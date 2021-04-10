КРЕМНЕВ : ОХОТА И ВЫБОРЫ

О Кремневе снова вспомнили. И не в очень хорошем контексте. На сайте "ОМ" был опубликован материал "Как под Красноармейском отдыхают энгельсские депутаты -"барины". Речь в нем шла об охотничьем "княжестве" депутата и застройщика из Энгельса Владимира Кремнева.



Пишут, что господин Кремнев ведет в этих местах незаконную охоту и заслуживает уголовного наказания: егеря не один раз обнаруживали в непосредственной близости с жилым комплексом Кремнева шкуры останки диких животных, и ловушки для отлова животных. Сообщалось и о том, что составлено заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности Кремнева в незаконной охоте.

А нам вспомнилась история, в которой засветилась фамилия Кремнева в 2012 году. В мае 2011 года следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Энгельсского района Андрея Ручкина.

Андрея Ручкина обвиняли в том, что он пытался не допустить победы во втором избирательном округе Энгельса кандидата от "Единой России" Владимира Кремнева. Для этого 9 марта 2011 года он якобы позвал на совещание председателей участковых избирательных комиссий этого округа и потребовал или организовать победу кандидата от ЛДПР Андрея Сиднева, или сорвать выборы, лишь бы единоросс не прошел в парламент.

Ручкин потом в суде не отрицал, что он на самом деле, не хотел избрания Кремнева, но отмечал, что никаких распоряжений нарушать закон он не давал.

Получивший все-таки депутатский мандат Владимир Кремнев, выступая в статусе свидетеля в суде, связал поступок Ручкина именно с арестом главы ЭМР. "Это имеет отношение к аресту Михаила Лысенко. Команда Андрея Николаевича и Петровской будоражили народ, выводили на митинги и демонстрации, формировали общественное мнение. Я не поддерживал их и просил "не раскачивать лодку". У него была задача, чтобы в собрание прошел любой, только не единоросс, такой, как я. Ручкин взялся решать, кому быть в собрании, а кому не быть" - заявил в суде Кремнев.

Несмотря на то, что приговор оказался обвинительным, он все же был заметно мягче, нежели того требовал прокурор. Гособвинение не поскупилось и попросило для чиновника 2 года условно и штраф в 50 тысяч рублей. Но судья ограничился лишь штрафом в 150 тысяч.

Случай с Ручкиным- уникален. Это был первый и последний чиновник, который хотел "сломать" ход выборного процесса и не допустить к власти члена "Единой России". Конечно, делал это Ручкин не по "велению" сердца, а как человек "команды", игравшей против "Единой России". Но тенденция за последние десять лет не только сталась, но и "углубилась". В стане нынешней "Единой России" единодушие и благодать- только видимая часть айсберга. Остальное скрыто под "водой" и может представлять огромную опасность для партии власти. Так сказать, некая "пятая" колонна внутри партии. Она-то и может проявить себя на этих выборах с такой очевидностью, что поступок десятилетней давности Ручкина- это просто невинная шалость.