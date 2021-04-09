ПЬЯНЫХ ДАЛ СОВЕТ "ЕДИНОЙ РОССИИ": ВСТРЕЧАТЬСЯ С РЕАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ, А НЕ С ПОДСТАВНЫМИ ЛИЦАМИ

А что, он довольно симпатичный парень, этот Пьяных, не правда ли? И говорит здравые вещи, не несет околесицу, не занимается демагогией. Вполне мог быть бы губернатором нашей области. В Ульяновске коммунист стал губернатором вчера буквально. У нас- член ЛДПР. Вот и была бы истинная многопартийность! Ведь кроме умирающего вида бобровых, есть еще и нормальные люди вокруг !

Сегодня на пресс-конференции депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных подвел итоги акции "Автобус помощи ЛДПР". Он рассказал, что в основном жалобы были об отсутствии денег.

Особенно это касалось деревень: люди просили партийцев оказать материальную помощь. "Стало гораздо больше людей, которые жалуются на низкие пенсии. Людям катастрофически не хватает денег", - подчеркнул Пьяных. Депутат отметил, что это связано с инфляцией и ростом цен на продукты питания, который стал особенно галопировать в декабре прошлого года. Пьяных объяснил, что голосов у фракции ЛДПР в Госдумы не хватает, чтобы принять нужные законы, поэтому отвечать на вопросы о росте цен членам партии "тяжело". Он рассказал, что "партия технического большинства" - "Единая Россия" - просто не стала голосовать по двум социальным законопроектам ЛДПР: об индексации пенсий работающим пенсионерам и о ежемесячной надбавке в половину МРОТ ветеранам боевых действий. "Люди идут работать не от того, что им просто заняться чем-то надо. Не индексировать - это кощунство", - отметил Пьяных. О поддержке ветеранов он напомнил, что сейчас в стране действует поддержка в 300 руб. в месяц на санаторно-курортное лечение и привел в пример практику Украины, когда военнослужащие в зоне АТО получают любую поддержку вплоть до протезирования зубов.

Своим коллегам из "Единой России" депутат посоветовал "встречаться с реальными людьми, а не с подставными лицами".