проволоки- сидящих людей, кита на склоне сопки, касатки… Видимо, эти фигуры светятся ночью. Видимо, создатели этих фигур и авторы такой идеи решили, что пейзажи возле моря будут не так красивы, без этих чудовищных изваяний.

Далее, за сопкой, как я понял, кластер на тему экологии. Множество строений. Бегает молодежь с бейджиками на груди. И вот ирония вторая. К морю раньше бежал довольно широкий ручей. Это была родниковая вода, а в дожди ручей наполнялся водой и превращался в полноводную речку. Один раз, после мощных дождей размыло даже дорогу в этом месте ( дорога была грунтовая и в этом месте под ней лежали трубы).

Из этого ручья можно было пить, вода была прозрачная - вода впадала в море. Ручей образовывался родниками горы Ай- Георгий, что позади Капсельской долины и его высота около 500 метров.

Что теперь? Ручей уже не бежит. А плавно течет в море … совершенно черного цвета вода. Откуда? Да видимо, от домов этого самого экологического кластера. И добавим к этой картине, до полноты ощущений: от этого экологического кластера находится в пятистах метрах очистное сооружение, явно уже устаревшее. И от двух огромных ям выкопанных вдоль дороги, неподалеку от мыса Алчак, ведущей к Судаку, и наполненных водой, распространяется вонища на всю округу, вплоть до экологического кластера.

Вот так слова сплелись с делами: слова и лозунги об экологии на территории кластера, и вонючая реальность. Это, повторю, ирония №2.

Теперь об иронии третьей. Когда-то давным-давно, во времена Украины я проходил по этому же маршруту. И ровно тут меня встретил парень:

-Сюды нельзя!

-Это почему?

-Вы шо, не бачитэ? Тут частна террыторыя!

-Не «бачу»

-Так подывытесь. Видэтэ эти строэныи?

Действительно, тут на территории примерно половина гектара были какие-то маленькие строения напоминавшие домишки- метр- полтора высотой, метр шириной. Потом мне объяснили, что так «столбили» за собой территорию, чтобы потом тут строить уже полноценные дома. Ну, как в той пословице про украинцев: « Не зъим, так понадкусываю».

Тогда дело миром кончилось, и я просто прошел дальше, а конопатый рыжий продолжал охранять «тэррыторыю».

И вот через 25 лет тут появился эко- кластер, из которого мне удалось выбраться уже с некоторым трудом….

Подхожу к одному из зданий, у окна сидит парень. -Можно подзарядить у вас телефон? Парень молчит. Выбегает из соседнего здания парень в комуфляже.

- У вас бейджик есть?

-Нет. А без бейджика никак?

«Странные люди тут живут»- подумал я и пошел дальше.И вот, когда уже до дороги осталось метров 50, и там где заканчивался жилой массив «экологического кластера», я оказываюсь между двух заборов, ведущих , как я сразу понял к КПП с шлагбаумом, с «рамкой».

«Так»…- подумал я- «просто так выбраться уже не получится»

И точно. Из здания КПП выбежал охранник.

-Вы кто? Как тут оказались?

-Никак не оказался. Шел по морю, вышел сюда

Охранник достает рацию:

-Проникновение на объект. Нарушитель.

Через минуту подъехала машина, вышел один парень в комуфляже, второй. Подошло еще два человека в комуфляже.

«Нормально»,- подумал я. Ну, а дальше началась «воспитательная» работа и перекрестный допрос.

-Вы откуда?

-От моря иду

-Вы видели знак, что это охраняемая территория?

-Видел

-А почему прошли?

-Погулять решил, вспомнить родные места, детство тут прошло

- Вы где живете? В частном доме? У вас есть забор?

-Есть забор. А что, Крым стал частной территорией?

Ну, короче говоря, дебаты продолжались еще минуты две, и меня выпустили с территории охраняемого эко-кластера. Не обыскав, кстати, рюкзак, где лежала бутылка открытого вина. А так, может быть, приписали еще и употребление алкоголя в общественном месте.

Вот такие еще неожиданности могут подстерегать путешественника в Крыму.

Нет уже никакого смысла вспоминать, как было, и как стало. На фото ниже-вот такой стала Капсельская долина, изуродованная «кластерами» и «творческими площадками». Потомкам не останется ничего- даже воспоминаний, как тут было красиво.

Таврида Арт: посторонним вход запрещен

Самое большое разочарование от путешествия в Крым - поездка в Капсельскую долину. Здесь сегодня расположилась на правах хозяина Таврида Арт. Посторонним к морю- вход запрещен. Капсельская долина- удивительной красоты место между мысом Меганом и мысом Алчак. Теперь это убито, растоптано. В этих чудесных местах ежегодно снимали фильмы, а один из последних, это сериал о молодежи «Черная весна». В фильме –кадры дуэлей на старинных пистолетах со смертельным исходом, на фоне мыса Меганом. Получилось символично с этим фильмом: убита и сама Капсельская долина. Сегодня тут Таврида Арт. Как написано на сайте Тавриды Арт, тут теперь- какие-то «акселераторы», "амбасадоры", «резиденты»… Все это на территории 30га, 30 арт-объектов, несколько сцен и павильоны для семинаров, лекций, мастер-классов. Все это окружено забором, множество видео камер. Капсельская долина теперь, это строго охраняемая территория. Забор идет на километры вплоть до мыса Меганом ( на снимке).

В 60-е и 70-е годы тут тоже была строго охраняемая территория, потому что ровно на этом месте находилась ракетная часть 72019 «Б». Перед входом и въездом в Капсельскую долину, стоял шлагбаум на дороге, и знак :«Стой!Проход запрещен». Стрельба без предупреждения». Здесь, метрах в 35 от моря , на возвышенности, располагался ракетный дивизион комплекса С-75, который всегда был на боевом дежурстве. Бывало, что в день сирена звучала по нескольку раз и солдаты с офицерами по тревоге бежали на ракетную позицию. Со стороны Турции регулярно летали самолеты США в нашу сторону. Проверяли нашу готовность. Из построек- казарма для солдат и четыре 4-х квартирных одноэтажных дома для офицеров, их семей. Поскольку долина была закрыта для посторонних, то можете представить, какой тут был рай: фауна и флора была в абсолютно девственном видеРакетная часть показана в художественном фильме «Ключи от неба» (1964 год). В главной роли солдата Ладоги дебютировал актер Александр Леньков. Когда необходимость присутствия здесь ракетной части пропала в связи с «известными процессами», то долгое время Капсельская долина сохраняла очарование и тут ничего не строили. Теперь пришла Таврида Арт. Уничтожать и уродовать природу, это, пожалуй, то что у нас очень хорошо умеют делать . В этом следовало бы создать заповедник природы- место историческое, тут жили древние греки, тут множество дольменов, места стоянок древних людей. Чистейшее море, родники, а сам Меганом – место силы. Но нет! Все это решено было уничтожить и построить тут арт кластер!

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко это все очень нравится : он один из авторов идеи построить тут ТАКОЕ. Вот что он сказал на открытии одного из фестивалей Тавриды, на котором собралось 5000 человек.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты». Слова, слова, слова… «Менять жизнь», уничтожая саму жизнь Капсельской долины! Теперь расскажу, что тут возле Тавриды Арт со мной приключилось, когда я захотел пройти к морю, к местам, где прошло мое детство, к Большим камням, которые находятся на пути к Меганому. И если процитировать слова Кириенко, то я не смог в середине этого сентября «добиться реализации своей мечты» и пройти к морю- к Большим камням. Вот как это было.

На фото большие ворота с надписью Таврида Арт. Слева и права от ворот- забор, видеокамеры. Короче режимный объект! Перекрыли проход к морю для таких «посторонних», как я. Не посторонние- это резиденты. Резиденты Тавриды, как их называют на сайте Тавриды Арт.

Иду через ворота, огибаю шлагбаум, и… выбегает охранник из помещения.

- Сюда нельзя!

-Почему?

-У вас есть пропуск?

-Нет, я к морю иду

-Нельзя без пропуска

- А как пройти?

-Зарегистрируйтесь на сайте

-На каком сайте?

-На сайте Таврида Арт

-Серьезно? Тут же степь, интернет у меня в телефоне не работает. Как я зарегистрируюсь?

-Это не ко мне вопрос

-А к кому?

- К тому, кто такие порядки установил

- К Кириенко, что ли?

- Я не знаю, кто это такой

Оказавшись потом в зоне Wi-Fi, я попробовал зарегистрироваться. Ну, все как подобные «резиденты» любят: куча шагов, начиная от пароля и персональных данных Пройдешь эти «шаги», и потом выяснится, что вообще не туда попал и нет возможности получить пропуск на пляж. Полагаю, что так и есть- доступ только для «резидентов» и прочих участников арт кластеров.

Дальше продолжать диалог с охранником к морю, не имело смысла. И я направил свои стопы в сторону Судака. Это 7 км.

Меня не пустили к морю, будто бы Таврида арт- спецобъект. А как могло и должно было бы быть? Тот же охранник спросил бы: «Если вы гость, то вам нужен разовый пропуск. Сейчас мы его выпишем. Кроме того, сейчас к вам подойдет наш волонтер и покажет территорию Тавриды Арт. Добро пожаловать!». Но ума не хватило именно так сделать.

И вот я шел вдоль забора, поглядывая налево сквозь решетку на море. Шел я по пешеходной дорожке, и тут же рядом тянулась велодорожка. Велодорожка и пешеходная дорожка вместе взятые по ширине, как и шоссе рядом. Со словом велодорожка у меня ассоциируется бездумное расходование бюджетных средств на такое же удовольствие в Саратове. И тут теперь, она, родимая велодорожка: тянется от мыса Алчак и до мыса Меганом, и это километров 10. Не встретил за час ни одного велосипедиста. Чем руководствовались, когда строили? Видимо, полагали, что всякий турист в Крым везет с собой велосипед в поезде?

Дошел до пляжа «Ракета». Выбранное название понятно: тут был ракетный дивизион, часть 72019 «Б». Это все, что от нее осталось- название. Хотя, на месте ракетной части уместно было бы построить кадетское училище, или воссоздать саму часть с ракетной позицией. Получился бы классный и живой мемориал. Тем более, часть названа в честь героя Советского Союза И.С. Пьянзина. В солдатской казарме был уголок, посвященный памяти Героя. На вечерней поверке, на перекличке всегда начинали с фамилии Героя и кто-то из солдат произносил: «Герой Советского Союза Иван Пьянзин пал смертью храбрых…». Летом на отдых в 60-х годах сюда приезжали родственники Героя.

Сейчас это все бездумно уничтожено, все сравняли с землей. И память, и здание солдатской казармы. И вот скажите мне господин Кириенко, а чем теперь пляж «Ракета», где есть столовая возле моря, каких сотни в Крыму отличается от других пляжей в Крыму? Названием? В чем прикол, что именно этом памятном месте все снесли и устроили тут столовую, кафе? Мало того, тут срезали части сопки возле моря, и поставили туда огромную фигуру жирафа. А здесь, в чем прикол? Какое отношение имеет жираф к Крыму?

Я уже помалкиваю, что ровно в ста метрах от пляжа лежит на морском дне самоходная баржа. Она затонула здесь во время десанта. Часть нашего десанта в 1942 году высаживалась именно этом месте, о чем говорит памятник на пригорке напротив бывшей ракетной позиции. Нынешним «резидентам» Тавриды никто ничего не рассказывает об истории этих мест. Видимо, не считают нужным чтить память героев. На деле, а не на словах. Взяли бы и подняли самоходную баржу. Сделали бы памятник. Кого интересует эта тема, может прочитать мою статью в Интернет газете «Свободная пресса». https://svpressa.ru/society/article/290496/?ysclid=lmtfbwlnfh319984396 : «Таврида АРТ-кластер»: пляски на костях десанта 1942 года

Много чего известно про Капсельскую долину. Именно тут, теперь на берегу пляжа «Ракета» снимался фильм «Начальник Чукотки» в 1966 году. Вот что можно найти в Интернете про это: «Съёмки фильма проходили на двух натурных площадках: зимние - на Кольском полуострове, неподалёку от города Апатиты, а летние - на морском побережье Крыма. Подходящий пейзаж - скалы и совершенно пустынное побережье - нашёлся в районе Судака (Меганом), в Лисьей бухте, вблизи Коктебеля. Впрочем, едва высадившись на берег, режиссёр, оператор и художник тут же были арестованы пограничниками. Как выяснилось в штабе, это пустынное место является территорией «очень секретной ракетной базы». Тем не менее, создателям фильма удалось уговорить ракетчиков». В фильме снимался великий уже тогда Алексей Грибов и начинающий актер Михаил Кононов. Знают ли хотя бы что-то про это «резиденты Тавриды»? Конечно, нет. Думаем, что и Кириенко не знает. А про фильм «Сказка о Мальчише Кибальчише»? Тоже тут снимался- прямо напротив ракетного дивизиона между сопками. Впрочем, о фильмах, снятых в этих местах можно рассказывать часами. Кстати, чем не тема для Тавриды Арт?

И вот, дойдя до пляжа «Ракета», к которому доступ открыт, я пошел вдоль моря. От Маленьких камней в сторону мыса Алчак. И тут меня ждало уж второе приключение, даже интереснее, чем первое, когда меня охранник не пустил к Большим камням. Я стал… нарушителем! Хотелось бы завершить тему Капсельской долины. Понимаю, что это уже малоинтересно читателю, потому что писать –то не о чем: долины нет, она уничтожена. Об этом? Скучно, неинтересно уже. И писать для кого? Для тех, кто ее уничтожал? Так они же циники, не знающие своей истории. Знали бы, так не поступали бы с природой. Они никого не слышат: захотели и сделали, и решено было уничтожить ландшафт долины и построить здесь дома, гостиницы, арт площадки, а все это огородить забором и назвать- Таврида арт. Как мне сказал водитель автобуса на Солнечную долину( идет мимо Капсельской долины): « Что сделано, то сделано, ничего не изменить». И он прав. Власть не посчиталась с мнением простых граждан, которые пытались бороться за сохранение здесь природы и ландшафта. Спросите любого крымчанина, и они тихо возмущаются: наряду с позитивными изменениями качества жизни на полуострове люди видят, как продолжают беспощадно губить Крым. Появились новые несуразные дома в Коктебеле, застраивается Капсельская долина и осталось одно только название: долина. Хотя идея классная: собрать творческую молодежь со всей страны на фестиваль около моря. Но не так же, создавая новое, выламывая руке природе? Это напоминает мне ленивого и жирного водителя частной машины: он пытается припарковаться прямо у крыльца магазина, вместо того, чтобы спокойно припарковаться подальше от крыльца магазина и спокойно пройти к нему- никому не мешая. Так и Капельская долина. Зачем надо было лезть прямо к морю и прямо на берегу строить дома? Причем, дома весьма уродливые. Причалы? Зачем они здесь? Тут прекрасные бухты. Ведь можно было бы построить Тавриду за километр- полтора от моря. И не трогать долину, бухты, не уродовать берег моря. Провести к нему дорожки, наладить движение сюда мини электроавтобусов. Сохранили бы и долину, и при этом создали бы новый творческий арт кластер в доступной досягаемости. Кто бывал тут, тот знает- тут стоит прямо на берегу моря огромный старинный пароход( внутри него снимали недавно сериал «Черная весна»). Его притащил один горе-бизнесмен еще во времена Украины, хотел тут устроить ресторан. Знаете, что было сделано самое ужасное? Чтобы установить тут пароход этот горе ресторатор… снес маленькую бухту. Совсем срыл берег и уничтожил ее, чтобы поставить сюда чудовище- пароход. Так он и стоит здесь. Было раньше тут три маленькие уютные бухты, теперь- всего две и все это благодаря чудовищу пароходу, который тут ржавеет на берегу. То же самое получилось и с Тавридой.

Теперь-то что зря сотрясать воздух? Теперь остаются только воспоминания тех, кто помнит, как тут было, а таких людей уже очень и очень мало.

И как издевательство смотрится знак на границе с Тавридой Арт : «Внимание: водоохранная зона».( снимок публикуем внизу). От кого охраняем море?

Тут еще и другое может случиться: из путешественника вы можете превратиться в …нарушителя. Вот как это было со мной. С пляжа «Ракета» я пошел по берегу моря от Маленьких камней, что у сопки ( снесли вершину, сделали плоской и поставили жирафа!) пошел в сторону Судака, по направлению мыса Алчак ( как пишут географы, некогда это был риф, когда тут присутствовал мировой океан).

Этим маршрутом мало кто ходит: большие валуны камней, купаться особо негде, потому что тут в море находится обширное плато и по этой причине- мелководье. Примерно так, как в фильме «Бриллиантовая» рука- идешь, идешь, вода по щиколотку, но можешь провалиться в дырку, как герой Миронова.

Иду вдоль берега. Тут как бы сразу три иронии судьбы поджидало. Первая- сразу за Маленькими камнями берег перегораживает пластмассовая сетка, и ее часть уходит на метр- полтора в море. Табличка: « Территорию охраняет ЧОП?». И что? Какую территорию? Почему? От Кого? Что значит эта информация? Где ЧОП и где море? Разумеется, я по морю обошел эту сетку и двинулся дальше. И вот первая ирония. Ровно на этом месте в 60-е 7-е годы, я уже упоминал раньше- стоял знак с надписью: « Стой! Стрельба без предупреждения!». Это хотя бы понятно было- начнут стрелять, если пойдешь вдоль берега в сторону запретной зоны, где была ракетная часть. А тут, какой- то ЧОП! Ну и что с того? Это ирония первая.

Короче, иду, гуляю, дышу морским воздухом. Потом решил подняться от моря по сопке. Тут, конечно еще то зрелище: на возвышенностях огромные фигуры из проволоки- сидящих людей, кита на склоне сопки, касатки… Видимо, эти фигуры светятся ночью. Видимо, создатели этих фигур и авторы такой идеи решили, что пейзажи возле моря будут не так красивы, без этих чудовищных изваяний.

Далее, за сопкой, как я понял, кластер на тему экологии. Множество строений. Бегает молодежь с бейджиками на груди. И вот ирония вторая. К морю раньше бежал довольно широкий ручей. Это была родниковая вода, а в дожди ручей наполнялся водой и превращался в полноводную речку. Один раз, после мощных дождей размыло даже дорогу в этом месте ( дорога была грунтовая и в этом месте под ней лежали трубы).

Из этого ручья можно было пить, вода была прозрачная - вода впадала в море. Ручей образовывался родниками горы Ай- Георгий, что позади Капсельской долины и его высота около 500 метров.

Что теперь? Ручей уже не бежит. А плавно течет в море … совершенно черного цвета вода. Откуда? Да видимо, от домов этого самого экологического кластера. И добавим к этой картине, до полноты ощущений: от этого экологического кластера находится в пятистах метрах очистное сооружение, явно уже устаревшее. И от двух огромных ям выкопанных вдоль дороги, неподалеку от мыса Алчак, ведущей к Судаку, и наполненных водой, распространяется вонища на всю округу, вплоть до экологического кластера.

Вот так слова сплелись с делами: слова и лозунги об экологии на территории кластера, и вонючая реальность. Это, повторю, ирония №2.

Теперь об иронии третьей. Когда-то давным-давно, во времена Украины я проходил по этому же маршруту. И ровно тут меня встретил парень:

-Сюды нельзя!

-Это почему?

-Вы шо, не бачитэ? Тут частна террыторыя!

-Не «бачу»

-Так подывытесь. Видэтэ эти строэныи?

Действительно, тут на территории примерно половина гектара были какие-то маленькие строения напоминавшие домишки- метр- полтора высотой, метр шириной. Потом мне объяснили, что так «столбили» за собой территорию, чтобы потом тут строить уже полноценные дома. Ну, как в той пословице про украинцев: « Не зъим, так понадкусываю».

Тогда дело миром кончилось, и я просто прошел дальше, а конопатый рыжий продолжал охранять «тэррыторыю».

И вот через 25 лет тут появился эко- кластер, из которого мне удалось выбраться уже с некоторым трудом….

Подхожу к одному из зданий, у окна сидит парень. -Можно подзарядить у вас телефон? Парень молчит. Выбегает из соседнего здания парень в комуфляже.

- У вас бейджик есть?

-Нет. А без бейджика никак?

«Странные люди тут живут»- подумал я и пошел дальше.И вот, когда уже до дороги осталось метров 50, и там где заканчивался жилой массив «экологического кластера», я оказываюсь между двух заборов, ведущих , как я сразу понял к КПП с шлагбаумом, с «рамкой».

«Так»…- подумал я- «просто так выбраться уже не получится»

И точно. Из здания КПП выбежал охранник.

-Вы кто? Как тут оказались?

-Никак не оказался. Шел по морю, вышел сюда

Охранник достает рацию:

-Проникновение на объект. Нарушитель.

Через минуту подъехала машина, вышел один парень в комуфляже, второй. Подошло еще два человека в комуфляже.

«Нормально»,- подумал я. Ну, а дальше началась «воспитательная» работа и перекрестный допрос.

-Вы откуда?

-От моря иду

-Вы видели знак, что это охраняемая территория?

-Видел

-А почему прошли?

-Погулять решил, вспомнить родные места, детство тут прошло

- Вы где живете? В частном доме? У вас есть забор?

-Есть забор. А что, Крым стал частной территорией?

Ну, короче говоря, дебаты продолжались еще минуты две, и меня выпустили с территории охраняемого эко-кластера. Не обыскав, кстати, рюкзак, где лежала бутылка открытого вина. А так, может быть, приписали еще и употребление алкоголя в общественном месте.

Вот такие еще неожиданности могут подстерегать путешественника в Крыму.

Нет уже никакого смысла вспоминать, как было, и как стало. На фото ниже-вот такой стала Капсельская долина, изуродованная «кластерами» и «творческими площадками». Потомкам не останется ничего- даже воспоминаний, как тут было красиво.

Таврида Арт: посторонним вход запрещен

Самое большое разочарование от путешествия в Крым - поездка в Капсельскую долину. Здесь сегодня расположилась на правах хозяина Таврида Арт. Посторонним к морю- вход запрещен. Капсельская долина- удивительной красоты место между мысом Меганом и мысом Алчак. Теперь это убито, растоптано. В этих чудесных местах ежегодно снимали фильмы, а один из последних, это сериал о молодежи «Черная весна». В фильме –кадры дуэлей на старинных пистолетах со смертельным исходом, на фоне мыса Меганом. Получилось символично с этим фильмом: убита и сама Капсельская долина. Сегодня тут Таврида Арт. Как написано на сайте Тавриды Арт, тут теперь- какие-то «акселераторы», "амбасадоры", «резиденты»… Все это на территории 30га, 30 арт-объектов, несколько сцен и павильоны для семинаров, лекций, мастер-классов. Все это окружено забором, множество видео камер. Капсельская долина теперь, это строго охраняемая территория. Забор идет на километры вплоть до мыса Меганом ( на снимке).

В 60-е и 70-е годы тут тоже была строго охраняемая территория, потому что ровно на этом месте находилась ракетная часть 72019 «Б». Перед входом и въездом в Капсельскую долину, стоял шлагбаум на дороге, и знак :«Стой!Проход запрещен». Стрельба без предупреждения». Здесь, метрах в 35 от моря , на возвышенности, располагался ракетный дивизион комплекса С-75, который всегда был на боевом дежурстве. Бывало, что в день сирена звучала по нескольку раз и солдаты с офицерами по тревоге бежали на ракетную позицию. Со стороны Турции регулярно летали самолеты США в нашу сторону. Проверяли нашу готовность. Из построек- казарма для солдат и четыре 4-х квартирных одноэтажных дома для офицеров, их семей. Поскольку долина была закрыта для посторонних, то можете представить, какой тут был рай: фауна и флора была в абсолютно девственном видеРакетная часть показана в художественном фильме «Ключи от неба» (1964 год). В главной роли солдата Ладоги дебютировал актер Александр Леньков. Когда необходимость присутствия здесь ракетной части пропала в связи с «известными процессами», то долгое время Капсельская долина сохраняла очарование и тут ничего не строили. Теперь пришла Таврида Арт. Уничтожать и уродовать природу, это, пожалуй, то что у нас очень хорошо умеют делать . В этом следовало бы создать заповедник природы- место историческое, тут жили древние греки, тут множество дольменов, места стоянок древних людей. Чистейшее море, родники, а сам Меганом – место силы. Но нет! Все это решено было уничтожить и построить тут арт кластер!

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко это все очень нравится : он один из авторов идеи построить тут ТАКОЕ. Вот что он сказал на открытии одного из фестивалей Тавриды, на котором собралось 5000 человек.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты». Слова, слова, слова… «Менять жизнь», уничтожая саму жизнь Капсельской долины! Теперь расскажу, что тут возле Тавриды Арт со мной приключилось, когда я захотел пройти к морю, к местам, где прошло мое детство, к Большим камням, которые находятся на пути к Меганому. И если процитировать слова Кириенко, то я не смог в середине этого сентября «добиться реализации своей мечты» и пройти к морю- к Большим камням. Вот как это было.

На фото большие ворота с надписью Таврида Арт. Слева и права от ворот- забор, видеокамеры. Короче режимный объект! Перекрыли проход к морю для таких «посторонних», как я. Не посторонние- это резиденты. Резиденты Тавриды, как их называют на сайте Тавриды Арт.

Иду через ворота, огибаю шлагбаум, и… выбегает охранник из помещения.

- Сюда нельзя!

-Почему?

-У вас есть пропуск?

-Нет, я к морю иду

-Нельзя без пропуска

- А как пройти?

-Зарегистрируйтесь на сайте

-На каком сайте?

-На сайте Таврида Арт

-Серьезно? Тут же степь, интернет у меня в телефоне не работает. Как я зарегистрируюсь?

-Это не ко мне вопрос

-А к кому?

- К тому, кто такие порядки установил

- К Кириенко, что ли?

- Я не знаю, кто это такой

Оказавшись потом в зоне Wi-Fi, я попробовал зарегистрироваться. Ну, все как подобные «резиденты» любят: куча шагов, начиная от пароля и персональных данных Пройдешь эти «шаги», и потом выяснится, что вообще не туда попал и нет возможности получить пропуск на пляж. Полагаю, что так и есть- доступ только для «резидентов» и прочих участников арт кластеров.

Дальше продолжать диалог с охранником к морю, не имело смысла. И я направил свои стопы в сторону Судака. Это 7 км.

Меня не пустили к морю, будто бы Таврида арт- спецобъект. А как могло и должно было бы быть? Тот же охранник спросил бы: «Если вы гость, то вам нужен разовый пропуск. Сейчас мы его выпишем. Кроме того, сейчас к вам подойдет наш волонтер и покажет территорию Тавриды Арт. Добро пожаловать!». Но ума не хватило именно так сделать.

И вот я шел вдоль забора, поглядывая налево сквозь решетку на море. Шел я по пешеходной дорожке, и тут же рядом тянулась велодорожка. Велодорожка и пешеходная дорожка вместе взятые по ширине, как и шоссе рядом. Со словом велодорожка у меня ассоциируется бездумное расходование бюджетных средств на такое же удовольствие в Саратове. И тут теперь, она, родимая велодорожка: тянется от мыса Алчак и до мыса Меганом, и это километров 10. Не встретил за час ни одного велосипедиста. Чем руководствовались, когда строили? Видимо, полагали, что всякий турист в Крым везет с собой велосипед в поезде?

Дошел до пляжа «Ракета». Выбранное название понятно: тут был ракетный дивизион, часть 72019 «Б». Это все, что от нее осталось- название. Хотя, на месте ракетной части уместно было бы построить кадетское училище, или воссоздать саму часть с ракетной позицией. Получился бы классный и живой мемориал. Тем более, часть названа в честь героя Советского Союза И.С. Пьянзина. В солдатской казарме был уголок, посвященный памяти Героя. На вечерней поверке, на перекличке всегда начинали с фамилии Героя и кто-то из солдат произносил: «Герой Советского Союза Иван Пьянзин пал смертью храбрых…». Летом на отдых в 60-х годах сюда приезжали родственники Героя.

Сейчас это все бездумно уничтожено, все сравняли с землей. И память, и здание солдатской казармы. И вот скажите мне господин Кириенко, а чем теперь пляж «Ракета», где есть столовая возле моря, каких сотни в Крыму отличается от других пляжей в Крыму? Названием? В чем прикол, что именно этом памятном месте все снесли и устроили тут столовую, кафе? Мало того, тут срезали части сопки возле моря, и поставили туда огромную фигуру жирафа. А здесь, в чем прикол? Какое отношение имеет жираф к Крыму?

Я уже помалкиваю, что ровно в ста метрах от пляжа лежит на морском дне самоходная баржа. Она затонула здесь во время десанта. Часть нашего десанта в 1942 году высаживалась именно этом месте, о чем говорит памятник на пригорке напротив бывшей ракетной позиции. Нынешним «резидентам» Тавриды никто ничего не рассказывает об истории этих мест. Видимо, не считают нужным чтить память героев. На деле, а не на словах. Взяли бы и подняли самоходную баржу. Сделали бы памятник. Кого интересует эта тема, может прочитать мою статью в Интернет газете «Свободная пресса». https://svpressa.ru/society/article/290496/?ysclid=lmtfbwlnfh319984396 : «Таврида АРТ-кластер»: пляски на костях десанта 1942 года

Много чего известно про Капсельскую долину. Именно тут, теперь на берегу пляжа «Ракета» снимался фильм «Начальник Чукотки» в 1966 году. Вот что можно найти в Интернете про это: «Съёмки фильма проходили на двух натурных площадках: зимние - на Кольском полуострове, неподалёку от города Апатиты, а летние - на морском побережье Крыма. Подходящий пейзаж - скалы и совершенно пустынное побережье - нашёлся в районе Судака (Меганом), в Лисьей бухте, вблизи Коктебеля. Впрочем, едва высадившись на берег, режиссёр, оператор и художник тут же были арестованы пограничниками. Как выяснилось в штабе, это пустынное место является территорией «очень секретной ракетной базы». Тем не менее, создателям фильма удалось уговорить ракетчиков». В фильме снимался великий уже тогда Алексей Грибов и начинающий актер Михаил Кононов. Знают ли хотя бы что-то про это «резиденты Тавриды»? Конечно, нет. Думаем, что и Кириенко не знает. А про фильм «Сказка о Мальчише Кибальчише»? Тоже тут снимался- прямо напротив ракетного дивизиона между сопками. Впрочем, о фильмах, снятых в этих местах можно рассказывать часами. Кстати, чем не тема для Тавриды Арт?

И вот, дойдя до пляжа «Ракета», к которому доступ открыт, я пошел вдоль моря. От Маленьких камней в сторону мыса Алчак. И тут меня ждало уж второе приключение, даже интереснее, чем первое, когда меня охранник не пустил к Большим камням. Я стал… нарушителем! Хотелось бы завершить тему Капсельской долины. Понимаю, что это уже малоинтересно читателю, потому что писать –то не о чем: долины нет, она уничтожена. Об этом? Скучно, неинтересно уже. И писать для кого? Для тех, кто ее уничтожал? Так они же циники, не знающие своей истории. Знали бы, так не поступали бы с природой. Они никого не слышат: захотели и сделали, и решено было уничтожить ландшафт долины и построить здесь дома, гостиницы, арт площадки, а все это огородить забором и назвать- Таврида арт. Как мне сказал водитель автобуса на Солнечную долину( идет мимо Капсельской долины): « Что сделано, то сделано, ничего не изменить». И он прав. Власть не посчиталась с мнением простых граждан, которые пытались бороться за сохранение здесь природы и ландшафта. Спросите любого крымчанина, и они тихо возмущаются: наряду с позитивными изменениями качества жизни на полуострове люди видят, как продолжают беспощадно губить Крым. Появились новые несуразные дома в Коктебеле, застраивается Капсельская долина и осталось одно только название: долина. Хотя идея классная: собрать творческую молодежь со всей страны на фестиваль около моря. Но не так же, создавая новое, выламывая руке природе? Это напоминает мне ленивого и жирного водителя частной машины: он пытается припарковаться прямо у крыльца магазина, вместо того, чтобы спокойно припарковаться подальше от крыльца магазина и спокойно пройти к нему- никому не мешая. Так и Капельская долина. Зачем надо было лезть прямо к морю и прямо на берегу строить дома? Причем, дома весьма уродливые. Причалы? Зачем они здесь? Тут прекрасные бухты. Ведь можно было бы построить Тавриду за километр- полтора от моря. И не трогать долину, бухты, не уродовать берег моря. Провести к нему дорожки, наладить движение сюда мини электроавтобусов. Сохранили бы и долину, и при этом создали бы новый творческий арт кластер в доступной досягаемости. Кто бывал тут, тот знает- тут стоит прямо на берегу моря огромный старинный пароход( внутри него снимали недавно сериал «Черная весна»). Его притащил один горе-бизнесмен еще во времена Украины, хотел тут устроить ресторан. Знаете, что было сделано самое ужасное? Чтобы установить тут пароход этот горе ресторатор… снес маленькую бухту. Совсем срыл берег и уничтожил ее, чтобы поставить сюда чудовище- пароход. Так он и стоит здесь. Было раньше тут три маленькие уютные бухты, теперь- всего две и все это благодаря чудовищу пароходу, который тут ржавеет на берегу. То же самое получилось и с Тавридой.

Теперь-то что зря сотрясать воздух? Теперь остаются только воспоминания тех, кто помнит, как тут было, а таких людей уже очень и очень мало.

И как издевательство смотрится знак на границе с Тавридой Арт : «Внимание: водоохранная зона».( снимок публикуем внизу). От кого охраняем море?

Тут еще и другое может случиться: из путешественника вы можете превратиться в …нарушителя. Вот как это было со мной. С пляжа «Ракета» я пошел по берегу моря от Маленьких камней, что у сопки ( снесли вершину, сделали плоской и поставили жирафа!) пошел в сторону Судака, по направлению мыса Алчак ( как пишут географы, некогда это был риф, когда тут присутствовал мировой океан).

Этим маршрутом мало кто ходит: большие валуны камней, купаться особо негде, потому что тут в море находится обширное плато и по этой причине- мелководье. Примерно так, как в фильме «Бриллиантовая» рука- идешь, идешь, вода по щиколотку, но можешь провалиться в дырку, как герой Миронова.

Иду вдоль берега. Тут как бы сразу три иронии судьбы поджидало. Первая- сразу за Маленькими камнями берег перегораживает пластмассовая сетка, и ее часть уходит на метр- полтора в море. Табличка: « Территорию охраняет ЧОП?». И что? Какую территорию? Почему? От Кого? Что значит эта информация? Где ЧОП и где море? Разумеется, я по морю обошел эту сетку и двинулся дальше. И вот первая ирония. Ровно на этом месте в 60-е 7-е годы, я уже упоминал раньше- стоял знак с надписью: « Стой! Стрельба без предупреждения!». Это хотя бы понятно было- начнут стрелять, если пойдешь вдоль берега в сторону запретной зоны, где была ракетная часть. А тут, какой- то ЧОП! Ну и что с того? Это ирония первая.

Короче, иду, гуляю, дышу морским воздухом. Потом решил подняться от моря по сопке. Тут, конечно еще то зрелище: на возвышенностях огромные фигуры из проволоки- сидящих людей, кита на склоне сопки, касатки… Видимо, эти фигуры светятся ночью. Видимо, создатели этих фигур и авторы такой идеи решили, что пейзажи возле моря будут не так красивы, без этих чудовищных изваяний.

Далее, за сопкой, как я понял, кластер на тему экологии. Множество строений. Бегает молодежь с бейджиками на груди. И вот ирония вторая. К морю раньше бежал довольно широкий ручей. Это была родниковая вода, а в дожди ручей наполнялся водой и превращался в полноводную речку. Один раз, после мощных дождей размыло даже дорогу в этом месте ( дорога была грунтовая и в этом месте под ней лежали трубы).

Из этого ручья можно было пить, вода была прозрачная - вода впадала в море. Ручей образовывался родниками горы Ай- Георгий, что позади Капсельской долины и его высота около 500 метров.

Что теперь? Ручей уже не бежит. А плавно течет в море … совершенно черного цвета вода. Откуда? Да видимо, от домов этого самого экологического кластера. И добавим к этой картине, до полноты ощущений: от этого экологического кластера находится в пятистах метрах очистное сооружение, явно уже устаревшее. И от двух огромных ям выкопанных вдоль дороги, неподалеку от мыса Алчак, ведущей к Судаку, и наполненных водой, распространяется вонища на всю округу, вплоть до экологического кластера.

Вот так слова сплелись с делами: слова и лозунги об экологии на территории кластера, и вонючая реальность. Это, повторю, ирония №2.

Теперь об иронии третьей. Когда-то давным-давно, во времена Украины я проходил по этому же маршруту. И ровно тут меня встретил парень:

-Сюды нельзя!

-Это почему?

-Вы шо, не бачитэ? Тут частна террыторыя!

-Не «бачу»

-Так подывытесь. Видэтэ эти строэныи?

Действительно, тут на территории примерно половина гектара были какие-то маленькие строения напоминавшие домишки- метр- полтора высотой, метр шириной. Потом мне объяснили, что так «столбили» за собой территорию, чтобы потом тут строить уже полноценные дома. Ну, как в той пословице про украинцев: « Не зъим, так понадкусываю».

Тогда дело миром кончилось, и я просто прошел дальше, а конопатый рыжий продолжал охранять «тэррыторыю».

И вот через 25 лет тут появился эко- кластер, из которого мне удалось выбраться уже с некоторым трудом….

Подхожу к одному из зданий, у окна сидит парень. -Можно подзарядить у вас телефон? Парень молчит. Выбегает из соседнего здания парень в комуфляже.

- У вас бейджик есть?

-Нет. А без бейджика никак?

«Странные люди тут живут»- подумал я и пошел дальше.И вот, когда уже до дороги осталось метров 50, и там где заканчивался жилой массив «экологического кластера», я оказываюсь между двух заборов, ведущих , как я сразу понял к КПП с шлагбаумом, с «рамкой».

«Так»…- подумал я- «просто так выбраться уже не получится»

И точно. Из здания КПП выбежал охранник.

-Вы кто? Как тут оказались?

-Никак не оказался. Шел по морю, вышел сюда

Охранник достает рацию:

-Проникновение на объект. Нарушитель.

Через минуту подъехала машина, вышел один парень в комуфляже, второй. Подошло еще два человека в комуфляже.

«Нормально»,- подумал я. Ну, а дальше началась «воспитательная» работа и перекрестный допрос.

-Вы откуда?

-От моря иду

-Вы видели знак, что это охраняемая территория?

-Видел

-А почему прошли?

-Погулять решил, вспомнить родные места, детство тут прошло

- Вы где живете? В частном доме? У вас есть забор?

-Есть забор. А что, Крым стал частной территорией?

Ну, короче говоря, дебаты продолжались еще минуты две, и меня выпустили с территории охраняемого эко-кластера. Не обыскав, кстати, рюкзак, где лежала бутылка открытого вина. А так, может быть, приписали еще и употребление алкоголя в общественном месте.

Вот такие еще неожиданности могут подстерегать путешественника в Крыму.

Нет уже никакого смысла вспоминать, как было, и как стало. На фото ниже-вот такой стала Капсельская долина, изуродованная «кластерами» и «творческими площадками». Потомкам не останется ничего- даже воспоминаний, как тут было красиво.

Таврида Арт: посторонним вход запрещен

Самое большое разочарование от путешествия в Крым - поездка в Капсельскую долину. Здесь сегодня расположилась на правах хозяина Таврида Арт. Посторонним к морю- вход запрещен. Капсельская долина- удивительной красоты место между мысом Меганом и мысом Алчак. Теперь это убито, растоптано. В этих чудесных местах ежегодно снимали фильмы, а один из последних, это сериал о молодежи «Черная весна». В фильме –кадры дуэлей на старинных пистолетах со смертельным исходом, на фоне мыса Меганом. Получилось символично с этим фильмом: убита и сама Капсельская долина. Сегодня тут Таврида Арт. Как написано на сайте Тавриды Арт, тут теперь- какие-то «акселераторы», "амбасадоры", «резиденты»… Все это на территории 30га, 30 арт-объектов, несколько сцен и павильоны для семинаров, лекций, мастер-классов. Все это окружено забором, множество видео камер. Капсельская долина теперь, это строго охраняемая территория. Забор идет на километры вплоть до мыса Меганом ( на снимке).

В 60-е и 70-е годы тут тоже была строго охраняемая территория, потому что ровно на этом месте находилась ракетная часть 72019 «Б». Перед входом и въездом в Капсельскую долину, стоял шлагбаум на дороге, и знак :«Стой!Проход запрещен». Стрельба без предупреждения». Здесь, метрах в 35 от моря , на возвышенности, располагался ракетный дивизион комплекса С-75, который всегда был на боевом дежурстве. Бывало, что в день сирена звучала по нескольку раз и солдаты с офицерами по тревоге бежали на ракетную позицию. Со стороны Турции регулярно летали самолеты США в нашу сторону. Проверяли нашу готовность. Из построек- казарма для солдат и четыре 4-х квартирных одноэтажных дома для офицеров, их семей. Поскольку долина была закрыта для посторонних, то можете представить, какой тут был рай: фауна и флора была в абсолютно девственном видеРакетная часть показана в художественном фильме «Ключи от неба» (1964 год). В главной роли солдата Ладоги дебютировал актер Александр Леньков. Когда необходимость присутствия здесь ракетной части пропала в связи с «известными процессами», то долгое время Капсельская долина сохраняла очарование и тут ничего не строили. Теперь пришла Таврида Арт. Уничтожать и уродовать природу, это, пожалуй, то что у нас очень хорошо умеют делать . В этом следовало бы создать заповедник природы- место историческое, тут жили древние греки, тут множество дольменов, места стоянок древних людей. Чистейшее море, родники, а сам Меганом – место силы. Но нет! Все это решено было уничтожить и построить тут арт кластер!

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко это все очень нравится : он один из авторов идеи построить тут ТАКОЕ. Вот что он сказал на открытии одного из фестивалей Тавриды, на котором собралось 5000 человек.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты». Слова, слова, слова… «Менять жизнь», уничтожая саму жизнь Капсельской долины! Теперь расскажу, что тут возле Тавриды Арт со мной приключилось, когда я захотел пройти к морю, к местам, где прошло мое детство, к Большим камням, которые находятся на пути к Меганому. И если процитировать слова Кириенко, то я не смог в середине этого сентября «добиться реализации своей мечты» и пройти к морю- к Большим камням. Вот как это было.

На фото большие ворота с надписью Таврида Арт. Слева и права от ворот- забор, видеокамеры. Короче режимный объект! Перекрыли проход к морю для таких «посторонних», как я. Не посторонние- это резиденты. Резиденты Тавриды, как их называют на сайте Тавриды Арт.

Иду через ворота, огибаю шлагбаум, и… выбегает охранник из помещения.

- Сюда нельзя!

-Почему?

-У вас есть пропуск?

-Нет, я к морю иду

-Нельзя без пропуска

- А как пройти?

-Зарегистрируйтесь на сайте

-На каком сайте?

-На сайте Таврида Арт

-Серьезно? Тут же степь, интернет у меня в телефоне не работает. Как я зарегистрируюсь?

-Это не ко мне вопрос

-А к кому?

- К тому, кто такие порядки установил

- К Кириенко, что ли?

- Я не знаю, кто это такой

Оказавшись потом в зоне Wi-Fi, я попробовал зарегистрироваться. Ну, все как подобные «резиденты» любят: куча шагов, начиная от пароля и персональных данных Пройдешь эти «шаги», и потом выяснится, что вообще не туда попал и нет возможности получить пропуск на пляж. Полагаю, что так и есть- доступ только для «резидентов» и прочих участников арт кластеров.

Дальше продолжать диалог с охранником к морю, не имело смысла. И я направил свои стопы в сторону Судака. Это 7 км.

Меня не пустили к морю, будто бы Таврида арт- спецобъект. А как могло и должно было бы быть? Тот же охранник спросил бы: «Если вы гость, то вам нужен разовый пропуск. Сейчас мы его выпишем. Кроме того, сейчас к вам подойдет наш волонтер и покажет территорию Тавриды Арт. Добро пожаловать!». Но ума не хватило именно так сделать.

И вот я шел вдоль забора, поглядывая налево сквозь решетку на море. Шел я по пешеходной дорожке, и тут же рядом тянулась велодорожка. Велодорожка и пешеходная дорожка вместе взятые по ширине, как и шоссе рядом. Со словом велодорожка у меня ассоциируется бездумное расходование бюджетных средств на такое же удовольствие в Саратове. И тут теперь, она, родимая велодорожка: тянется от мыса Алчак и до мыса Меганом, и это километров 10. Не встретил за час ни одного велосипедиста. Чем руководствовались, когда строили? Видимо, полагали, что всякий турист в Крым везет с собой велосипед в поезде?

Дошел до пляжа «Ракета». Выбранное название понятно: тут был ракетный дивизион, часть 72019 «Б». Это все, что от нее осталось- название. Хотя, на месте ракетной части уместно было бы построить кадетское училище, или воссоздать саму часть с ракетной позицией. Получился бы классный и живой мемориал. Тем более, часть названа в честь героя Советского Союза И.С. Пьянзина. В солдатской казарме был уголок, посвященный памяти Героя. На вечерней поверке, на перекличке всегда начинали с фамилии Героя и кто-то из солдат произносил: «Герой Советского Союза Иван Пьянзин пал смертью храбрых…». Летом на отдых в 60-х годах сюда приезжали родственники Героя.

Сейчас это все бездумно уничтожено, все сравняли с землей. И память, и здание солдатской казармы. И вот скажите мне господин Кириенко, а чем теперь пляж «Ракета», где есть столовая возле моря, каких сотни в Крыму отличается от других пляжей в Крыму? Названием? В чем прикол, что именно этом памятном месте все снесли и устроили тут столовую, кафе? Мало того, тут срезали части сопки возле моря, и поставили туда огромную фигуру жирафа. А здесь, в чем прикол? Какое отношение имеет жираф к Крыму?

Я уже помалкиваю, что ровно в ста метрах от пляжа лежит на морском дне самоходная баржа. Она затонула здесь во время десанта. Часть нашего десанта в 1942 году высаживалась именно этом месте, о чем говорит памятник на пригорке напротив бывшей ракетной позиции. Нынешним «резидентам» Тавриды никто ничего не рассказывает об истории этих мест. Видимо, не считают нужным чтить память героев. На деле, а не на словах. Взяли бы и подняли самоходную баржу. Сделали бы памятник. Кого интересует эта тема, может прочитать мою статью в Интернет газете «Свободная пресса». https://svpressa.ru/society/article/290496/?ysclid=lmtfbwlnfh319984396 : «Таврида АРТ-кластер»: пляски на костях десанта 1942 года

Много чего известно про Капсельскую долину. Именно тут, теперь на берегу пляжа «Ракета» снимался фильм «Начальник Чукотки» в 1966 году. Вот что можно найти в Интернете про это: «Съёмки фильма проходили на двух натурных площадках: зимние - на Кольском полуострове, неподалёку от города Апатиты, а летние - на морском побережье Крыма. Подходящий пейзаж - скалы и совершенно пустынное побережье - нашёлся в районе Судака (Меганом), в Лисьей бухте, вблизи Коктебеля. Впрочем, едва высадившись на берег, режиссёр, оператор и художник тут же были арестованы пограничниками. Как выяснилось в штабе, это пустынное место является территорией «очень секретной ракетной базы». Тем не менее, создателям фильма удалось уговорить ракетчиков». В фильме снимался великий уже тогда Алексей Грибов и начинающий актер Михаил Кононов. Знают ли хотя бы что-то про это «резиденты Тавриды»? Конечно, нет. Думаем, что и Кириенко не знает. А про фильм «Сказка о Мальчише Кибальчише»? Тоже тут снимался- прямо напротив ракетного дивизиона между сопками. Впрочем, о фильмах, снятых в этих местах можно рассказывать часами. Кстати, чем не тема для Тавриды Арт?

И вот, дойдя до пляжа «Ракета», к которому доступ открыт, я пошел вдоль моря. От Маленьких камней в сторону мыса Алчак. И тут меня ждало уж второе приключение, даже интереснее, чем первое, когда меня охранник не пустил к Большим камням. Я стал… нарушителем! Хотелось бы завершить тему Капсельской долины. Понимаю, что это уже малоинтересно читателю, потому что писать –то не о чем: долины нет, она уничтожена. Об этом? Скучно, неинтересно уже. И писать для кого? Для тех, кто ее уничтожал? Так они же циники, не знающие своей истории. Знали бы, так не поступали бы с природой. Они никого не слышат: захотели и сделали, и решено было уничтожить ландшафт долины и построить здесь дома, гостиницы, арт площадки, а все это огородить забором и назвать- Таврида арт. Как мне сказал водитель автобуса на Солнечную долину( идет мимо Капсельской долины): « Что сделано, то сделано, ничего не изменить». И он прав. Власть не посчиталась с мнением простых граждан, которые пытались бороться за сохранение здесь природы и ландшафта. Спросите любого крымчанина, и они тихо возмущаются: наряду с позитивными изменениями качества жизни на полуострове люди видят, как продолжают беспощадно губить Крым. Появились новые несуразные дома в Коктебеле, застраивается Капсельская долина и осталось одно только название: долина. Хотя идея классная: собрать творческую молодежь со всей страны на фестиваль около моря. Но не так же, создавая новое, выламывая руке природе? Это напоминает мне ленивого и жирного водителя частной машины: он пытается припарковаться прямо у крыльца магазина, вместо того, чтобы спокойно припарковаться подальше от крыльца магазина и спокойно пройти к нему- никому не мешая. Так и Капельская долина. Зачем надо было лезть прямо к морю и прямо на берегу строить дома? Причем, дома весьма уродливые. Причалы? Зачем они здесь? Тут прекрасные бухты. Ведь можно было бы построить Тавриду за километр- полтора от моря. И не трогать долину, бухты, не уродовать берег моря. Провести к нему дорожки, наладить движение сюда мини электроавтобусов. Сохранили бы и долину, и при этом создали бы новый творческий арт кластер в доступной досягаемости. Кто бывал тут, тот знает- тут стоит прямо на берегу моря огромный старинный пароход( внутри него снимали недавно сериал «Черная весна»). Его притащил один горе-бизнесмен еще во времена Украины, хотел тут устроить ресторан. Знаете, что было сделано самое ужасное? Чтобы установить тут пароход этот горе ресторатор… снес маленькую бухту. Совсем срыл берег и уничтожил ее, чтобы поставить сюда чудовище- пароход. Так он и стоит здесь. Было раньше тут три маленькие уютные бухты, теперь- всего две и все это благодаря чудовищу пароходу, который тут ржавеет на берегу. То же самое получилось и с Тавридой.

Теперь-то что зря сотрясать воздух? Теперь остаются только воспоминания тех, кто помнит, как тут было, а таких людей уже очень и очень мало.

И как издевательство смотрится знак на границе с Тавридой Арт : «Внимание: водоохранная зона».( снимок публикуем внизу). От кого охраняем море?

Тут еще и другое может случиться: из путешественника вы можете превратиться в …нарушителя. Вот как это было со мной. С пляжа «Ракета» я пошел по берегу моря от Маленьких камней, что у сопки ( снесли вершину, сделали плоской и поставили жирафа!) пошел в сторону Судака, по направлению мыса Алчак ( как пишут географы, некогда это был риф, когда тут присутствовал мировой океан).

Этим маршрутом мало кто ходит: большие валуны камней, купаться особо негде, потому что тут в море находится обширное плато и по этой причине- мелководье. Примерно так, как в фильме «Бриллиантовая» рука- идешь, идешь, вода по щиколотку, но можешь провалиться в дырку, как герой Миронова.

Иду вдоль берега. Тут как бы сразу три иронии судьбы поджидало. Первая- сразу за Маленькими камнями берег перегораживает пластмассовая сетка, и ее часть уходит на метр- полтора в море. Табличка: « Территорию охраняет ЧОП?». И что? Какую территорию? Почему? От Кого? Что значит эта информация? Где ЧОП и где море? Разумеется, я по морю обошел эту сетку и двинулся дальше. И вот первая ирония. Ровно на этом месте в 60-е 7-е годы, я уже упоминал раньше- стоял знак с надписью: « Стой! Стрельба без предупреждения!». Это хотя бы понятно было- начнут стрелять, если пойдешь вдоль берега в сторону запретной зоны, где была ракетная часть. А тут, какой- то ЧОП! Ну и что с того? Это ирония первая.

Короче, иду, гуляю, дышу морским воздухом. Потом решил подняться от моря по сопке. Тут, конечно еще то зрелище: на возвышенностях огромные фигуры из проволоки- сидящих людей, кита на склоне сопки, касатки… Видимо, эти фигуры светятся ночью. Видимо, создатели этих фигур и авторы такой идеи решили, что пейзажи возле моря будут не так красивы, без этих чудовищных изваяний.

Далее, за сопкой, как я понял, кластер на тему экологии. Множество строений. Бегает молодежь с бейджиками на груди. И вот ирония вторая. К морю раньше бежал довольно широкий ручей. Это была родниковая вода, а в дожди ручей наполнялся водой и превращался в полноводную речку. Один раз, после мощных дождей размыло даже дорогу в этом месте ( дорога была грунтовая и в этом месте под ней лежали трубы).

Из этого ручья можно было пить, вода была прозрачная - вода впадала в море. Ручей образовывался родниками горы Ай- Георгий, что позади Капсельской долины и его высота около 500 метров.

Что теперь? Ручей уже не бежит. А плавно течет в море … совершенно черного цвета вода. Откуда? Да видимо, от домов этого самого экологического кластера. И добавим к этой картине, до полноты ощущений: от этого экологического кластера находится в пятистах метрах очистное сооружение, явно уже устаревшее. И от двух огромных ям выкопанных вдоль дороги, неподалеку от мыса Алчак, ведущей к Судаку, и наполненных водой, распространяется вонища на всю округу, вплоть до экологического кластера.

Вот так слова сплелись с делами: слова и лозунги об экологии на территории кластера, и вонючая реальность. Это, повторю, ирония №2.

Теперь об иронии третьей. Когда-то давным-давно, во времена Украины я проходил по этому же маршруту. И ровно тут меня встретил парень:

-Сюды нельзя!

-Это почему?

-Вы шо, не бачитэ? Тут частна террыторыя!

-Не «бачу»

-Так подывытесь. Видэтэ эти строэныи?

Действительно, тут на территории примерно половина гектара были какие-то маленькие строения напоминавшие домишки- метр- полтора высотой, метр шириной. Потом мне объяснили, что так «столбили» за собой территорию, чтобы потом тут строить уже полноценные дома. Ну, как в той пословице про украинцев: « Не зъим, так понадкусываю».

Тогда дело миром кончилось, и я просто прошел дальше, а конопатый рыжий продолжал охранять «тэррыторыю».

И вот через 25 лет тут появился эко- кластер, из которого мне удалось выбраться уже с некоторым трудом….

Подхожу к одному из зданий, у окна сидит парень. -Можно подзарядить у вас телефон? Парень молчит. Выбегает из соседнего здания парень в комуфляже.

- У вас бейджик есть?

-Нет. А без бейджика никак?

«Странные люди тут живут»- подумал я и пошел дальше.И вот, когда уже до дороги осталось метров 50, и там где заканчивался жилой массив «экологического кластера», я оказываюсь между двух заборов, ведущих , как я сразу понял к КПП с шлагбаумом, с «рамкой».

«Так»…- подумал я- «просто так выбраться уже не получится»

И точно. Из здания КПП выбежал охранник.

-Вы кто? Как тут оказались?

-Никак не оказался. Шел по морю, вышел сюда

Охранник достает рацию:

-Проникновение на объект. Нарушитель.

Через минуту подъехала машина, вышел один парень в комуфляже, второй. Подошло еще два человека в комуфляже.

«Нормально»,- подумал я. Ну, а дальше началась «воспитательная» работа и перекрестный допрос.

-Вы откуда?

-От моря иду

-Вы видели знак, что это охраняемая территория?

-Видел

-А почему прошли?

-Погулять решил, вспомнить родные места, детство тут прошло

- Вы где живете? В частном доме? У вас есть забор?

-Есть забор. А что, Крым стал частной территорией?

Ну, короче говоря, дебаты продолжались еще минуты две, и меня выпустили с территории охраняемого эко-кластера. Не обыскав, кстати, рюкзак, где лежала бутылка открытого вина. А так, может быть, приписали еще и употребление алкоголя в общественном месте.

Вот такие еще неожиданности могут подстерегать путешественника в Крыму.

Нет уже никакого смысла вспоминать, как было, и как стало. На фото ниже-вот такой стала Капсельская долина, изуродованная «кластерами» и «творческими площадками». Потомкам не останется ничего- даже воспоминаний, как тут было красиво.

Таврида Арт: посторонним вход запрещен

Самое большое разочарование от путешествия в Крым - поездка в Капсельскую долину. Здесь сегодня расположилась на правах хозяина Таврида Арт. Посторонним к морю- вход запрещен. Капсельская долина- удивительной красоты место между мысом Меганом и мысом Алчак. Теперь это убито, растоптано. В этих чудесных местах ежегодно снимали фильмы, а один из последних, это сериал о молодежи «Черная весна». В фильме –кадры дуэлей на старинных пистолетах со смертельным исходом, на фоне мыса Меганом. Получилось символично с этим фильмом: убита и сама Капсельская долина. Сегодня тут Таврида Арт. Как написано на сайте Тавриды Арт, тут теперь- какие-то «акселераторы», "амбасадоры", «резиденты»… Все это на территории 30га, 30 арт-объектов, несколько сцен и павильоны для семинаров, лекций, мастер-классов. Все это окружено забором, множество видео камер. Капсельская долина теперь, это строго охраняемая территория. Забор идет на километры вплоть до мыса Меганом ( на снимке).

В 60-е и 70-е годы тут тоже была строго охраняемая территория, потому что ровно на этом месте находилась ракетная часть 72019 «Б». Перед входом и въездом в Капсельскую долину, стоял шлагбаум на дороге, и знак :«Стой!Проход запрещен». Стрельба без предупреждения». Здесь, метрах в 35 от моря , на возвышенности, располагался ракетный дивизион комплекса С-75, который всегда был на боевом дежурстве. Бывало, что в день сирена звучала по нескольку раз и солдаты с офицерами по тревоге бежали на ракетную позицию. Со стороны Турции регулярно летали самолеты США в нашу сторону. Проверяли нашу готовность. Из построек- казарма для солдат и четыре 4-х квартирных одноэтажных дома для офицеров, их семей. Поскольку долина была закрыта для посторонних, то можете представить, какой тут был рай: фауна и флора была в абсолютно девственном видеРакетная часть показана в художественном фильме «Ключи от неба» (1964 год). В главной роли солдата Ладоги дебютировал актер Александр Леньков. Когда необходимость присутствия здесь ракетной части пропала в связи с «известными процессами», то долгое время Капсельская долина сохраняла очарование и тут ничего не строили. Теперь пришла Таврида Арт. Уничтожать и уродовать природу, это, пожалуй, то что у нас очень хорошо умеют делать . В этом следовало бы создать заповедник природы- место историческое, тут жили древние греки, тут множество дольменов, места стоянок древних людей. Чистейшее море, родники, а сам Меганом – место силы. Но нет! Все это решено было уничтожить и построить тут арт кластер!

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко это все очень нравится : он один из авторов идеи построить тут ТАКОЕ. Вот что он сказал на открытии одного из фестивалей Тавриды, на котором собралось 5000 человек.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты». Слова, слова, слова… «Менять жизнь», уничтожая саму жизнь Капсельской долины! Теперь расскажу, что тут возле Тавриды Арт со мной приключилось, когда я захотел пройти к морю, к местам, где прошло мое детство, к Большим камням, которые находятся на пути к Меганому. И если процитировать слова Кириенко, то я не смог в середине этого сентября «добиться реализации своей мечты» и пройти к морю- к Большим камням. Вот как это было.

На фото большие ворота с надписью Таврида Арт. Слева и права от ворот- забор, видеокамеры. Короче режимный объект! Перекрыли проход к морю для таких «посторонних», как я. Не посторонние- это резиденты. Резиденты Тавриды, как их называют на сайте Тавриды Арт.

Иду через ворота, огибаю шлагбаум, и… выбегает охранник из помещения.

- Сюда нельзя!

-Почему?

-У вас есть пропуск?

-Нет, я к морю иду

-Нельзя без пропуска

- А как пройти?

-Зарегистрируйтесь на сайте

-На каком сайте?

-На сайте Таврида Арт

-Серьезно? Тут же степь, интернет у меня в телефоне не работает. Как я зарегистрируюсь?

-Это не ко мне вопрос

-А к кому?

- К тому, кто такие порядки установил

- К Кириенко, что ли?

- Я не знаю, кто это такой

Оказавшись потом в зоне Wi-Fi, я попробовал зарегистрироваться. Ну, все как подобные «резиденты» любят: куча шагов, начиная от пароля и персональных данных Пройдешь эти «шаги», и потом выяснится, что вообще не туда попал и нет возможности получить пропуск на пляж. Полагаю, что так и есть- доступ только для «резидентов» и прочих участников арт кластеров.

Дальше продолжать диалог с охранником к морю, не имело смысла. И я направил свои стопы в сторону Судака. Это 7 км.

Меня не пустили к морю, будто бы Таврида арт- спецобъект. А как могло и должно было бы быть? Тот же охранник спросил бы: «Если вы гость, то вам нужен разовый пропуск. Сейчас мы его выпишем. Кроме того, сейчас к вам подойдет наш волонтер и покажет территорию Тавриды Арт. Добро пожаловать!». Но ума не хватило именно так сделать.

И вот я шел вдоль забора, поглядывая налево сквозь решетку на море. Шел я по пешеходной дорожке, и тут же рядом тянулась велодорожка. Велодорожка и пешеходная дорожка вместе взятые по ширине, как и шоссе рядом. Со словом велодорожка у меня ассоциируется бездумное расходование бюджетных средств на такое же удовольствие в Саратове. И тут теперь, она, родимая велодорожка: тянется от мыса Алчак и до мыса Меганом, и это километров 10. Не встретил за час ни одного велосипедиста. Чем руководствовались, когда строили? Видимо, полагали, что всякий турист в Крым везет с собой велосипед в поезде?

Дошел до пляжа «Ракета». Выбранное название понятно: тут был ракетный дивизион, часть 72019 «Б». Это все, что от нее осталось- название. Хотя, на месте ракетной части уместно было бы построить кадетское училище, или воссоздать саму часть с ракетной позицией. Получился бы классный и живой мемориал. Тем более, часть названа в честь героя Советского Союза И.С. Пьянзина. В солдатской казарме был уголок, посвященный памяти Героя. На вечерней поверке, на перекличке всегда начинали с фамилии Героя и кто-то из солдат произносил: «Герой Советского Союза Иван Пьянзин пал смертью храбрых…». Летом на отдых в 60-х годах сюда приезжали родственники Героя.

Сейчас это все бездумно уничтожено, все сравняли с землей. И память, и здание солдатской казармы. И вот скажите мне господин Кириенко, а чем теперь пляж «Ракета», где есть столовая возле моря, каких сотни в Крыму отличается от других пляжей в Крыму? Названием? В чем прикол, что именно этом памятном месте все снесли и устроили тут столовую, кафе? Мало того, тут срезали части сопки возле моря, и поставили туда огромную фигуру жирафа. А здесь, в чем прикол? Какое отношение имеет жираф к Крыму?

Я уже помалкиваю, что ровно в ста метрах от пляжа лежит на морском дне самоходная баржа. Она затонула здесь во время десанта. Часть нашего десанта в 1942 году высаживалась именно этом месте, о чем говорит памятник на пригорке напротив бывшей ракетной позиции. Нынешним «резидентам» Тавриды никто ничего не рассказывает об истории этих мест. Видимо, не считают нужным чтить память героев. На деле, а не на словах. Взяли бы и подняли самоходную баржу. Сделали бы памятник. Кого интересует эта тема, может прочитать мою статью в Интернет газете «Свободная пресса». https://svpressa.ru/society/article/290496/?ysclid=lmtfbwlnfh319984396 : «Таврида АРТ-кластер»: пляски на костях десанта 1942 года

Много чего известно про Капсельскую долину. Именно тут, теперь на берегу пляжа «Ракета» снимался фильм «Начальник Чукотки» в 1966 году. Вот что можно найти в Интернете про это: «Съёмки фильма проходили на двух натурных площадках: зимние - на Кольском полуострове, неподалёку от города Апатиты, а летние - на морском побережье Крыма. Подходящий пейзаж - скалы и совершенно пустынное побережье - нашёлся в районе Судака (Меганом), в Лисьей бухте, вблизи Коктебеля. Впрочем, едва высадившись на берег, режиссёр, оператор и художник тут же были арестованы пограничниками. Как выяснилось в штабе, это пустынное место является территорией «очень секретной ракетной базы». Тем не менее, создателям фильма удалось уговорить ракетчиков». В фильме снимался великий уже тогда Алексей Грибов и начинающий актер Михаил Кононов. Знают ли хотя бы что-то про это «резиденты Тавриды»? Конечно, нет. Думаем, что и Кириенко не знает. А про фильм «Сказка о Мальчише Кибальчише»? Тоже тут снимался- прямо напротив ракетного дивизиона между сопками. Впрочем, о фильмах, снятых в этих местах можно рассказывать часами. Кстати, чем не тема для Тавриды Арт?

И вот, дойдя до пляжа «Ракета», к которому доступ открыт, я пошел вдоль моря. От Маленьких камней в сторону мыса Алчак. И тут меня ждало уж второе приключение, даже интереснее, чем первое, когда меня охранник не пустил к Большим камням. Я стал… нарушителем! Хотелось бы завершить тему Капсельской долины. Понимаю, что это уже малоинтересно читателю, потому что писать –то не о чем: долины нет, она уничтожена. Об этом? Скучно, неинтересно уже. И писать для кого? Для тех, кто ее уничтожал? Так они же циники, не знающие своей истории. Знали бы, так не поступали бы с природой. Они никого не слышат: захотели и сделали, и решено было уничтожить ландшафт долины и построить здесь дома, гостиницы, арт площадки, а все это огородить забором и назвать- Таврида арт. Как мне сказал водитель автобуса на Солнечную долину( идет мимо Капсельской долины): « Что сделано, то сделано, ничего не изменить». И он прав. Власть не посчиталась с мнением простых граждан, которые пытались бороться за сохранение здесь природы и ландшафта. Спросите любого крымчанина, и они тихо возмущаются: наряду с позитивными изменениями качества жизни на полуострове люди видят, как продолжают беспощадно губить Крым. Появились новые несуразные дома в Коктебеле, застраивается Капсельская долина и осталось одно только название: долина. Хотя идея классная: собрать творческую молодежь со всей страны на фестиваль около моря. Но не так же, создавая новое, выламывая руке природе? Это напоминает мне ленивого и жирного водителя частной машины: он пытается припарковаться прямо у крыльца магазина, вместо того, чтобы спокойно припарковаться подальше от крыльца магазина и спокойно пройти к нему- никому не мешая. Так и Капельская долина. Зачем надо было лезть прямо к морю и прямо на берегу строить дома? Причем, дома весьма уродливые. Причалы? Зачем они здесь? Тут прекрасные бухты. Ведь можно было бы построить Тавриду за километр- полтора от моря. И не трогать долину, бухты, не уродовать берег моря. Провести к нему дорожки, наладить движение сюда мини электроавтобусов. Сохранили бы и долину, и при этом создали бы новый творческий арт кластер в доступной досягаемости. Кто бывал тут, тот знает- тут стоит прямо на берегу моря огромный старинный пароход( внутри него снимали недавно сериал «Черная весна»). Его притащил один горе-бизнесмен еще во времена Украины, хотел тут устроить ресторан. Знаете, что было сделано самое ужасное? Чтобы установить тут пароход этот горе ресторатор… снес маленькую бухту. Совсем срыл берег и уничтожил ее, чтобы поставить сюда чудовище- пароход. Так он и стоит здесь. Было раньше тут три маленькие уютные бухты, теперь- всего две и все это благодаря чудовищу пароходу, который тут ржавеет на берегу. То же самое получилось и с Тавридой.

Теперь-то что зря сотрясать воздух? Теперь остаются только воспоминания тех, кто помнит, как тут было, а таких людей уже очень и очень мало.

И как издевательство смотрится знак на границе с Тавридой Арт : «Внимание: водоохранная зона».( снимок публикуем внизу). От кого охраняем море?

Тут еще и другое может случиться: из путешественника вы можете превратиться в …нарушителя. Вот как это было со мной. С пляжа «Ракета» я пошел по берегу моря от Маленьких камней, что у сопки ( снесли вершину, сделали плоской и поставили жирафа!) пошел в сторону Судака, по направлению мыса Алчак ( как пишут географы, некогда это был риф, когда тут присутствовал мировой океан).

Этим маршрутом мало кто ходит: большие валуны камней, купаться особо негде, потому что тут в море находится обширное плато и по этой причине- мелководье. Примерно так, как в фильме «Бриллиантовая» рука- идешь, идешь, вода по щиколотку, но можешь провалиться в дырку, как герой Миронова.

Иду вдоль берега. Тут как бы сразу три иронии судьбы поджидало. Первая- сразу за Маленькими камнями берег перегораживает пластмассовая сетка, и ее часть уходит на метр- полтора в море. Табличка: « Территорию охраняет ЧОП?». И что? Какую территорию? Почему? От Кого? Что значит эта информация? Где ЧОП и где море? Разумеется, я по морю обошел эту сетку и двинулся дальше. И вот первая ирония. Ровно на этом месте в 60-е 7-е годы, я уже упоминал раньше- стоял знак с надписью: « Стой! Стрельба без предупреждения!». Это хотя бы понятно было- начнут стрелять, если пойдешь вдоль берега в сторону запретной зоны, где была ракетная часть. А тут, какой- то ЧОП! Ну и что с того? Это ирония первая.

Короче, иду, гуляю, дышу морским воздухом. Потом решил подняться от моря по сопке. Тут, конечно еще то зрелище: на возвышенностях огромные фигуры из проволоки- сидящих людей, кита на склоне сопки, касатки… Видимо, эти фигуры светятся ночью. Видимо, создатели этих фигур и авторы такой идеи решили, что пейзажи возле моря будут не так красивы, без этих чудовищных изваяний.

Далее, за сопкой, как я понял, кластер на тему экологии. Множество строений. Бегает молодежь с бейджиками на груди. И вот ирония вторая. К морю раньше бежал довольно широкий ручей. Это была родниковая вода, а в дожди ручей наполнялся водой и превращался в полноводную речку. Один раз, после мощных дождей размыло даже дорогу в этом месте ( дорога была грунтовая и в этом месте под ней лежали трубы).

Из этого ручья можно было пить, вода была прозрачная - вода впадала в море. Ручей образовывался родниками горы Ай- Георгий, что позади Капсельской долины и его высота около 500 метров.

Что теперь? Ручей уже не бежит. А плавно течет в море … совершенно черного цвета вода. Откуда? Да видимо, от домов этого самого экологического кластера. И добавим к этой картине, до полноты ощущений: от этого экологического кластера находится в пятистах метрах очистное сооружение, явно уже устаревшее. И от двух огромных ям выкопанных вдоль дороги, неподалеку от мыса Алчак, ведущей к Судаку, и наполненных водой, распространяется вонища на всю округу, вплоть до экологического кластера.

Вот так слова сплелись с делами: слова и лозунги об экологии на территории кластера, и вонючая реальность. Это, повторю, ирония №2.

Теперь об иронии третьей. Когда-то давным-давно, во времена Украины я проходил по этому же маршруту. И ровно тут меня встретил парень:

-Сюды нельзя!

-Это почему?

-Вы шо, не бачитэ? Тут частна террыторыя!

-Не «бачу»

-Так подывытесь. Видэтэ эти строэныи?

Действительно, тут на территории примерно половина гектара были какие-то маленькие строения напоминавшие домишки- метр- полтора высотой, метр шириной. Потом мне объяснили, что так «столбили» за собой территорию, чтобы потом тут строить уже полноценные дома. Ну, как в той пословице про украинцев: « Не зъим, так понадкусываю».

Тогда дело миром кончилось, и я просто прошел дальше, а конопатый рыжий продолжал охранять «тэррыторыю».

И вот через 25 лет тут появился эко- кластер, из которого мне удалось выбраться уже с некоторым трудом….

Подхожу к одному из зданий, у окна сидит парень. -Можно подзарядить у вас телефон? Парень молчит. Выбегает из соседнего здания парень в комуфляже.

- У вас бейджик есть?

-Нет. А без бейджика никак?

«Странные люди тут живут»- подумал я и пошел дальше.И вот, когда уже до дороги осталось метров 50, и там где заканчивался жилой массив «экологического кластера», я оказываюсь между двух заборов, ведущих , как я сразу понял к КПП с шлагбаумом, с «рамкой».

«Так»…- подумал я- «просто так выбраться уже не получится»

И точно. Из здания КПП выбежал охранник.

-Вы кто? Как тут оказались?

-Никак не оказался. Шел по морю, вышел сюда

Охранник достает рацию:

-Проникновение на объект. Нарушитель.

Через минуту подъехала машина, вышел один парень в комуфляже, второй. Подошло еще два человека в комуфляже.

«Нормально»,- подумал я. Ну, а дальше началась «воспитательная» работа и перекрестный допрос.

-Вы откуда?

-От моря иду

-Вы видели знак, что это охраняемая территория?

-Видел

-А почему прошли?

-Погулять решил, вспомнить родные места, детство тут прошло

- Вы где живете? В частном доме? У вас есть забор?

-Есть забор. А что, Крым стал частной территорией?

Ну, короче говоря, дебаты продолжались еще минуты две, и меня выпустили с территории охраняемого эко-кластера. Не обыскав, кстати, рюкзак, где лежала бутылка открытого вина. А так, может быть, приписали еще и употребление алкоголя в общественном месте.

Вот такие еще неожиданности могут подстерегать путешественника в Крыму.

Нет уже никакого смысла вспоминать, как было, и как стало. На фото ниже-вот такой стала Капсельская долина, изуродованная «кластерами» и «творческими площадками». Потомкам не останется ничего- даже воспоминаний, как тут было красиво.

Таврида Арт: посторонним вход запрещен

Самое большое разочарование от путешествия в Крым - поездка в Капсельскую долину. Здесь сегодня расположилась на правах хозяина Таврида Арт. Посторонним к морю- вход запрещен. Капсельская долина- удивительной красоты место между мысом Меганом и мысом Алчак. Теперь это убито, растоптано. В этих чудесных местах ежегодно снимали фильмы, а один из последних, это сериал о молодежи «Черная весна». В фильме –кадры дуэлей на старинных пистолетах со смертельным исходом, на фоне мыса Меганом. Получилось символично с этим фильмом: убита и сама Капсельская долина. Сегодня тут Таврида Арт. Как написано на сайте Тавриды Арт, тут теперь- какие-то «акселераторы», "амбасадоры", «резиденты»… Все это на территории 30га, 30 арт-объектов, несколько сцен и павильоны для семинаров, лекций, мастер-классов. Все это окружено забором, множество видео камер. Капсельская долина теперь, это строго охраняемая территория. Забор идет на километры вплоть до мыса Меганом ( на снимке).

В 60-е и 70-е годы тут тоже была строго охраняемая территория, потому что ровно на этом месте находилась ракетная часть 72019 «Б». Перед входом и въездом в Капсельскую долину, стоял шлагбаум на дороге, и знак :«Стой!Проход запрещен». Стрельба без предупреждения». Здесь, метрах в 35 от моря , на возвышенности, располагался ракетный дивизион комплекса С-75, который всегда был на боевом дежурстве. Бывало, что в день сирена звучала по нескольку раз и солдаты с офицерами по тревоге бежали на ракетную позицию. Со стороны Турции регулярно летали самолеты США в нашу сторону. Проверяли нашу готовность. Из построек- казарма для солдат и четыре 4-х квартирных одноэтажных дома для офицеров, их семей. Поскольку долина была закрыта для посторонних, то можете представить, какой тут был рай: фауна и флора была в абсолютно девственном видеРакетная часть показана в художественном фильме «Ключи от неба» (1964 год). В главной роли солдата Ладоги дебютировал актер Александр Леньков. Когда необходимость присутствия здесь ракетной части пропала в связи с «известными процессами», то долгое время Капсельская долина сохраняла очарование и тут ничего не строили. Теперь пришла Таврида Арт. Уничтожать и уродовать природу, это, пожалуй, то что у нас очень хорошо умеют делать . В этом следовало бы создать заповедник природы- место историческое, тут жили древние греки, тут множество дольменов, места стоянок древних людей. Чистейшее море, родники, а сам Меганом – место силы. Но нет! Все это решено было уничтожить и построить тут арт кластер!

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко это все очень нравится : он один из авторов идеи построить тут ТАКОЕ. Вот что он сказал на открытии одного из фестивалей Тавриды, на котором собралось 5000 человек.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты». Слова, слова, слова… «Менять жизнь», уничтожая саму жизнь Капсельской долины! Теперь расскажу, что тут возле Тавриды Арт со мной приключилось, когда я захотел пройти к морю, к местам, где прошло мое детство, к Большим камням, которые находятся на пути к Меганому. И если процитировать слова Кириенко, то я не смог в середине этого сентября «добиться реализации своей мечты» и пройти к морю- к Большим камням. Вот как это было.

На фото большие ворота с надписью Таврида Арт. Слева и права от ворот- забор, видеокамеры. Короче режимный объект! Перекрыли проход к морю для таких «посторонних», как я. Не посторонние- это резиденты. Резиденты Тавриды, как их называют на сайте Тавриды Арт.

Иду через ворота, огибаю шлагбаум, и… выбегает охранник из помещения.

- Сюда нельзя!

-Почему?

-У вас есть пропуск?

-Нет, я к морю иду

-Нельзя без пропуска

- А как пройти?

-Зарегистрируйтесь на сайте

-На каком сайте?

-На сайте Таврида Арт

-Серьезно? Тут же степь, интернет у меня в телефоне не работает. Как я зарегистрируюсь?

-Это не ко мне вопрос

-А к кому?

- К тому, кто такие порядки установил

- К Кириенко, что ли?

- Я не знаю, кто это такой

Оказавшись потом в зоне Wi-Fi, я попробовал зарегистрироваться. Ну, все как подобные «резиденты» любят: куча шагов, начиная от пароля и персональных данных Пройдешь эти «шаги», и потом выяснится, что вообще не туда попал и нет возможности получить пропуск на пляж. Полагаю, что так и есть- доступ только для «резидентов» и прочих участников арт кластеров.

Дальше продолжать диалог с охранником к морю, не имело смысла. И я направил свои стопы в сторону Судака. Это 7 км.

Меня не пустили к морю, будто бы Таврида арт- спецобъект. А как могло и должно было бы быть? Тот же охранник спросил бы: «Если вы гость, то вам нужен разовый пропуск. Сейчас мы его выпишем. Кроме того, сейчас к вам подойдет наш волонтер и покажет территорию Тавриды Арт. Добро пожаловать!». Но ума не хватило именно так сделать.

И вот я шел вдоль забора, поглядывая налево сквозь решетку на море. Шел я по пешеходной дорожке, и тут же рядом тянулась велодорожка. Велодорожка и пешеходная дорожка вместе взятые по ширине, как и шоссе рядом. Со словом велодорожка у меня ассоциируется бездумное расходование бюджетных средств на такое же удовольствие в Саратове. И тут теперь, она, родимая велодорожка: тянется от мыса Алчак и до мыса Меганом, и это километров 10. Не встретил за час ни одного велосипедиста. Чем руководствовались, когда строили? Видимо, полагали, что всякий турист в Крым везет с собой велосипед в поезде?

Дошел до пляжа «Ракета». Выбранное название понятно: тут был ракетный дивизион, часть 72019 «Б». Это все, что от нее осталось- название. Хотя, на месте ракетной части уместно было бы построить кадетское училище, или воссоздать саму часть с ракетной позицией. Получился бы классный и живой мемориал. Тем более, часть названа в честь героя Советского Союза И.С. Пьянзина. В солдатской казарме был уголок, посвященный памяти Героя. На вечерней поверке, на перекличке всегда начинали с фамилии Героя и кто-то из солдат произносил: «Герой Советского Союза Иван Пьянзин пал смертью храбрых…». Летом на отдых в 60-х годах сюда приезжали родственники Героя.

Сейчас это все бездумно уничтожено, все сравняли с землей. И память, и здание солдатской казармы. И вот скажите мне господин Кириенко, а чем теперь пляж «Ракета», где есть столовая возле моря, каких сотни в Крыму отличается от других пляжей в Крыму? Названием? В чем прикол, что именно этом памятном месте все снесли и устроили тут столовую, кафе? Мало того, тут срезали части сопки возле моря, и поставили туда огромную фигуру жирафа. А здесь, в чем прикол? Какое отношение имеет жираф к Крыму?

Я уже помалкиваю, что ровно в ста метрах от пляжа лежит на морском дне самоходная баржа. Она затонула здесь во время десанта. Часть нашего десанта в 1942 году высаживалась именно этом месте, о чем говорит памятник на пригорке напротив бывшей ракетной позиции. Нынешним «резидентам» Тавриды никто ничего не рассказывает об истории этих мест. Видимо, не считают нужным чтить память героев. На деле, а не на словах. Взяли бы и подняли самоходную баржу. Сделали бы памятник. Кого интересует эта тема, может прочитать мою статью в Интернет газете «Свободная пресса». https://svpressa.ru/society/article/290496/?ysclid=lmtfbwlnfh319984396 : «Таврида АРТ-кластер»: пляски на костях десанта 1942 года

Много чего известно про Капсельскую долину. Именно тут, теперь на берегу пляжа «Ракета» снимался фильм «Начальник Чукотки» в 1966 году. Вот что можно найти в Интернете про это: «Съёмки фильма проходили на двух натурных площадках: зимние - на Кольском полуострове, неподалёку от города Апатиты, а летние - на морском побережье Крыма. Подходящий пейзаж - скалы и совершенно пустынное побережье - нашёлся в районе Судака (Меганом), в Лисьей бухте, вблизи Коктебеля. Впрочем, едва высадившись на берег, режиссёр, оператор и художник тут же были арестованы пограничниками. Как выяснилось в штабе, это пустынное место является территорией «очень секретной ракетной базы». Тем не менее, создателям фильма удалось уговорить ракетчиков». В фильме снимался великий уже тогда Алексей Грибов и начинающий актер Михаил Кононов. Знают ли хотя бы что-то про это «резиденты Тавриды»? Конечно, нет. Думаем, что и Кириенко не знает. А про фильм «Сказка о Мальчише Кибальчише»? Тоже тут снимался- прямо напротив ракетного дивизиона между сопками. Впрочем, о фильмах, снятых в этих местах можно рассказывать часами. Кстати, чем не тема для Тавриды Арт?

И вот, дойдя до пляжа «Ракета», к которому доступ открыт, я пошел вдоль моря. От Маленьких камней в сторону мыса Алчак. И тут меня ждало уж второе приключение, даже интереснее, чем первое, когда меня охранник не пустил к Большим камням. Я стал… нарушителем! Хотелось бы завершить тему Капсельской долины. Понимаю, что это уже малоинтересно читателю, потому что писать –то не о чем: долины нет, она уничтожена. Об этом? Скучно, неинтересно уже. И писать для кого? Для тех, кто ее уничтожал? Так они же циники, не знающие своей истории. Знали бы, так не поступали бы с природой. Они никого не слышат: захотели и сделали, и решено было уничтожить ландшафт долины и построить здесь дома, гостиницы, арт площадки, а все это огородить забором и назвать- Таврида арт. Как мне сказал водитель автобуса на Солнечную долину( идет мимо Капсельской долины): « Что сделано, то сделано, ничего не изменить». И он прав. Власть не посчиталась с мнением простых граждан, которые пытались бороться за сохранение здесь природы и ландшафта. Спросите любого крымчанина, и они тихо возмущаются: наряду с позитивными изменениями качества жизни на полуострове люди видят, как продолжают беспощадно губить Крым. Появились новые несуразные дома в Коктебеле, застраивается Капсельская долина и осталось одно только название: долина. Хотя идея классная: собрать творческую молодежь со всей страны на фестиваль около моря. Но не так же, создавая новое, выламывая руке природе? Это напоминает мне ленивого и жирного водителя частной машины: он пытается припарковаться прямо у крыльца магазина, вместо того, чтобы спокойно припарковаться подальше от крыльца магазина и спокойно пройти к нему- никому не мешая. Так и Капельская долина. Зачем надо было лезть прямо к морю и прямо на берегу строить дома? Причем, дома весьма уродливые. Причалы? Зачем они здесь? Тут прекрасные бухты. Ведь можно было бы построить Тавриду за километр- полтора от моря. И не трогать долину, бухты, не уродовать берег моря. Провести к нему дорожки, наладить движение сюда мини электроавтобусов. Сохранили бы и долину, и при этом создали бы новый творческий арт кластер в доступной досягаемости. Кто бывал тут, тот знает- тут стоит прямо на берегу моря огромный старинный пароход( внутри него снимали недавно сериал «Черная весна»). Его притащил один горе-бизнесмен еще во времена Украины, хотел тут устроить ресторан. Знаете, что было сделано самое ужасное? Чтобы установить тут пароход этот горе ресторатор… снес маленькую бухту. Совсем срыл берег и уничтожил ее, чтобы поставить сюда чудовище- пароход. Так он и стоит здесь. Было раньше тут три маленькие уютные бухты, теперь- всего две и все это благодаря чудовищу пароходу, который тут ржавеет на берегу. То же самое получилось и с Тавридой.

Теперь-то что зря сотрясать воздух? Теперь остаются только воспоминания тех, кто помнит, как тут было, а таких людей уже очень и очень мало.

И как издевательство смотрится знак на границе с Тавридой Арт : «Внимание: водоохранная зона».( снимок публикуем внизу). От кого охраняем море?

Тут еще и другое может случиться: из путешественника вы можете превратиться в …нарушителя. Вот как это было со мной. С пляжа «Ракета» я пошел по берегу моря от Маленьких камней, что у сопки ( снесли вершину, сделали плоской и поставили жирафа!) пошел в сторону Судака, по направлению мыса Алчак ( как пишут географы, некогда это был риф, когда тут присутствовал мировой океан).

Этим маршрутом мало кто ходит: большие валуны камней, купаться особо негде, потому что тут в море находится обширное плато и по этой причине- мелководье. Примерно так, как в фильме «Бриллиантовая» рука- идешь, идешь, вода по щиколотку, но можешь провалиться в дырку, как герой Миронова.

Иду вдоль берега. Тут как бы сразу три иронии судьбы поджидало. Первая- сразу за Маленькими камнями берег перегораживает пластмассовая сетка, и ее часть уходит на метр- полтора в море. Табличка: « Территорию охраняет ЧОП?». И что? Какую территорию? Почему? От Кого? Что значит эта информация? Где ЧОП и где море? Разумеется, я по морю обошел эту сетку и двинулся дальше. И вот первая ирония. Ровно на этом месте в 60-е 7-е годы, я уже упоминал раньше- стоял знак с надписью: « Стой! Стрельба без предупреждения!». Это хотя бы понятно было- начнут стрелять, если пойдешь вдоль берега в сторону запретной зоны, где была ракетная часть. А тут, какой- то ЧОП! Ну и что с того? Это ирония первая.

Короче, иду, гуляю, дышу морским воздухом. Потом решил подняться от моря по сопке. Тут, конечно еще то зрелище: на возвышенностях огромные фигуры из проволоки- сидящих людей, кита на склоне сопки, касатки… Видимо, эти фигуры светятся ночью. Видимо, создатели этих фигур и авторы такой идеи решили, что пейзажи возле моря будут не так красивы, без этих чудовищных изваяний.

Далее, за сопкой, как я понял, кластер на тему экологии. Множество строений. Бегает молодежь с бейджиками на груди. И вот ирония вторая. К морю раньше бежал довольно широкий ручей. Это была родниковая вода, а в дожди ручей наполнялся водой и превращался в полноводную речку. Один раз, после мощных дождей размыло даже дорогу в этом месте ( дорога была грунтовая и в этом месте под ней лежали трубы).

Из этого ручья можно было пить, вода была прозрачная - вода впадала в море. Ручей образовывался родниками горы Ай- Георгий, что позади Капсельской долины и его высота около 500 метров.

Что теперь? Ручей уже не бежит. А плавно течет в море … совершенно черного цвета вода. Откуда? Да видимо, от домов этого самого экологического кластера. И добавим к этой картине, до полноты ощущений: от этого экологического кластера находится в пятистах метрах очистное сооружение, явно уже устаревшее. И от двух огромных ям выкопанных вдоль дороги, неподалеку от мыса Алчак, ведущей к Судаку, и наполненных водой, распространяется вонища на всю округу, вплоть до экологического кластера.

Вот так слова сплелись с делами: слова и лозунги об экологии на территории кластера, и вонючая реальность. Это, повторю, ирония №2.

Теперь об иронии третьей. Когда-то давным-давно, во времена Украины я проходил по этому же маршруту. И ровно тут меня встретил парень:

-Сюды нельзя!

-Это почему?

-Вы шо, не бачитэ? Тут частна террыторыя!

-Не «бачу»

-Так подывытесь. Видэтэ эти строэныи?

Действительно, тут на территории примерно половина гектара были какие-то маленькие строения напоминавшие домишки- метр- полтора высотой, метр шириной. Потом мне объяснили, что так «столбили» за собой территорию, чтобы потом тут строить уже полноценные дома. Ну, как в той пословице про украинцев: « Не зъим, так понадкусываю».

Тогда дело миром кончилось, и я просто прошел дальше, а конопатый рыжий продолжал охранять «тэррыторыю».

И вот через 25 лет тут появился эко- кластер, из которого мне удалось выбраться уже с некоторым трудом….

Подхожу к одному из зданий, у окна сидит парень. -Можно подзарядить у вас телефон? Парень молчит. Выбегает из соседнего здания парень в комуфляже.

- У вас бейджик есть?

-Нет. А без бейджика никак?

«Странные люди тут живут»- подумал я и пошел дальше.И вот, когда уже до дороги осталось метров 50, и там где заканчивался жилой массив «экологического кластера», я оказываюсь между двух заборов, ведущих , как я сразу понял к КПП с шлагбаумом, с «рамкой».

«Так»…- подумал я- «просто так выбраться уже не получится»

И точно. Из здания КПП выбежал охранник.

-Вы кто? Как тут оказались?

-Никак не оказался. Шел по морю, вышел сюда

Охранник достает рацию:

-Проникновение на объект. Нарушитель.

Через минуту подъехала машина, вышел один парень в комуфляже, второй. Подошло еще два человека в комуфляже.

«Нормально»,- подумал я. Ну, а дальше началась «воспитательная» работа и перекрестный допрос.

-Вы откуда?

-От моря иду

-Вы видели знак, что это охраняемая территория?

-Видел

-А почему прошли?

-Погулять решил, вспомнить родные места, детство тут прошло

- Вы где живете? В частном доме? У вас есть забор?

-Есть забор. А что, Крым стал частной территорией?

Ну, короче говоря, дебаты продолжались еще минуты две, и меня выпустили с территории охраняемого эко-кластера. Не обыскав, кстати, рюкзак, где лежала бутылка открытого вина. А так, может быть, приписали еще и употребление алкоголя в общественном месте.

Вот такие еще неожиданности могут подстерегать путешественника в Крыму.

Нет уже никакого смысла вспоминать, как было, и как стало. На фото ниже-вот такой стала Капсельская долина, изуродованная «кластерами» и «творческими площадками». Потомкам не останется ничего- даже воспоминаний, как тут было красиво.

Таврида Арт: посторонним вход запрещен

Самое большое разочарование от путешествия в Крым - поездка в Капсельскую долину. Здесь сегодня расположилась на правах хозяина Таврида Арт. Посторонним к морю- вход запрещен. Капсельская долина- удивительной красоты место между мысом Меганом и мысом Алчак. Теперь это убито, растоптано. В этих чудесных местах ежегодно снимали фильмы, а один из последних, это сериал о молодежи «Черная весна». В фильме –кадры дуэлей на старинных пистолетах со смертельным исходом, на фоне мыса Меганом. Получилось символично с этим фильмом: убита и сама Капсельская долина. Сегодня тут Таврида Арт. Как написано на сайте Тавриды Арт, тут теперь- какие-то «акселераторы», "амбасадоры", «резиденты»… Все это на территории 30га, 30 арт-объектов, несколько сцен и павильоны для семинаров, лекций, мастер-классов. Все это окружено забором, множество видео камер. Капсельская долина теперь, это строго охраняемая территория. Забор идет на километры вплоть до мыса Меганом ( на снимке).

В 60-е и 70-е годы тут тоже была строго охраняемая территория, потому что ровно на этом месте находилась ракетная часть 72019 «Б». Перед входом и въездом в Капсельскую долину, стоял шлагбаум на дороге, и знак :«Стой!Проход запрещен». Стрельба без предупреждения». Здесь, метрах в 35 от моря , на возвышенности, располагался ракетный дивизион комплекса С-75, который всегда был на боевом дежурстве. Бывало, что в день сирена звучала по нескольку раз и солдаты с офицерами по тревоге бежали на ракетную позицию. Со стороны Турции регулярно летали самолеты США в нашу сторону. Проверяли нашу готовность. Из построек- казарма для солдат и четыре 4-х квартирных одноэтажных дома для офицеров, их семей. Поскольку долина была закрыта для посторонних, то можете представить, какой тут был рай: фауна и флора была в абсолютно девственном видеРакетная часть показана в художественном фильме «Ключи от неба» (1964 год). В главной роли солдата Ладоги дебютировал актер Александр Леньков. Когда необходимость присутствия здесь ракетной части пропала в связи с «известными процессами», то долгое время Капсельская долина сохраняла очарование и тут ничего не строили. Теперь пришла Таврида Арт. Уничтожать и уродовать природу, это, пожалуй, то что у нас очень хорошо умеют делать . В этом следовало бы создать заповедник природы- место историческое, тут жили древние греки, тут множество дольменов, места стоянок древних людей. Чистейшее море, родники, а сам Меганом – место силы. Но нет! Все это решено было уничтожить и построить тут арт кластер!

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко это все очень нравится : он один из авторов идеи построить тут ТАКОЕ. Вот что он сказал на открытии одного из фестивалей Тавриды, на котором собралось 5000 человек.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты». Слова, слова, слова… «Менять жизнь», уничтожая саму жизнь Капсельской долины! Теперь расскажу, что тут возле Тавриды Арт со мной приключилось, когда я захотел пройти к морю, к местам, где прошло мое детство, к Большим камням, которые находятся на пути к Меганому. И если процитировать слова Кириенко, то я не смог в середине этого сентября «добиться реализации своей мечты» и пройти к морю- к Большим камням. Вот как это было.

На фото большие ворота с надписью Таврида Арт. Слева и права от ворот- забор, видеокамеры. Короче режимный объект! Перекрыли проход к морю для таких «посторонних», как я. Не посторонние- это резиденты. Резиденты Тавриды, как их называют на сайте Тавриды Арт.

Иду через ворота, огибаю шлагбаум, и… выбегает охранник из помещения.

- Сюда нельзя!

-Почему?

-У вас есть пропуск?

-Нет, я к морю иду

-Нельзя без пропуска

- А как пройти?

-Зарегистрируйтесь на сайте

-На каком сайте?

-На сайте Таврида Арт

-Серьезно? Тут же степь, интернет у меня в телефоне не работает. Как я зарегистрируюсь?

-Это не ко мне вопрос

-А к кому?

- К тому, кто такие порядки установил

- К Кириенко, что ли?

- Я не знаю, кто это такой

Оказавшись потом в зоне Wi-Fi, я попробовал зарегистрироваться. Ну, все как подобные «резиденты» любят: куча шагов, начиная от пароля и персональных данных Пройдешь эти «шаги», и потом выяснится, что вообще не туда попал и нет возможности получить пропуск на пляж. Полагаю, что так и есть- доступ только для «резидентов» и прочих участников арт кластеров.

Дальше продолжать диалог с охранником к морю, не имело смысла. И я направил свои стопы в сторону Судака. Это 7 км.

Меня не пустили к морю, будто бы Таврида арт- спецобъект. А как могло и должно было бы быть? Тот же охранник спросил бы: «Если вы гость, то вам нужен разовый пропуск. Сейчас мы его выпишем. Кроме того, сейчас к вам подойдет наш волонтер и покажет территорию Тавриды Арт. Добро пожаловать!». Но ума не хватило именно так сделать.

И вот я шел вдоль забора, поглядывая налево сквозь решетку на море. Шел я по пешеходной дорожке, и тут же рядом тянулась велодорожка. Велодорожка и пешеходная дорожка вместе взятые по ширине, как и шоссе рядом. Со словом велодорожка у меня ассоциируется бездумное расходование бюджетных средств на такое же удовольствие в Саратове. И тут теперь, она, родимая велодорожка: тянется от мыса Алчак и до мыса Меганом, и это километров 10. Не встретил за час ни одного велосипедиста. Чем руководствовались, когда строили? Видимо, полагали, что всякий турист в Крым везет с собой велосипед в поезде?

Дошел до пляжа «Ракета». Выбранное название понятно: тут был ракетный дивизион, часть 72019 «Б». Это все, что от нее осталось- название. Хотя, на месте ракетной части уместно было бы построить кадетское училище, или воссоздать саму часть с ракетной позицией. Получился бы классный и живой мемориал. Тем более, часть названа в честь героя Советского Союза И.С. Пьянзина. В солдатской казарме был уголок, посвященный памяти Героя. На вечерней поверке, на перекличке всегда начинали с фамилии Героя и кто-то из солдат произносил: «Герой Советского Союза Иван Пьянзин пал смертью храбрых…». Летом на отдых в 60-х годах сюда приезжали родственники Героя.

Сейчас это все бездумно уничтожено, все сравняли с землей. И память, и здание солдатской казармы. И вот скажите мне господин Кириенко, а чем теперь пляж «Ракета», где есть столовая возле моря, каких сотни в Крыму отличается от других пляжей в Крыму? Названием? В чем прикол, что именно этом памятном месте все снесли и устроили тут столовую, кафе? Мало того, тут срезали части сопки возле моря, и поставили туда огромную фигуру жирафа. А здесь, в чем прикол? Какое отношение имеет жираф к Крыму?

Я уже помалкиваю, что ровно в ста метрах от пляжа лежит на морском дне самоходная баржа. Она затонула здесь во время десанта. Часть нашего десанта в 1942 году высаживалась именно этом месте, о чем говорит памятник на пригорке напротив бывшей ракетной позиции. Нынешним «резидентам» Тавриды никто ничего не рассказывает об истории этих мест. Видимо, не считают нужным чтить память героев. На деле, а не на словах. Взяли бы и подняли самоходную баржу. Сделали бы памятник. Кого интересует эта тема, может прочитать мою статью в Интернет газете «Свободная пресса». https://svpressa.ru/society/article/290496/?ysclid=lmtfbwlnfh319984396 : «Таврида АРТ-кластер»: пляски на костях десанта 1942 года

Много чего известно про Капсельскую долину. Именно тут, теперь на берегу пляжа «Ракета» снимался фильм «Начальник Чукотки» в 1966 году. Вот что можно найти в Интернете про это: «Съёмки фильма проходили на двух натурных площадках: зимние - на Кольском полуострове, неподалёку от города Апатиты, а летние - на морском побережье Крыма. Подходящий пейзаж - скалы и совершенно пустынное побережье - нашёлся в районе Судака (Меганом), в Лисьей бухте, вблизи Коктебеля. Впрочем, едва высадившись на берег, режиссёр, оператор и художник тут же были арестованы пограничниками. Как выяснилось в штабе, это пустынное место является территорией «очень секретной ракетной базы». Тем не менее, создателям фильма удалось уговорить ракетчиков». В фильме снимался великий уже тогда Алексей Грибов и начинающий актер Михаил Кононов. Знают ли хотя бы что-то про это «резиденты Тавриды»? Конечно, нет. Думаем, что и Кириенко не знает. А про фильм «Сказка о Мальчише Кибальчише»? Тоже тут снимался- прямо напротив ракетного дивизиона между сопками. Впрочем, о фильмах, снятых в этих местах можно рассказывать часами. Кстати, чем не тема для Тавриды Арт?

И вот, дойдя до пляжа «Ракета», к которому доступ открыт, я пошел вдоль моря. От Маленьких камней в сторону мыса Алчак. И тут меня ждало уж второе приключение, даже интереснее, чем первое, когда меня охранник не пустил к Большим камням. Я стал… нарушителем! Хотелось бы завершить тему Капсельской долины. Понимаю, что это уже малоинтересно читателю, потому что писать –то не о чем: долины нет, она уничтожена. Об этом? Скучно, неинтересно уже. И писать для кого? Для тех, кто ее уничтожал? Так они же циники, не знающие своей истории. Знали бы, так не поступали бы с природой. Они никого не слышат: захотели и сделали, и решено было уничтожить ландшафт долины и построить здесь дома, гостиницы, арт площадки, а все это огородить забором и назвать- Таврида арт. Как мне сказал водитель автобуса на Солнечную долину( идет мимо Капсельской долины): « Что сделано, то сделано, ничего не изменить». И он прав. Власть не посчиталась с мнением простых граждан, которые пытались бороться за сохранение здесь природы и ландшафта. Спросите любого крымчанина, и они тихо возмущаются: наряду с позитивными изменениями качества жизни на полуострове люди видят, как продолжают беспощадно губить Крым. Появились новые несуразные дома в Коктебеле, застраивается Капсельская долина и осталось одно только название: долина. Хотя идея классная: собрать творческую молодежь со всей страны на фестиваль около моря. Но не так же, создавая новое, выламывая руке природе? Это напоминает мне ленивого и жирного водителя частной машины: он пытается припарковаться прямо у крыльца магазина, вместо того, чтобы спокойно припарковаться подальше от крыльца магазина и спокойно пройти к нему- никому не мешая. Так и Капельская долина. Зачем надо было лезть прямо к морю и прямо на берегу строить дома? Причем, дома весьма уродливые. Причалы? Зачем они здесь? Тут прекрасные бухты. Ведь можно было бы построить Тавриду за километр- полтора от моря. И не трогать долину, бухты, не уродовать берег моря. Провести к нему дорожки, наладить движение сюда мини электроавтобусов. Сохранили бы и долину, и при этом создали бы новый творческий арт кластер в доступной досягаемости. Кто бывал тут, тот знает- тут стоит прямо на берегу моря огромный старинный пароход( внутри него снимали недавно сериал «Черная весна»). Его притащил один горе-бизнесмен еще во времена Украины, хотел тут устроить ресторан. Знаете, что было сделано самое ужасное? Чтобы установить тут пароход этот горе ресторатор… снес маленькую бухту. Совсем срыл берег и уничтожил ее, чтобы поставить сюда чудовище- пароход. Так он и стоит здесь. Было раньше тут три маленькие уютные бухты, теперь- всего две и все это благодаря чудовищу пароходу, который тут ржавеет на берегу. То же самое получилось и с Тавридой.

Теперь-то что зря сотрясать воздух? Теперь остаются только воспоминания тех, кто помнит, как тут было, а таких людей уже очень и очень мало.

И как издевательство смотрится знак на границе с Тавридой Арт : «Внимание: водоохранная зона».( снимок публикуем внизу). От кого охраняем море?

Тут еще и другое может случиться: из путешественника вы можете превратиться в …нарушителя. Вот как это было со мной. С пляжа «Ракета» я пошел по берегу моря от Маленьких камней, что у сопки ( снесли вершину, сделали плоской и поставили жирафа!) пошел в сторону Судака, по направлению мыса Алчак ( как пишут географы, некогда это был риф, когда тут присутствовал мировой океан).

Этим маршрутом мало кто ходит: большие валуны камней, купаться особо негде, потому что тут в море находится обширное плато и по этой причине- мелководье. Примерно так, как в фильме «Бриллиантовая» рука- идешь, идешь, вода по щиколотку, но можешь провалиться в дырку, как герой Миронова.

Иду вдоль берега. Тут как бы сразу три иронии судьбы поджидало. Первая- сразу за Маленькими камнями берег перегораживает пластмассовая сетка, и ее часть уходит на метр- полтора в море. Табличка: « Территорию охраняет ЧОП?». И что? Какую территорию? Почему? От Кого? Что значит эта информация? Где ЧОП и где море? Разумеется, я по морю обошел эту сетку и двинулся дальше. И вот первая ирония. Ровно на этом месте в 60-е 7-е годы, я уже упоминал раньше- стоял знак с надписью: « Стой! Стрельба без предупреждения!». Это хотя бы понятно было- начнут стрелять, если пойдешь вдоль берега в сторону запретной зоны, где была ракетная часть. А тут, какой- то ЧОП! Ну и что с того? Это ирония первая.

Короче, иду, гуляю, дышу морским воздухом. Потом решил подняться от моря по сопке. Тут, конечно еще то зрелище: на возвышенностях огромные фигуры из проволоки- сидящих людей, кита на склоне сопки, касатки… Видимо, эти фигуры светятся ночью. Видимо, создатели этих фигур и авторы такой идеи решили, что пейзажи возле моря будут не так красивы, без этих чудовищных изваяний.

Далее, за сопкой, как я понял, кластер на тему экологии. Множество строений. Бегает молодежь с бейджиками на груди. И вот ирония вторая. К морю раньше бежал довольно широкий ручей. Это была родниковая вода, а в дожди ручей наполнялся водой и превращался в полноводную речку. Один раз, после мощных дождей размыло даже дорогу в этом месте ( дорога была грунтовая и в этом месте под ней лежали трубы).

Из этого ручья можно было пить, вода была прозрачная - вода впадала в море. Ручей образовывался родниками горы Ай- Георгий, что позади Капсельской долины и его высота около 500 метров.

Что теперь? Ручей уже не бежит. А плавно течет в море … совершенно черного цвета вода. Откуда? Да видимо, от домов этого самого экологического кластера. И добавим к этой картине, до полноты ощущений: от этого экологического кластера находится в пятистах метрах очистное сооружение, явно уже устаревшее. И от двух огромных ям выкопанных вдоль дороги, неподалеку от мыса Алчак, ведущей к Судаку, и наполненных водой, распространяется вонища на всю округу, вплоть до экологического кластера.

Вот так слова сплелись с делами: слова и лозунги об экологии на территории кластера, и вонючая реальность. Это, повторю, ирония №2.

Теперь об иронии третьей. Когда-то давным-давно, во времена Украины я проходил по этому же маршруту. И ровно тут меня встретил парень:

-Сюды нельзя!

-Это почему?

-Вы шо, не бачитэ? Тут частна террыторыя!

-Не «бачу»

-Так подывытесь. Видэтэ эти строэныи?

Действительно, тут на территории примерно половина гектара были какие-то маленькие строения напоминавшие домишки- метр- полтора высотой, метр шириной. Потом мне объяснили, что так «столбили» за собой территорию, чтобы потом тут строить уже полноценные дома. Ну, как в той пословице про украинцев: « Не зъим, так понадкусываю».

Тогда дело миром кончилось, и я просто прошел дальше, а конопатый рыжий продолжал охранять «тэррыторыю».

И вот через 25 лет тут появился эко- кластер, из которого мне удалось выбраться уже с некоторым трудом….

Подхожу к одному из зданий, у окна сидит парень. -Можно подзарядить у вас телефон? Парень молчит. Выбегает из соседнего здания парень в комуфляже.

- У вас бейджик есть?

-Нет. А без бейджика никак?

«Странные люди тут живут»- подумал я и пошел дальше.И вот, когда уже до дороги осталось метров 50, и там где заканчивался жилой массив «экологического кластера», я оказываюсь между двух заборов, ведущих , как я сразу понял к КПП с шлагбаумом, с «рамкой».

«Так»…- подумал я- «просто так выбраться уже не получится»

И точно. Из здания КПП выбежал охранник.

-Вы кто? Как тут оказались?

-Никак не оказался. Шел по морю, вышел сюда

Охранник достает рацию:

-Проникновение на объект. Нарушитель.

Через минуту подъехала машина, вышел один парень в комуфляже, второй. Подошло еще два человека в комуфляже.

«Нормально»,- подумал я. Ну, а дальше началась «воспитательная» работа и перекрестный допрос.

-Вы откуда?

-От моря иду

-Вы видели знак, что это охраняемая территория?

-Видел

-А почему прошли?

-Погулять решил, вспомнить родные места, детство тут прошло

- Вы где живете? В частном доме? У вас есть забор?

-Есть забор. А что, Крым стал частной территорией?

Ну, короче говоря, дебаты продолжались еще минуты две, и меня выпустили с территории охраняемого эко-кластера. Не обыскав, кстати, рюкзак, где лежала бутылка открытого вина. А так, может быть, приписали еще и употребление алкоголя в общественном месте.

Вот такие еще неожиданности могут подстерегать путешественника в Крыму.

Нет уже никакого смысла вспоминать, как было, и как стало. На фото ниже-вот такой стала Капсельская долина, изуродованная «кластерами» и «творческими площадками». Потомкам не останется ничего- даже воспоминаний, как тут было красиво.

Таврида Арт: посторонним вход запрещен

Самое большое разочарование от путешествия в Крым - поездка в Капсельскую долину. Здесь сегодня расположилась на правах хозяина Таврида Арт. Посторонним к морю- вход запрещен. Капсельская долина- удивительной красоты место между мысом Меганом и мысом Алчак. Теперь это убито, растоптано. В этих чудесных местах ежегодно снимали фильмы, а один из последних, это сериал о молодежи «Черная весна». В фильме –кадры дуэлей на старинных пистолетах со смертельным исходом, на фоне мыса Меганом. Получилось символично с этим фильмом: убита и сама Капсельская долина. Сегодня тут Таврида Арт. Как написано на сайте Тавриды Арт, тут теперь- какие-то «акселераторы», "амбасадоры", «резиденты»… Все это на территории 30га, 30 арт-объектов, несколько сцен и павильоны для семинаров, лекций, мастер-классов. Все это окружено забором, множество видео камер. Капсельская долина теперь, это строго охраняемая территория. Забор идет на километры вплоть до мыса Меганом ( на снимке).

В 60-е и 70-е годы тут тоже была строго охраняемая территория, потому что ровно на этом месте находилась ракетная часть 72019 «Б». Перед входом и въездом в Капсельскую долину, стоял шлагбаум на дороге, и знак :«Стой!Проход запрещен». Стрельба без предупреждения». Здесь, метрах в 35 от моря , на возвышенности, располагался ракетный дивизион комплекса С-75, который всегда был на боевом дежурстве. Бывало, что в день сирена звучала по нескольку раз и солдаты с офицерами по тревоге бежали на ракетную позицию. Со стороны Турции регулярно летали самолеты США в нашу сторону. Проверяли нашу готовность. Из построек- казарма для солдат и четыре 4-х квартирных одноэтажных дома для офицеров, их семей. Поскольку долина была закрыта для посторонних, то можете представить, какой тут был рай: фауна и флора была в абсолютно девственном видеРакетная часть показана в художественном фильме «Ключи от неба» (1964 год). В главной роли солдата Ладоги дебютировал актер Александр Леньков. Когда необходимость присутствия здесь ракетной части пропала в связи с «известными процессами», то долгое время Капсельская долина сохраняла очарование и тут ничего не строили. Теперь пришла Таврида Арт. Уничтожать и уродовать природу, это, пожалуй, то что у нас очень хорошо умеют делать . В этом следовало бы создать заповедник природы- место историческое, тут жили древние греки, тут множество дольменов, места стоянок древних людей. Чистейшее море, родники, а сам Меганом – место силы. Но нет! Все это решено было уничтожить и построить тут арт кластер!

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко это все очень нравится : он один из авторов идеи построить тут ТАКОЕ. Вот что он сказал на открытии одного из фестивалей Тавриды, на котором собралось 5000 человек.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты». Слова, слова, слова… «Менять жизнь», уничтожая саму жизнь Капсельской долины! Теперь расскажу, что тут возле Тавриды Арт со мной приключилось, когда я захотел пройти к морю, к местам, где прошло мое детство, к Большим камням, которые находятся на пути к Меганому. И если процитировать слова Кириенко, то я не смог в середине этого сентября «добиться реализации своей мечты» и пройти к морю- к Большим камням. Вот как это было.

На фото большие ворота с надписью Таврида Арт. Слева и права от ворот- забор, видеокамеры. Короче режимный объект! Перекрыли проход к морю для таких «посторонних», как я. Не посторонние- это резиденты. Резиденты Тавриды, как их называют на сайте Тавриды Арт.

Иду через ворота, огибаю шлагбаум, и… выбегает охранник из помещения.

- Сюда нельзя!

-Почему?

-У вас есть пропуск?

-Нет, я к морю иду

-Нельзя без пропуска

- А как пройти?

-Зарегистрируйтесь на сайте

-На каком сайте?

-На сайте Таврида Арт

-Серьезно? Тут же степь, интернет у меня в телефоне не работает. Как я зарегистрируюсь?

-Это не ко мне вопрос

-А к кому?

- К тому, кто такие порядки установил

- К Кириенко, что ли?

- Я не знаю, кто это такой

Оказавшись потом в зоне Wi-Fi, я попробовал зарегистрироваться. Ну, все как подобные «резиденты» любят: куча шагов, начиная от пароля и персональных данных Пройдешь эти «шаги», и потом выяснится, что вообще не туда попал и нет возможности получить пропуск на пляж. Полагаю, что так и есть- доступ только для «резидентов» и прочих участников арт кластеров.

Дальше продолжать диалог с охранником к морю, не имело смысла. И я направил свои стопы в сторону Судака. Это 7 км.

Меня не пустили к морю, будто бы Таврида арт- спецобъект. А как могло и должно было бы быть? Тот же охранник спросил бы: «Если вы гость, то вам нужен разовый пропуск. Сейчас мы его выпишем. Кроме того, сейчас к вам подойдет наш волонтер и покажет территорию Тавриды Арт. Добро пожаловать!». Но ума не хватило именно так сделать.

И вот я шел вдоль забора, поглядывая налево сквозь решетку на море. Шел я по пешеходной дорожке, и тут же рядом тянулась велодорожка. Велодорожка и пешеходная дорожка вместе взятые по ширине, как и шоссе рядом. Со словом велодорожка у меня ассоциируется бездумное расходование бюджетных средств на такое же удовольствие в Саратове. И тут теперь, она, родимая велодорожка: тянется от мыса Алчак и до мыса Меганом, и это километров 10. Не встретил за час ни одного велосипедиста. Чем руководствовались, когда строили? Видимо, полагали, что всякий турист в Крым везет с собой велосипед в поезде?

Дошел до пляжа «Ракета». Выбранное название понятно: тут был ракетный дивизион, часть 72019 «Б». Это все, что от нее осталось- название. Хотя, на месте ракетной части уместно было бы построить кадетское училище, или воссоздать саму часть с ракетной позицией. Получился бы классный и живой мемориал. Тем более, часть названа в честь героя Советского Союза И.С. Пьянзина. В солдатской казарме был уголок, посвященный памяти Героя. На вечерней поверке, на перекличке всегда начинали с фамилии Героя и кто-то из солдат произносил: «Герой Советского Союза Иван Пьянзин пал смертью храбрых…». Летом на отдых в 60-х годах сюда приезжали родственники Героя.

Сейчас это все бездумно уничтожено, все сравняли с землей. И память, и здание солдатской казармы. И вот скажите мне господин Кириенко, а чем теперь пляж «Ракета», где есть столовая возле моря, каких сотни в Крыму отличается от других пляжей в Крыму? Названием? В чем прикол, что именно этом памятном месте все снесли и устроили тут столовую, кафе? Мало того, тут срезали части сопки возле моря, и поставили туда огромную фигуру жирафа. А здесь, в чем прикол? Какое отношение имеет жираф к Крыму?

Я уже помалкиваю, что ровно в ста метрах от пляжа лежит на морском дне самоходная баржа. Она затонула здесь во время десанта. Часть нашего десанта в 1942 году высаживалась именно этом месте, о чем говорит памятник на пригорке напротив бывшей ракетной позиции. Нынешним «резидентам» Тавриды никто ничего не рассказывает об истории этих мест. Видимо, не считают нужным чтить память героев. На деле, а не на словах. Взяли бы и подняли самоходную баржу. Сделали бы памятник. Кого интересует эта тема, может прочитать мою статью в Интернет газете «Свободная пресса». https://svpressa.ru/society/article/290496/?ysclid=lmtfbwlnfh319984396 : «Таврида АРТ-кластер»: пляски на костях десанта 1942 года

Много чего известно про Капсельскую долину. Именно тут, теперь на берегу пляжа «Ракета» снимался фильм «Начальник Чукотки» в 1966 году. Вот что можно найти в Интернете про это: «Съёмки фильма проходили на двух натурных площадках: зимние - на Кольском полуострове, неподалёку от города Апатиты, а летние - на морском побережье Крыма. Подходящий пейзаж - скалы и совершенно пустынное побережье - нашёлся в районе Судака (Меганом), в Лисьей бухте, вблизи Коктебеля. Впрочем, едва высадившись на берег, режиссёр, оператор и художник тут же были арестованы пограничниками. Как выяснилось в штабе, это пустынное место является территорией «очень секретной ракетной базы». Тем не менее, создателям фильма удалось уговорить ракетчиков». В фильме снимался великий уже тогда Алексей Грибов и начинающий актер Михаил Кононов. Знают ли хотя бы что-то про это «резиденты Тавриды»? Конечно, нет. Думаем, что и Кириенко не знает. А про фильм «Сказка о Мальчише Кибальчише»? Тоже тут снимался- прямо напротив ракетного дивизиона между сопками. Впрочем, о фильмах, снятых в этих местах можно рассказывать часами. Кстати, чем не тема для Тавриды Арт?

И вот, дойдя до пляжа «Ракета», к которому доступ открыт, я пошел вдоль моря. От Маленьких камней в сторону мыса Алчак. И тут меня ждало уж второе приключение, даже интереснее, чем первое, когда меня охранник не пустил к Большим камням. Я стал… нарушителем! Хотелось бы завершить тему Капсельской долины. Понимаю, что это уже малоинтересно читателю, потому что писать –то не о чем: долины нет, она уничтожена. Об этом? Скучно, неинтересно уже. И писать для кого? Для тех, кто ее уничтожал? Так они же циники, не знающие своей истории. Знали бы, так не поступали бы с природой. Они никого не слышат: захотели и сделали, и решено было уничтожить ландшафт долины и построить здесь дома, гостиницы, арт площадки, а все это огородить забором и назвать- Таврида арт. Как мне сказал водитель автобуса на Солнечную долину( идет мимо Капсельской долины): « Что сделано, то сделано, ничего не изменить». И он прав. Власть не посчиталась с мнением простых граждан, которые пытались бороться за сохранение здесь природы и ландшафта. Спросите любого крымчанина, и они тихо возмущаются: наряду с позитивными изменениями качества жизни на полуострове люди видят, как продолжают беспощадно губить Крым. Появились новые несуразные дома в Коктебеле, застраивается Капсельская долина и осталось одно только название: долина. Хотя идея классная: собрать творческую молодежь со всей страны на фестиваль около моря. Но не так же, создавая новое, выламывая руке природе? Это напоминает мне ленивого и жирного водителя частной машины: он пытается припарковаться прямо у крыльца магазина, вместо того, чтобы спокойно припарковаться подальше от крыльца магазина и спокойно пройти к нему- никому не мешая. Так и Капельская долина. Зачем надо было лезть прямо к морю и прямо на берегу строить дома? Причем, дома весьма уродливые. Причалы? Зачем они здесь? Тут прекрасные бухты. Ведь можно было бы построить Тавриду за километр- полтора от моря. И не трогать долину, бухты, не уродовать берег моря. Провести к нему дорожки, наладить движение сюда мини электроавтобусов. Сохранили бы и долину, и при этом создали бы новый творческий арт кластер в доступной досягаемости. Кто бывал тут, тот знает- тут стоит прямо на берегу моря огромный старинный пароход( внутри него снимали недавно сериал «Черная весна»). Его притащил один горе-бизнесмен еще во времена Украины, хотел тут устроить ресторан. Знаете, что было сделано самое ужасное? Чтобы установить тут пароход этот горе ресторатор… снес маленькую бухту. Совсем срыл берег и уничтожил ее, чтобы поставить сюда чудовище- пароход. Так он и стоит здесь. Было раньше тут три маленькие уютные бухты, теперь- всего две и все это благодаря чудовищу пароходу, который тут ржавеет на берегу. То же самое получилось и с Тавридой.

Теперь-то что зря сотрясать воздух? Теперь остаются только воспоминания тех, кто помнит, как тут было, а таких людей уже очень и очень мало.

И как издевательство смотрится знак на границе с Тавридой Арт : «Внимание: водоохранная зона».( снимок публикуем внизу). От кого охраняем море?

Тут еще и другое может случиться: из путешественника вы можете превратиться в …нарушителя. Вот как это было со мной. С пляжа «Ракета» я пошел по берегу моря от Маленьких камней, что у сопки ( снесли вершину, сделали плоской и поставили жирафа!) пошел в сторону Судака, по направлению мыса Алчак ( как пишут географы, некогда это был риф, когда тут присутствовал мировой океан).

Этим маршрутом мало кто ходит: большие валуны камней, купаться особо негде, потому что тут в море находится обширное плато и по этой причине- мелководье. Примерно так, как в фильме «Бриллиантовая» рука- идешь, идешь, вода по щиколотку, но можешь провалиться в дырку, как герой Миронова.

Иду вдоль берега. Тут как бы сразу три иронии судьбы поджидало. Первая- сразу за Маленькими камнями берег перегораживает пластмассовая сетка, и ее часть уходит на метр- полтора в море. Табличка: « Территорию охраняет ЧОП?». И что? Какую территорию? Почему? От Кого? Что значит эта информация? Где ЧОП и где море? Разумеется, я по морю обошел эту сетку и двинулся дальше. И вот первая ирония. Ровно на этом месте в 60-е 7-е годы, я уже упоминал раньше- стоял знак с надписью: « Стой! Стрельба без предупреждения!». Это хотя бы понятно было- начнут стрелять, если пойдешь вдоль берега в сторону запретной зоны, где была ракетная часть. А тут, какой- то ЧОП! Ну и что с того? Это ирония первая.

Короче, иду, гуляю, дышу морским воздухом. Потом решил подняться от моря по сопке. Тут, конечно еще то зрелище: на возвышенностях огромные фигуры из проволоки- сидящих людей, кита на склоне сопки, касатки… Видимо, эти фигуры светятся ночью. Видимо, создатели этих фигур и авторы такой идеи решили, что пейзажи возле моря будут не так красивы, без этих чудовищных изваяний.

Далее, за сопкой, как я понял, кластер на тему экологии. Множество строений. Бегает молодежь с бейджиками на груди. И вот ирония вторая. К морю раньше бежал довольно широкий ручей. Это была родниковая вода, а в дожди ручей наполнялся водой и превращался в полноводную речку. Один раз, после мощных дождей размыло даже дорогу в этом месте ( дорога была грунтовая и в этом месте под ней лежали трубы).

Из этого ручья можно было пить, вода была прозрачная - вода впадала в море. Ручей образовывался родниками горы Ай- Георгий, что позади Капсельской долины и его высота около 500 метров.

Что теперь? Ручей уже не бежит. А плавно течет в море … совершенно черного цвета вода. Откуда? Да видимо, от домов этого самого экологического кластера. И добавим к этой картине, до полноты ощущений: от этого экологического кластера находится в пятистах метрах очистное сооружение, явно уже устаревшее. И от двух огромных ям выкопанных вдоль дороги, неподалеку от мыса Алчак, ведущей к Судаку, и наполненных водой, распространяется вонища на всю округу, вплоть до экологического кластера.

Вот так слова сплелись с делами: слова и лозунги об экологии на территории кластера, и вонючая реальность. Это, повторю, ирония №2.

Теперь об иронии третьей. Когда-то давным-давно, во времена Украины я проходил по этому же маршруту. И ровно тут меня встретил парень:

-Сюды нельзя!

-Это почему?

-Вы шо, не бачитэ? Тут частна террыторыя!

-Не «бачу»

-Так подывытесь. Видэтэ эти строэныи?

Действительно, тут на территории примерно половина гектара были какие-то маленькие строения напоминавшие домишки- метр- полтора высотой, метр шириной. Потом мне объяснили, что так «столбили» за собой территорию, чтобы потом тут строить уже полноценные дома. Ну, как в той пословице про украинцев: « Не зъим, так понадкусываю».

Тогда дело миром кончилось, и я просто прошел дальше, а конопатый рыжий продолжал охранять «тэррыторыю».

И вот через 25 лет тут появился эко- кластер, из которого мне удалось выбраться уже с некоторым трудом….

Подхожу к одному из зданий, у окна сидит парень. -Можно подзарядить у вас телефон? Парень молчит. Выбегает из соседнего здания парень в комуфляже.

- У вас бейджик есть?

-Нет. А без бейджика никак?

«Странные люди тут живут»- подумал я и пошел дальше.И вот, когда уже до дороги осталось метров 50, и там где заканчивался жилой массив «экологического кластера», я оказываюсь между двух заборов, ведущих , как я сразу понял к КПП с шлагбаумом, с «рамкой».

«Так»…- подумал я- «просто так выбраться уже не получится»

И точно. Из здания КПП выбежал охранник.

-Вы кто? Как тут оказались?

-Никак не оказался. Шел по морю, вышел сюда

Охранник достает рацию:

-Проникновение на объект. Нарушитель.

Через минуту подъехала машина, вышел один парень в комуфляже, второй. Подошло еще два человека в комуфляже.

«Нормально»,- подумал я. Ну, а дальше началась «воспитательная» работа и перекрестный допрос.

-Вы откуда?

-От моря иду

-Вы видели знак, что это охраняемая территория?

-Видел

-А почему прошли?

-Погулять решил, вспомнить родные места, детство тут прошло

- Вы где живете? В частном доме? У вас есть забор?

-Есть забор. А что, Крым стал частной территорией?

Ну, короче говоря, дебаты продолжались еще минуты две, и меня выпустили с территории охраняемого эко-кластера. Не обыскав, кстати, рюкзак, где лежала бутылка открытого вина. А так, может быть, приписали еще и употребление алкоголя в общественном месте.

Вот такие еще неожиданности могут подстерегать путешественника в Крыму.

Нет уже никакого смысла вспоминать, как было, и как стало. На фото ниже-вот такой стала Капсельская долина, изуродованная «кластерами» и «творческими площадками». Потомкам не останется ничего- даже воспоминаний, как тут было красиво.

мм